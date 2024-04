FILM Joi, 11 Aprilie 2024, 10:18

Actorul american Michael Douglas, care intră în pielea unuia dintre Părinții Fondatori ai Statelor Unite într-un nou serial, afirmă că americanii au uitat de ajutorul important acordat de Franța în cel mai important război din istoria țării, cel pentru câștigarea independenței, relatează THR.

Michael Douglas in rolul lui Benjamin Franklin Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Prezent la Cannes pentru a-și promova noul proiect, serialul Franklin, la prestigiosul festival de film ce urmează să înceapă în data de 14 mai, Douglas a afirmat că:

„Nu cred că oamenii știu ce rol important a jucat Franța în salvarea țării noastre”.

„Așadar, mulțumesc pentru Statuia Libertății dar și pentru țara noastră”, a adăugat el.

Povestea serialului Franklin produs de AppleTV+ începe în 1776, când Benjamin Franklin, un inventator faimos dar cu zero experiență diplomatică, se deplasează la Paris pentru a încerca să convingă monarhia franceză să susțină coloniile americane în tentativa lor de a-și câștiga independența față de Imperiul Britanic, cea mai mare putere mondială la momentul respectiv.

În vârstă de 70 de ani când a mers la Paris, Benjamin Franklin a ajutat la negocierea alianței franco-americane, parafată în 1778, și a tratatului de pace cu Imperiul Britanic, încheiat în 1783 cu medierea Franței.

Noul serial în care joacă Michael Douglas a fost filmat în Franța

Vorbind miercuri la o conferință de presă organizată la hotelul Barriere Le Majestic din Cannes, actorul american în vârstă de 79 de ani a spus că orașul francez a fost alegerea „naturală” pentru a prezenta în avanpremieră serialul ce urmează să aibă premiera pe Apple TV+ vinerea aceasta.

„Aici este bazat proiectul nostru. Povestea este despre Benjamin Franklin venind în Franța pentru a salva America. Am petrecut 165 de zile filmând la Paris și în jurul Franței în 2022 și nu doar că [serialul] se bazează pe venirea lui Franklin aici în 1776/7, dar am filmat totul în Franța și măcar atât am putut face, să ne întoarcem aici să avem premiera sa”, a explicat Michael Douglas.

Actorul american este un obișnuit al Festivalului Internațional de Film de la Cannes, un lucru de care a amintit de altfel în timpul conferinței sale de presă.

„Am fost aici de multe, multe ori. Acestea sunt toate povești pe care trebuie să le spun înainte să mor. Am amintiri minunate aici”, le-a spus el reporterilor.

El s-a aflat la Cannes și pentru ediția de anul trecut al festivalului, fiind premiat în 2023 cu un Palme d’Or onorific pentru întreaga sa carieră. De-a lungul carierei sale Douglas a prezentat patru filme în competiţia pentru premii: The China Syndrome de James Bridges în 1979, Basic Instinct de Paul Verhoeven în 1992, Falling Down de Joel Schumacher în 1993 şi My Life with Liberace de Steven Soderbergh în 2013.

Un alt nume mare al cinematografiei americane, Kevin Costner, se află la rândul său în orașul de pe Riviera Franceză pentru a-și prezenta noul său film, o continuare după 35 de ani a Dansând cu Lupii, un clasic al genului western.

În cazul lui Costner însă prezența acestuia la Cannes marchează o revenire la prestigiosul festival după o absență de 20 de ani.

Festivalul Internațional de Film de la Cannes va avea loc anul acesta între 14 și 25 mai însă, ca în fiecare an, festivitățile încep mult mai devreme.