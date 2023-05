FILM Miercuri, 10 Mai 2023, 21:25

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

Printre noutățile lunii mai pe Netflix se numără primul serial din cariera lui Arnold Schwarzenegger, un film nou cu Jennifer Lopez și unul românesc premiat la Cannes, dar și o serie spin-off bazată pe unul dintre cele mai populare seriale de epocă ale platformei de streaming.

Netflix Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Cu alte cuvinte este vorba de FUBAR, serialul care îl duce pe „Arnie” în premieră pe micile ecrane în rolul unui agent CIA în pragul pensionării; The Mother, un film în care J-Lo intră în pielea unei asasine cu pregătire militară; Metronom, unul dintre cele mai apreciate filme românești ale anului trecut; Queen Charlotte, noua serie prolog bazată pe serialul Bridgerton.

La acestea se adaugă, ca de fiecare dată, o selecție de filme și seriale noi, luna mai aducând însă și premiera Cleopatra, documentarul controversat care a dus inclusiv la apeluri de interzicere a Netflix în Egipt.

Uite despre ce este vorba:

Titlurile propuse de Netflix pentru luna mai

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (din 4 mai)

Centrat pe ascensiunea reginei Charlotte către faimă și putere, acest prolog al universului Bridgerton spune povestea căsătoriei între tânăra regină și regele George, care a dat naștere unei mari povești de iubire, dar și unei schimbări în societate. Ea a dus la apariția înaltei societăți moștenite de personajele din Bridgerton.

The Mother (din 12 mai)

O asasină cu formare militară jucată de Jennifer Lopez iese din umbră pentru a-și proteja fiica necunoscută de niște criminali necruțători însetați de răzbunare.

FUBAR (din 25 mai)

Un agent CIA în pragul pensionării descoperă un secret de familie și este nevoit să revină în activitate pentru o ultimă misiune. Serialul urmărește dinamica familială universală într-o lume a spionilor, presărată cu acțiune și umor.

Seriale Netflix în luna mai

The Tailor (din 2 mai)

Un celebru croitor coase o rochie de mireasă pentru logodnica prietenului său cel mai bun, însă cei trei ascund secrete întunecate care le vor da viețile peste cap.

Sanctuary (din 4 mai)

Un puști disperat și dur, care devine luptător de sumo, atrage fanii cu îndrăzneala lui, dar tulbură o întreagă industrie ancorată în tradiții.

Dance Brothers (din 10 mai)

Doi frați care vor să ajungă dansatori își deschid propriul club, dar elanul lor artistic le dă peste cap afacerea, amenințându-le relația.

Black Knight (din 12 mai)

În 2071, Pământul e devastat de poluarea aerului, iar supraviețuirea omenirii depinde de Cavalerii în negru, un grup de curieri nu tocmai obișnuiți.

Mulligan (din 12 mai)

În această satiră aflăm dacă o mână de supraviețuitori ai unei invazii extraterestre pot reconstrui America ruinată și forma o Uniune și mai grozavă!

Qweer Eye: Sezonul 7 (din 12 mai)

Vino în New Orleans și bucură-te alături de cei cinci fabuloși în acest nou sezon cu eroi care te vor inspira și cu transformări uluitoare.

XO, Kitty (din 18 mai)

Iată o nouă poveste de dragoste: pețitoarea Kitty se revede cu iubitul ei cu care avea o relație la distanță în același liceu din Seul la care a mers și răposata ei mamă.

Muted (din 19 mai)

Sergio n-a mai vorbit din ziua în care și-a ucis părinții, în urmă cu șase ani. Acum, o psihiatră încearcă să descopere adevărul conducând o investigație complexă.

Selling Sunset: Sezonul 6 (din 19 mai)

Miza și tocurile sunt mai mari ca oricând la agenție, fiindcă veteranele fac mari schimbări, iar cele două noi membre ale echipei încing atmosfera.

The Good Bad Mother (din 20 mai)

După un accident tragic, un procuror ambițios rămâne cu mintea unui copil. El și mama lui au acum un drum lung de parcurs pentru vindecarea relației lor.

Filme ce apar pe Netflix luna aceasta

Royalteen: Princess Margrethe (din 11 mai)

După scandalul de la banchetul de absolvire, prințesa Margrethe tânjește după normalitate, încercând să păstreze o fațadă perfectă în timp ce luptă cu drama din familie.

Faithfully Yours (din 17 mai)

Oferindu-și alibi una alteia, două prietene se furișează pentru a trăi aventuri secrete. Dar seria lor complicată de minciuni se destramă când una dintre ele dispare.

Fanfic (din 17 mai)

Doi liceeni formează o legătură intensă în timp ce trec prin provocările de a-și descoperi și exprima adevărata identitate.

Mother's Day (din 24 mai)

Fiul pe care nu l-a cunoscut niciodată este răpit, iar fosta agentă FBI Nina își scoate abilitățile letale de la naftalină pentru a-l aduce acasă. Și nu iartă pe nimeni.

Blood & Gold (din 26 mai)

La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un dezertor german și o tânără sunt prinși într-o luptă contra unui grup de naziști care caută niște aur ascuns.

Tin & Tina (din 26 mai)

După trauma pierderii unei sarcini, un tânăr cuplu înfiază doi gemeni de la o mănăstire. Obsesia lor pentru religie devine curând deranjantă pentru familie.

Un nou film românesc pe Netflix

Metronom (din 17 mai)

În România anului 1972, o fată merge la o petrecere pentru a asculta o emisiune radio interzisă și descoperă libertatea sexuală, dar totul devine un coșmar dictatorial.

Filmul a fost lansat anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde i-a adus regizorului Alexandru Belc premiul de regie în secțiunea „Un Certain Regard”.

Romina VTM, comedia românească regizată de Paul-Răzvan Macovei, cu Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploieşti în rolurile principale, a intrat și ea pe Netflix la începutul lunii mai.

Filmul a fost unul dintre marile succese la box office-ul din România anul acesta, depășind în weekendul lansării sale Avatar: The Way of Water al lui James Cameron.

Controversatul documentar „Queen Cleopatra” apare pe Netflix pe 10 mai

Ca ultim faraon al Egiptului, Cleopatra luptă să-și protejeze tronul, familia și moștenirea în acest serial documentar cu reconstituiri și interviuri cu experți, afirmă descrierea Netflix a producției care a atras critici puternice și acuzații de falsificare a istoriei din cauza reprezentării reginei egiptene ca fiind de culoare.

McGregor Forever (din 17 mai)

Acest incendiar serial documentar descrie cariera lui Conor McGregor, care, cu loviturile sale brutale și cu limbajul colorat, s-a bucurat de mare succes în UFC.

Victim/Suspect (din 23 mai)

O jurnalistă anchetează în detaliu cazul unei femei acuzate de reclamarea în fals a unui viol și constată că există un tipar: autoritățile dau vina pe victime.

Ca întotdeauna, poți afla mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: