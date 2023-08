FILM Luni, 14 August 2023, 10:54

0

„Barbie” a continuat să domine lumea cinematografică în timp ce un nou film despre Dracula a debutat în clasamentul box office cu încasări sub așteptări, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din „The Last Voyage of Demeter” Foto: Universal Pictures-Amblin Entertainment / Hollywood Archive / Profimedia

Barbie a obţinut 33,7 milioane de dolari, ocupând primul loc pentru a patra săptămână consecutivă, totalul încasărilor la nivel naţional ajungând la 526,3 milioane de dolari. Comedia regizată de Greta Gerwig a câştigat 1,18 miliarde de dolari în box office-ul mondial şi se situează acum pe locul al doilea în topul celor mai mari încasări din istoria Warner Bros., potrivit Variety.

La nivel internaţional, filmul a obţinut 45,1 milioane de dolari pe 75 de pieţe, ceea ce a dus încasările în străinătate la 657,6 milioane de dolari. Margot Robbie şi Ryan Gosling sunt protagoniştii peliculei cu cele mai mari încasări realizate de o femeie regizor, depăşind Frozen II, care a fost regizat în colaborare de Jennifer Lee.

Pe locul al doilea, Oppenheimer, de la Universal, a obţinut 18,8 milioane de dolari în weekend, ceea ce a dus vânzările de bilete pentru filmul lui Christopher Nolan despre viaţa creatorului bombei atomice J. Robert Oppenheimer la 264,3 milioane de dolari pe plan intern, o cifră impresionantă pentru o dramă cu rating R.

Acum este al patrulea film al lui Nolan cu cele mai mari încasări în Statele Unite, după Inception, The Dark Knight şi The Dark Knight Rises.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem de la Paramount Pictures s-a clasat pe locul al treilea, obţinând 15,7 milioane de dolari.

Lungmetrajul de animaţie, care a fost produs de Nickelodeon Movies şi Point Grey Productions, are încasări totale la nivel intern de 72,8 milioane de dolari după două săptămâni de la lansare.

Meg 2: The Trench a scăzut cu 60% faţă de weekendul de lansare de 30 de milioane de dolari, obţinând 12,7 milioane de dolari, pentru un loc patru. Astfel, aventura Warner Bros. a ajuns la venituri de 54,5 milioane de dolari în Statele Unite.

Noul film despre Dracula, o nouă dezamăgire la box office

The Last Voyage of the Demeter, un nou film despre Dracula a debutat abia pe poziția a cinea în clasamentul box office cu încasări de doar 6,5 milioane de dolari.

Filmul horror de epocă, care se concentrează pe un capitol din cartea „Dracula” a lui Bram Stoker, şi anume partea în care sicriul acestuia este transportat din Transilvania către Anglia. Noul film despre Dracula l-a avut în spatele camerei pe André Øvredal, regizorul norvegian cunoscut pentru filme horror ca Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe și Scary Stories to Tell in the Dark.

Pelicula a fost prost primită atât de către fani, cât și de criticii de film, care l-au acuzat pe Øvredal că s-a bazat prea mult pe „sperieturi” și sânge în film, lăsând celelalte aspecte subdezvoltate. Cu toate acestea, doi dintre maeștrii genului horror, scriitorul Stephen King și regizorul mexican Guillermo del Toro, s-au declarat plăcut surprinși de The Last Voyage of the Demeter.

„Mi-a plăcut atât de mult: superb, extravagant și feroce!!!”, a scris del Toro pe Twitter, în timp ce King l-a descris ca „a throat-ripping good time”, o sintagmă mai greu de tradus în limba română.

Filmul distribuit de Universal reprezintă a doua încercare a studioului de a-l „readuce la viaţă” pe cel mai faimos vampir din lume după Renfield, un film lansat primăvara aceasta și în care rolul „contelui” a fost jucat de Nicolas Cage. Renfield a venit cu o versiune modernă a „contelui”, dar fără să impresioneze la rândul său la box office.

Producţia filmului The Last Voyage of the Demeter a costat 45 de milioane de dolari şi reprezintă un alt eşec de box office pentru Amblin, compania de producţie a lui Steven Spielberg, care a lansat recent dezamăgiri comerciale precum Easter Sunday şi The Fabelmans.

În 2015, Guinness World Records l-a desemnat pe contele Dracula personajul literar cel mai ecranizat din istorie după ce a fost portretizat în 538 de filme (producţii cinematografice sau pentru televiziune). L-a devansat astfel pe rivalul său literar Sherlock Holmes, creat de Conan Doyle, care a avut 299 de apariţii în producţii de cinema şi televiziune.

Printre cele mai cunoscute adaptări se numără Nosferatu (1922), în regia lui F. W. Murnau, Dracula (1992), în regia lui Francis Ford Coppola, sau Dracula din 1931, versiune celebră datorită interpretării actorului Bela Lugosi.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: