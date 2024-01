FILM Marți, 23 Ianuarie 2024, 12:45

„Zmeura de Aur”, ceremonia de desemnare a celor mai proaste filme lansate în cursul unui an, și-a prezentat nominalizările pentru 2023 după ce ediția de anul trecut a fost una stânjenitoare pentru organizatori, relatează revista Variety, citată de Agerpres.

Secventa din „Shazam! Fury of the Gods” Foto: Warner Bros-New Line Cinema / AFP / Profimedia Images

Expend4bles, cel de-al patrulea film al francizei The Expendables, a primit luni cele mai multe nominalizări - şapte - la cea de-a 44-a ediţie a Razzie Awards (Zmeura de Aur), premii care „recompensează” cele mai neinspirate pelicule şi interpretări actoriceşti.

Pe locul al doilea, cu cinci nominalizări, se află la egalitate The Exorcist: Believer, o reluare a clasicei serii horror şi Winnie the Pooh: Blood and Honey, o versiune sângeroasă a poveştii ursuleţului amator de miere.

Filmele cu supereroi şi cu bugete generoase Shazam! Fury of the Gods, din universul DC, şi Ant-Man and the Wasp: Quantumania, produs de rivalii de la Marvel, au primit fiecare câte patru nominalizări.

La categoria „cel mai prost actor” au fost nominalizaţi Russell Crowe (The Pope's Exorcist), Vin Diesel (Fast X), Chris Evans (Ghosted), Jason Statham (Meg 2: The Trench) şi Jon Voight (Mercy).

La categoria „cea mai proastă actriţă” au fost nominalizate Ana de Armas (Ghosted), Megan Fox (Johnny & Clyde), Salma Hayek (Magic Mike's Last Dance), Jennifer Lopez (The Mother) şi Helen Mirren (Shazam! Fury of the Gods).

La ediţia de anul trecut, Blonde, în regia lui Andrew Dominik, a primit cele mai multe nominalizări - opt - şi a fost desemnat „cel mai prost film”.

Nominalizările la Zemura de Aur, premiu fondat în 1981, sunt în prezent stabilite de un comitet de selecţie după care membrii îşi exprimă preferinţele prin vot. Statutul de membru al Razzies se obţine în urma achitării unei taxe anuale de 40 de dolari sau a unei taxe pe viaţă în cuantum de 500 de dolari.

Organizatorii „Zmeurei de Aur” și-au pus cenușă în cap după ediția de anul trecut

Tot anul trecut, organizatorii Razzie Awards au fost nevoiţi să-şi ceară iertare după ce au nominalizat-o pe Ryan Kiera Armstrong, în vârstă de 11 ani, în categoria ''cea mai proastă actriţă'', pentru interpretarea din remake-ul horror Firestarter.

Nominalizarea tinerei actriţe a fost aspru criticată printre alţii şi de Drew Barrymore, protagonista filmului original Firestarter, din cauza vârstei precoce a lui Armstrong.

„Considerăm că îi datorăm scuze publice domnişoarei Armstrong şi dorim să spunem că regretăm dacă a avut în vreun fel de suferit în urma alegerilor noastre”, a scris într-un comunicat fondatorul Razzies, John Wilson.

„Intenţia noastră nu a fost niciodată de a compromite cariera cuiva. De aceea am creat Redeemer Award. Cu toţii facem greşeli, inclusiv noi. Întrucât motto-ul nostru este 'Recunoaşte-ţi greşeala', ne dăm seama că şi noi, la rândul nostru, trebuie să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor”.

Anul trecut, organizatorii Razzies au fost nevoiţi să-şi ceară iertare şi pentru crearea unei categorii care poartă numele lui Bruce Willis. După ce în ultimii ani a fost protagonistul a numeroase filme de acţiune lansate direct pe DVD, actorul a fost nominalizat atât de des la Zmeura de Aur, încât organizatorii au creat categoria „cea mai proastă interpretare a lui Bruce Willis într-un film din 2021”.

După ce Willis şi familia acestuia au dezvăluit public că actorul suferă de afazie, o tulburare a capacităţii de comunicare ca urmare a unor leziuni cerebrale, Razzies au renunţat la această categorie.

„Câştigătorii” Zmeurei de Aur 2024 vor fi anunţaţi în ajunul galei Oscar, pe 9 martie.