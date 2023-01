FILM Luni, 16 Ianuarie 2023, 11:59

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul „Avatar: The Way of Water”, în regia lui James Cameron, a continuat să domine box office-ul nord-american într-un weekend în care mulți fani au salutat revenirea actorului scoțian Gerald Butler în top, relatează AFP și Agerpres.

Gerard Butler in „Plane” Foto: Lionsgate / Planet / Profimedia Images

În fruntea clasamentului box office pentru a cincea săptămână consecutivă, The Way of Water a obținut încasări de 31 de milioane de dolari în acest weekend, potrivit cifrelor preliminare furnizate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations.

Mult aşteptata continuare a superproducţiei SF din 2009, care se petrece la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film şi într-un spaţiu acvatic, a obţinut încasări de peste 1,7 miliarde de dolari la nivel mondial.

Pe locul al doilea regăsim filmul de groază M3GAN, care îşi menţine locul secund în a doua săptămână de prezenţă în cinematografe, cu încasări de aproape 18 milioane de dolari, după un start mult peste aşteptările analiştilor.

M3GAN spune povestea unui robot-păpuşă, programat să fie cel mai bun însoţitor al unei fetiţe rămase orfane, dar care începe să capete o viaţă proprie.

O altă continuare, Puss in Boots: The Last Wish, se regăseşte pe ultimul loc al podiumului, cu încasări de 13,4 milioane de dolari în al patrulea weekend de prezenţă în sălile de cinematograf.

În acest film pentru copii din universul Shrek, felina porneşte într-o aventură epică pentru a-şi redobândi cele nouă vieţi.

Pe locul al patrulea se află peliculaA Man Called Otto, cu încasări de 12,6 milioane de dolari în a treia săptămână de proiecţii.

În această adaptare a romanului „A Man Called Ove: A Novel”, al scriitorului suedez Fredrik Backman, Tom Hanks joacă rolul unui pensionar morocănos care se „înmoaie” după ce îşi întâlneşte vecinii optimişti.

Gerard Butler revine în clasamentul box office cu „Plane”

În fine, filmul de acţiune Plane, în care un pilot reuşeşte să facă o aterizare de urgenţă cu avionul său, dar aterizează într-o zonă de război, ocupă locul al cincilea după primele sale zile de proiecţii cinematografele din SUA şi Canada, cu încasări de 10 milioane de dolari.

Plane marchează revenirea lui Gerald Butler într-un film care intră în clasamentul box office după câțiva ani mai nefaști pentru actorul scoțian devenit un nume recunoscut la nivel internațional mulțumită filmului 300 din 2006.

Noul său lungmetraj de acțiune pare să fie atât pe placul criticilor, cât și al fanilor, având în prezent o rată de aprobare de 74% pe agregatorul Rotten Tomatoes din partea criticilor de film în timp ce de la fani a obținut un neverosimil 95%. Pe site-ul IMDb el este notat cu 7 din 10.

Primele 10 poziții ale clasamentului sunt completate de filmele:

6. House party (3,8 milioane de dolari)

7. Black Panther: Wakanda Forever (2,1 milioane de dolari)

8. The Whale (1,4 milioane de dolari)

9. I Wanna Dance With Somebody (1,1 milioane de dolari)

10. Waltair Veerayya (1 milion de dolari)

