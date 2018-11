LIVETEXT Escaladare bruscă a tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, după ce Moscova a confiscat trei nave ucrainene / Kievul se teme de o ofensivă împotriva ultimului mare oraș din est, Marionopol

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a spus că acțiunile SUA și altor țări de creștere a tensiunilor lângă granițele Rusiei ar putea duce situația într-un ”punct fără întoarcere”.-----------------În noaptea de duminică spre luni, Consiliul de securitate și apărare ucrainean, reunit de urgență, i-a propus președintelui Petro Poroșenko introducerea legii marțiale "pentru 60 de zile", a anunțat secretarul acestei structuri.Decizia trebuie aprobată de Parlamentul ucrainean, care are programată o sesiune extraordinară după amiază, dar un vot pozitiv este departe de a fi garantat.În cadrul ședinței Consiliului de securitate, președintele Poroșenko a denunțat un "act nebunesc al Rusiei împotriva Ucrainei", asigurând că atacul "a fost premeditat". "Legea marțială nu înseamnă declararea războiului" cu Rusia, "ea va fi introdusă doar pentru apărare", a precizat acesta.Tensiunile dintre Ucraina și Rusia în zona mării Azov au cunoscut o inflamare bruscă duminică, după ce Kievul a acuzat Rusia că a lovit o navă ucraineană și a blocat accesul în această mică mare , situată între Crimeea, anexată în 2014 de Moscova, și estul Ucrainei, teatrul unul război cu separatiștii proruși.Situația s-a degradat rapid, Ucraina acuzând în cursul serii că rușii au capturat aceste nave după ce au tras asupra lor.Navele - două vedete blindate, Berdiansk și Nikopol, și remorcherul Iani Kapu - încercau să intre din Marea Neagră în strâmtoarea Kerci, care separă Crimeea de Rusia și marchează accesul în marea Azov.Dintre cei 23 de militari aflați la bord, șase au fost răniți, dintre care doi grav, potrivit armatei ucrainene.Rusia a confirmat confruntarea și "folosirea armelor", dar a acuzat navele ucrainene de "acțiuni ilegale în apele teritoriale rusești", vorbind de trei ucraineni răniți.Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a denunțat "metodele de bandiți la drumul mare" ale Ucrainei, "întâi prin provocări, apoi presiuni puternice urmate de acuzații de agresiune".Marina ucraineană spune însă că a avertizat Rusia în avans despre traseul acestor nave.Potrivit marinei, navele au petrecut mai multe ore în fața strâmtorii Kerci, în timp ce o navă petrolieră plasată sub podul Crimeii, în strâmtoarea Kerci, bloca accesul spre strâmtoare.Această strâmtoare, singura cale maritimă între marea Neagră și marea Azov, este o axă strategică de primă importanță, atât pentru Rusia cât și pentru Ucraina."Așteptăm ca Rusia să restaureze libera trecere în strâmtoarea Kerci și cerem tuturor părților să acționeze cu maximă reținere pentru a se ajunge la o dezescaladare imediată a situației", a cerut Uniunea Europeană. Și NATO a făcut apel la "reținere și dezescaladare".Ministrul ucrainean de Externe Pavlo Klimkin a cerut Occidentului "formarea unei coaliții clare pentru a rezista la actele de agresiune ale Rusiei".Rusia revendică controlul apelor în largul Crimeii după anexarea peninsulei. Kievul și Occidentalii acuză Moscova că "îngrădește" deliberat navigarea navelor comerciale prin strâmtoarea Kerci.Dificultățile au apărut după construirea de către Moscova a unui pod foarte controversat de 19 kilometri de-a lungul strâmtorii Kerci. Instalarea acestui pod în 2017 împiedică trecerea unei părți a navelor. În acest an, paza de coastă rusească a început să rețină navele, oficial pentru controale.Kievul acuză Moscova că ar putea pregăti o ofensivă împotriva Marioupol, ultimul mare oraș sub controlul Kievului în estul țării.