Nicolas Cage va juca rolul Dracula în filmul ”Renfield”

Cage îi va da replica lui Nicholas Hoult, care portretizează sluga dezechilibrată, Renfield. Este aşteptat ca acţiunea filmului să se petreacă însă în zilele noastre, fiind încă neclar dacă noua adaptare va păstra prea multe din povestea originală scrisă de Bram Stocker în 1897.În romanul lui Bram Stocker, R.M. Renfield era închis într-un azil de nebuni, personajul suferind de halucianții care îl forţau să mănânce creaturi vii în speranţa că va obţine nemurirea, până ce s-a descoperit că bărbatul se afla sub influenţa contelui Dracula.Chris McKay, cunoscut pentru „The Tomorrow War” şi „The Lego Batman Movie”, va regiza şi produce „Renfield” după un scenariul scris de Ryan Ridley („Rick and Morty”).Cage a mai jucat în „Leaving Las Vegas”, „The Rock”, „National Treasure” şi, cel mai recent, în „Pig”. Înainte de rolul Dracula, el va fi parte din distribuţia „The Unbearable Weight of Massive Talent”, în care va juca o versiune ficţionalizată a sa.Nicholas Hoult este cunoscut pentru filme ca „About a Boy”, „Mad Max: Fury Road” şi din serialul „The Great”.Cândva aflat în topul celor mai bine plătiți actori, Nicolas Cage a stat departe de marile producții de la Hollywood în ultimii 10 ani, preferând să participe la proiecte cinematografice independente, cu buget mic. Într-un interviu recent pentru Variety, Cage declara că a preferat să lucreze la filme cu buget mic întrucât producțiile mari realizate de studiourile cu tradiție veneau la pachet cu o serie de constrângeri comerciale.