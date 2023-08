FILM Luni, 07 August 2023, 10:31

Filmul „Barbie”, regizat de Greta Gerwig, a depăşit pragul de un miliard de dolari la nivel mondial, o premieră pentru un regizor de sex feminin, potrivit estimărilor publicate duminică de Exhibitor Relations, citate de revista Variety și News.ro.

Margot Robbie si Ryan Gosling in „Barbie” Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Avându-i în rolurile lui Barbie şi Ken pe Margot Robbie şi Ryan Gosling, comedia despre păpuşa care se aventurează în lumea reală a avut încasări de peste 1,03 miliarde de dolari la nivel mondial, dintre care 459 de milioane de dolari în America de Nord.

Filmul, care a făcut obiectul unei campanii de marketing intense, s-a impus rapid ca un succes comercial uriaş având încasări de 53 de milioane de dolari în weekend, în America de Nord.

„Filmul a captivat imaginaţia cinefililor din întreaga lume, iar aceste rezultate sunt incredibil de impresionante, cu încasări totale la nivel mondial de peste un miliard de dolari în acest weekend”, a declarat Paul Dergarabedian, analist media la compania specializată Comscore, pentru CNN.

„Barbie” ar putea deveni unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei

Reușita de până acum privind încasările este cu atât mai remarcabilă întrucât Barbie a generat 459 de milioane de dolari în America de Nord şi a depăşit pragul de 1 miliard de dolari la nivel global în doar 17 zile de la lansarea în cinematografe.

Este primul film regizat de o femeie care trece de acest prag.

Primele 10 filme cu cele mai mari încasări din istoria box office-ului sunt, în ordine: Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Avatar: The Way of Water (2022), Titanic (1997), Star Wars: The Force Awakens (2015), Avengers: Infinity War (2018), Spider-Man: No Way Home (2021), Jurassic World (2015), The Lion King (2019) și Marvel's The Avengers (2012).

Titlul Avengers din 2012 a obținut încasări de aproximativ un miliard și 520 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că Barbie are șanse să intre chiar în clasamentul celor mai de succes 10 filme din istoria cinematografiei din punct de vedere al încasărilor, dacă va continua să atragă spectatori în cinematografe în același ritm.

Indiferent dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, Barbie a reușit să intre în clubul select al lungmetrajelor care au obținut încasări de peste un miliard de dolari în cinema, doar 52 de filme reușind acest lucru până în prezent, exceptând titlul lui Greta Gerwig.

Filmul despre părintele bombei atomice obține și el venituri peste așteptări în cinematografe

Şi Oppenheimer, de Christopher Nolan, s-a menţinut în al treilea weekend de la lansare, cu 28,7 milioane de dolari, scăzând cu doar 39% faţă de weekendul trecut şi ducând vânzările de bilete pe piaţa internă la 228 de milioane de dolari.

Drama istorică a obţinut încasări de 552 de milioane de dolari la box office la nivel mondial, devenind al şaselea film al regizorului care depăşeşte pragul de 500 de milioane de dolari.

Oppenheimer, care a rămas o forţă în Imax, a ajuns pe locul al treilea în clasamentul încasărilor interne, după continuarea filmului The Meg şi înaintea filmului Mutant Mayhem. În total, a fost un weekend aparte, în care patru filme au obţinut cel puţin 28 de milioane de dolari între vineri şi duminică.

Drept urmare, box office-ul a avut încasări cu 98% mai mari decât faţă de acelaşi weekend din 2022 şi cu 19% peste acelaşi weekend din 2019.

Ce filme mai merg oamenii să vadă la cinema

Meg 2: The Trench a debutat pe locul al doilea, cu 30 de milioane de dolari din 3.503 cinematografe nord-americane. Este un început decent, deşi este o scădere semnificativă faţă de filmul original din 2018, care a fost deschis cu 45 de milioane de dolari şi a devenit un succes surpriză cu 530,5 milioane de dolari la nivel global.

Continuarea despre oamenii de ştiinţă care se confruntă cu rechini preistorici giganţi a costat 130 de milioane de dolari, aşa că Warner Bros. mizează pe o altă participare puternică la box office-ul internaţional pentru a compensa preţul său.

China Media Capital a cofinanţat filmul. În ciuda recenziilor slabe şi a scorurilor mediocre ale publicului, Meg 2: The Trench a strâns 112 milioane de dolari în străinătate, cu venituri la nivel global de 142 de milioane de dolari, scrie Variety.

„Scăderea faţă de weekendul de lansare al primului film arată că seria se epuizează”, spune David A. Gross, care conduce firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research. „Dar în străinătate este locul unde „The Meg” îşi face banii, iar deschiderile de peste mări sunt puternice".

Pe locul patru, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem a obţinut încasări solide de 28 de milioane de dolari din 3.858 de săli în weekend şi 43 de milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare.

Filmul a costat 70 de milioane de dolari, mai puţin decât recentele oferte de animaţie, precum Elemental, cu un buget de 200 de milioane de dolari, de la Pixar, şi Spider-Man: Across the Spider-Verse, cu un buget de 100 de milioane de dolari, de la Sony.

Seth Rogen şi Evan Goldberg, creatorii filmului Superbad, au scris şi produs Teenage Mutant Ninja Turtles, care îi urmăreşte pe Leonardo, Donatello, Raphael şi Michelangelo în timp ce aceştia pornesc să cucerească străzile din New York, după ce au petrecut ani de zile ferindu-se de oameni.

Înainte de lansarea filmului, Paramount Pictures şi Nickelodeon au anunţat dezvoltarea unei continuări, precum şi a unui serial Paramount+ cu două sezoane.

Remake-ul Disney Haunted Mansion a coborât pe locul cinci, cu 9 milioane de dolari din 3.740 de cinematografe, o scădere de 63% faţă de weekendul de debut.

Filmul pentru toată familia, care a fost lansat la sfârșitul lui iulie, a avut până în prezent încasări de 42 de milioane de dolari în America de Nord şi 59 de milioane de dolari la nivel global. Se anunţă a fi un eşec în cinematografe pentru Disney, care a cheltuit 150 de milioane de dolari pentru a produce filmul şi zeci de milioane de dolari pentru promovare.

Thrillerul cu buget redus Talk to Me a adăugat 6,27 milioane de dolari de pe 2.370 de ecrane, în al doilea weekend de la premieră. Cu 22,1 milioane de dolari la box office-ul intern, filmul este deja lansarea cu cele mai mari încasări din acest an pentru studioul american A24.

