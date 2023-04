CULTURA Luni, 17 Aprilie 2023, 09:49

"The Super Mario Bros. Movie" este încă pe primul loc la box office-ul nord-american de weekend, o performanţă care ar putea fi cea mai bună a anului.

Scena din film Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Filmul de animaţie, inspirat de jocul cu acelaşi nume, produs de Universal, Nintendo şi studiourile Illumination, a acumulat 347 de milioane de dolari de la lansarea în săli în weekedul de Paştele catolic în SUA şi Canada, potrivit estimărilor Exhibitor Relations. În al doilea weekend de la premieră, producţia a generat venituri de 87 de milioane de dolari.

Eroul celui mai celebru joc video din istorie, Mario, îl înfruntă alături de fratele său Luigi pe Bowser în Regatul Ciupercilor.

Instalatorul cu salopetă şi mustaţă a devansat filmul "The Pope's Exorcist" cu Russell Crowe, al doilea loc în clasament, cu încasări 9,1 milioane de dolari.

Pe locul al treilea, cu încasări de 7,9 milioane de dolari, este a patra parte din saga "John Wick", în care Keanu Reeves reia rolul de ucigaş care se confruntă cu o grupare criminală. În patru săptămâni cât a rulat în săli în America de Nord, filmul a strâns în total 160 de milioane de dolari.

Comedia horror "Renfield", cu Nicolas Cage în rolul lui Dracula, a debutat pe patru, generând venituri de 7,7 milioane de dolari.

Cel mai recent film al lui Ben Affleck, "Air", care este despre parteneriatul legendar dintre atunci novicele Michael Jordan şi divizia de baschet a companiei Nike ce a revoluţionat lumea sportului şi a culturii contemporane cu brandul Air Jordan, a coborât pe cinci, cu încasări de 7,7 milioane de dolari.

Clasamentul este completat de: "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" (7,3 milioane de dolari), "Mafia Mamma" (2 milioane de dolari), "Scream VI" (1,4 milioane de dolari), "Nefarious" (1,3 milioane de dolari) şi "His Only Son" (518.000 de dolari).