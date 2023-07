FILM Luni, 31 Iulie 2023, 11:12

„The Haunted Mansion” un film pentru toată familia pentru care Disney a strâns o distribuție stelară, nu a reușit să spargă duopolul la box office al „Barbenheimer”, numele de marketing dat lansării concomitente a filmelor „Barbie” și „Oppenheimer”, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Secventa din filmul „Haunted Mansion” Foto: Jalen Marlowe-Disney / Hollywood Archive / Profimedia Images

Filmele „Barbie” şi „Oppenheimer” au continuat să domine box office-ul nord-american în al doilea weekend de la lansare, în timp ce greva scenariștilor și a actorilor de la Hollywood ameninţă fragila industrie a cinematografiei.

Comedia fantastică în culori de vată de zahăr a Gretei Gerwig a condus din nou clasamentul box office, generând încasări uriaşe de 93 de milioane de dolari între vineri şi duminică. Vânzările de bilete pentru Barbie au scăzut cu doar 43% faţă de debut şi au dus la al şaptelea cel mai mare al doilea weekend din istorie.

Singurele filme care s-au bucurat de cifre mai mari în al doilea weekend au fost Star Wars: The Force Awakens (149 de milioane de dolari), Avengers: Endgame (147 milioane de dolari), Infinity War (114 milioane de dolari), Black Panther (111 milioane de dolari), Jurassic World (106 milioane de dolari) şi The Avengers (103 milioane de dolari).

Drama istorică a lui Christopher Nolan a avut, de asemenea, un succes extraordinar în a doua parte a anului, cu încasări uriaşe de 46,6 milioane de dolari în weekend.

După două săptămâni pe marile ecrane, Barbie a generat 351,4 milioane de dolari în America de Nord şi se situează pe locul patru în topul celor mai mari lansări interne ale anului. La nivel global, filmul Warner Bros. a obţinut încasări de peste 750 de milioane de dolari şi se situează pe locul al treilea în topul celor mai profitabile filme ale anului.

Oppenheimer a obţinut 174 de milioane de dolari în box office-ul naţional şi 400 de milioane de dolari în box office-ul global. A depăşit deja încasările celor două producţii anterioare ale lui Nolan, Tenet (365 de milioane de dolari) şi Batman Begins (373 de milioane de dolari).

„Haunted Mansion”, un film pentru toată familia a debutat pe poziția a treia la box office-ul nord-american

Două filme noi, remake-ul Disney al Haunted Mansion şi thrillerul violent Talk to Me, produs de A24, au încercat să atragă publicul în urma „Barbenheimer”, cu rezultate diferite.

Haunted Mansion a debutat pe locul al treilea, cu 24,6 milioane de dolari din 3.700 de cinematografe nord-americane. Filmul a adăugat 9,1 milioane de dolari în box office-ul internaţional, ajungând la 33 de milioane de dolari la nivel mondial.

Disney a cheltuit 150 de milioane de dolari pentru a produce filmul şi zeci de milioane de dolari pentru promovare.

Regizat de Justin Simien şi având o distribuție stelară care îi include pe LaKeith Stanfield, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis, Tiffany Haddish şi Owen Wilson, filmul se inspiră din parcurile tematice Disney şi urmăreşte o mamă singură şi pe fiul ei, care se mută într-un conac bântuit.

La fel ca alte lungmetraje ale Disney, Haunted Mansion este o comedie care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, fiind un film pentru toată familia.

Filmul cu buget redus Talk to Me a generat un profit de 10 milioane de dolari în 2.340 de cinematografe din SUA. Aceste vânzări de bilete au depăşit aşteptările şi au fost suficiente pentru a ajunge pe locul şase.

Este al doilea cel mai mare start pentru studioul A24, după Hereditary, cu 13,6 milioane de dolari.

Una dintre cele mai mari surprize ale anului la box office continuă să atragă spectatori în cinematografe

La box office-ul intern, Sound of Freedom, un film independent, a adăugat 13,6 milioane de dolari din 3.411 săli de cinema, în al cincilea weekend de la lansare.

Thrillerul despre traficul sexual de copii a generat până în prezent 150 de milioane de dolari, fiind al 12-lea film cu cele mai mari încasări din acest an. În mod remarcabil, Sound of Freedom a câştigat mai mulţi bani în America de Nord decât filme cu buget mare precum Fast X (145 de milioane de dolari),Elementalde la Pixar (142 de milioane de dolari) şi Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (139 milioane de dolari).

Mission: Impossible a ocupat locul 5 în clasamentul intern, cu 10,7 milioane de dolari, din 3.191 de săli, în a treia săptămână. La nivel internaţional, filmul a generat 309,4 milioane de dolari, pentru un total global de 448 de milioane de dolari.

În general, luna iulie a fost în avans cu 1,4% faţă de perioada de dinaintea pandemiei, în timp ce întregul box office al anului rămâne în scădere cu aproximativ 20%.

