FOTO VIDEO Slovacia: Zeci de mii de persoane au protestata in toata tara, cerand alegeri anticipate: Coalitia de guvernare se agata de putere pentru a acoperi scandalurile privind coruptia

Peste 50.000 de persoane au participat, vineri, la proteste antiguvernamentale in Slovacia, cerand alegeri anticipate, dupa ce premierul Robert Fico si-a dat demisia, ca urmare a manifestarilor masive in semn de nemultumire fata de asasinarea unui jurnalist de investigatii, relateaza Reuters.

Jan Kuciak, 27 de ani, si logodnica sa au fost gasit morti in casa dupa ce au fost impuscati.

Potrivit Reuters, vineri au fost proteste in 35 de orase si localitati, iar participantii au afisat pancarte cu mesaje precum "Guvernul nu functioneaza" si scandand "Destul cu Fico".

"Coalitia de guvernare se agata de putere cu orice pret, pentru a acoperi toate scandalurile privind coruptia", a spus organizatoarea protestului Karolina Farska, in Bratislava.

If it's Friday, this must be #Bratislava. Thousands took to the streets for the third time with a clear message: the government's reshuffle is not enough and early election must be called. #Slovakia #Allforjan pic.twitter.com/pAhH0FjdOu