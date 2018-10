The Times: Muncitorii în construcţii şi sănătate întorc spatele Regatului Unit

Mulţi irlandezi care lucrează în industriile sănătăţii şi construcţiilor întorc spatele pieţei muncii din Marea Britanie, din cauza apropierii ieşirii din UE. Un studiu sugerează că interesul pentru găsirea unui loc de muncă în Marea Britanie a scăzut rapid în ţările UE. Marea Britanie urmează să iasă din UE în martie anul viitor, iar cearta continuă dintre cele două părţi privind viitoarele relaţii dintre ele face ca multe sectoare ale economiei să fie afectate de incertitudinile legate de consecinţele economice, potrivit The Times , citat de Rador.Irlanda prezintă cea mai mare scădere a interesului lucrătorilor faţă de Marea Britanie ca destinaţie profesională, din toate ţările UE începând din 2016, când a fost organizat referendumul privind apartenenţa la blocul comunitar. Studiul, publicat de unitatea de cercetare a portalului de job-uri Indeed, sugerează că interesul irlandezilor în căutare de locuri de muncă în construcţii şi sănătate în Regatul Unit a scăzut cu 44% în ultimii trei ani.Urmează Polonia, în scădere cu 26% în aceeaşi perioadă, şi România, cu o pierdere de interes de 19% faţă de 2016. Diminuarea interesului nu s-a constatat în toate celelalte ţări din UE, iar căutarea de locuri de muncă în Marea Britanie rezistă bine, conform agregatorilor de job-uri, în Italia, Franţa şi Spania, de exemplu. Deşi este posibil ca interesul potenţial pentru locurile de muncă din sectorul sănătăţii din Regatul Unit să fie pe ducă, Colin Byrne, director de website şi media la Irish Medical Organisation care reprezintă medicii irlandezi, sugerează că cifrele furnizate de OECD indică faptul că rata specialiştilor medicali irlandezi care au ocupat posturi în Regatul Unit a continuat să crească.244 de medici s-au mutat în Marea Britanie din Irlanda în medie, în fiecare an de după 2015. "Irlanda are o enormă problemă de recrutare şi retenţie", a spus el, adăugând că este "neclar" dacă Brexit-ul va exacerba sau nu această problemă. În orice caz, lipsa de interes arătată de profesioniştii irlandezi faţă de piaţa din vecinătate nu se aplică tuturor profesiilor. Alte industrii precum cea a tehnologiei, finanţe şi limbi străine nu au înregistrat nici o scădere de interes din partea cetăţenilor din UE, conform studiului, ceea ce sugerează că s-ar putea ca Brexit-ul să nu aibă un efect atât de dăunător cum pare a se întâmpla în cazul profesiilor din construcţii şi sănătate."Nu constituie nicio surprinză faptul că, în lumina incertitudinii legate de Brexit, Irlanda prezintă cel mai mare declin al persoanelor în căutare de locuri de muncă pe piaţa (britanică)", a spus Pawel Adrjan, economist de la firma Indeed, referitor la constatările studiului, adăugând că rezultatele dau "un indiciu puternic despre ceea ce rezervă viitorul pentru piaţa britanică a muncii". "Ambele (sectoare ale sănătăţii şi construcţiilor) suferă deja de penurie de competenţe şi cercetarea noastră sugerează că această problemă s-ar putea agrava pe măsură ce mai mulţi europeni se întorc pe pieţele puternice ale muncii din propriile lor ţări sau optează să nu plece din Regatul Unit de la început", a spus el."Mai sunt încă şase luni până la Brexit, dar robinetul muncitorilor europeni pe care se bazează Marea Britanie este deja deschis".