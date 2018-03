Viktor Orban, de Ziua Maghiarilor: A venit din nou vremea cand trebuie sa ne aparam impreuna libertatea si cultura milenara

El a rememorat evenimentele din 15 martie 1848, despre care afirma ca vesteau solidaritatea natiunii maghiare si dorinta ei de libertate. "Acele clipe, care nici dupa secole nu-si pierd din perfectiunea si claritatea lor, reprezinta fenomene luminoase rare pe cerul istoriei. In ziua de 15 martie 1848 toate simbolurile - incepand cu prima cocarda, continuand cu poezia intitulata Cantul natiunii (Nemzeti dal), scrisa de poetul Petofi Sandor si incheiand cu cele Douasprezece puncte prin care tineretul revolutionar si-a exprimat revendicarile - vesteau solidaritatea natiunii maghiare si dorinta ei de libertate. Iar de atunci, stralucirea acestei zile ne marcheaza viata, precum a luminat si cele mai sumbre decenii in care partile natiunii erau despartite si sufereau sub diferite dictaturi", a spus Viktor Orban.

"Astazi a venit din nou vremea cand trebuie sa ne aparam impreuna libertatea si cultura milenara, deoarece noi, maghiarii, nici astazi nu ne dorim altceva decat sa putem sarbatori impreuna eroii si sa cladim o lume in care putem folosi limba noastra in mod liber si putem spune cu mandrie ca, aidoma stramosilor nostri, si noi vrem sa traim in Bazinul Carpatic sub semnul tricolorului care simbolizeaza forta, fidelitate si speranta in viitor", afirma Orban.

Potrivit premierului ungar, aceasta zi a oferit speranta maghiarilor atunci cand au pastrat, in asteptarea unei noi primaveri, drapelele nationale rosu-alb-verde in pivnite, poduri, sub fan sau printre mormane de caramizi si au demonstrat ca nu exista imposibilul, daca sunt solidari si lupta umar la umar pentru obiectivele comune.

"Dati-mi voie sa va salut respectuos pe Dumneavostra cu ocazia implinirii a 170 de ani de la declansarea Revolutiei incepute in 1848 si sa va urez ca versurile 'Traiasca libertatea maghiara! Traiasca patria!' sa rasune inca timp de sute de ani de la Berehove la Novi Sad si de la Dunajska Streda la Miercurea Ciuc", spune Viktor Orban in mesajul sau.