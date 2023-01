NERD ALERT Sâmbătă, 14 Ianuarie 2023, 09:45

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

HBO Max scumpește abonamentul ● Când apar noile sezoane „The Walking Dead” ● SUA elimină testarea obligatorie pe animale a medicamentelor ● Keira Knightley va juca într-un film despre un criminal în serie ● ChatGPT poate păcăli grav cercetătorii ● Simon Pegg s-a alăturat „Hogwarts Legacy”

Nerd Alert Foto: Hotnews

HBO Max scumpește abonamentul

Nu că mi-ar oferi vreo satisfacție chestia asta dar iată că se confirmă ce scriam în rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, că e săptămâna și vestea proastă de la noul conglomerat media Warner Bros. Discovery, cel care deține și HBO, în contextul în care George R.R. Martin anunța că mai multe dintre serialele spin-off bazate pe Game of Thrones au fost trase pe linie moartă.

Iar după o întreagă serie de decizii care au dezamăgit fanii în ultimele luni, de la anularea Westworld și a Raised by Wolves, la care s-a adăugat apoi ștergerea lor de pe HBO Max, compania americană a anunțat acum că va crește prețul abonamentului pentru platforma sa de streaming.

Sigur, majorarea de preț e una modică, de doar un dolar, de la 14.99$ la 15.99$ în Statele Unite, și deocamdată a fost anunțată doar pentru piața americană. Dar, după cum notează și cei de la CNET, aceasta e prima creștere a prețului abonamentului HBO Max de la lansarea sa în mai 2020 și deja ridică semne de întrebare privind posibilitatea unor alte majorări de preț în viitorul apropiat.

La noi în România prețul abonamentului pentru platforma de streaming a HBO e mai scăzut, de doar 5 euro pe lună, respectiv 3,30€ lunar pentru abonații care au făcut tranziția de la HBO Go sau care s-au abonat până pe 31 martie 2022. Rămâne de văzut ce o să se întâmple în continuare, mai ales că HBO a promis că acel preț mai mic va rămâne valabil pentru toată durata abonamentului.

Zău că mi-aș anula abonamentul dacă n-ar fi mai ieftin decât un pachet de țigări (FOTO: Rafael Henrique / Dreamstime.com)

Când apar noile seriale „The Walking Dead”

Anul 2023 se anunță unul grozav pentru fanii universului The Walking Dead, care vor avea parte de două seriale spin-off noi nouțe. Televiziunea americană AMC a anunțat săptămâna aceasta că primul dintre ele, Dead City, va avea premiera în luna iunie, el urmând să aibă loc într-un Manhattan postapocaliptic ale cărui legături cu restul SUA sunt tăiate.

Anunțată prima oară anul trecut sub numele de Isle of the Dead, această serie se va învârti în jurul personajelor Maggie și Negan, jucate de Lauren Cohan, respectiv Jeffrey Dean Morgan. Până atunci însă fanii se vor putea bucura de premiera noului sezon al serialului Fear the Walking Dead, care a ajuns la nu mai puțin de al optulea sezon.

Revederea va fi una dulce-amară, acesta urmând să fie și ultimul sezon al seriei începute în 2015, el urmând să fie lansat în câte două părți de câte 6 episode fiecare. Prima parte va avea premiera pe 14 mai iar a doua ceva mai târziu în cursul anului. Și tot mai târziu în cursul anului vom avea parte și de lansarea The Walking Dead: Daryl Dixon.

După cum sugerează și numele, acest serial se va învârti în jurul personajului interpretat de Norman Reedus, un favorit al fanilor francizei. Deși informațiile despre acest spin-off sunt limitate, se pare că Daryl va ajunge pe malurile Franței în urma unui naufragiu și va încerca să își dea seama cum a ajuns acolo și cum se se poate întoarce acasă, potrivit Den of Geek.

Ah, iar 2024 ne va aduce și un nou spin-off axat pe Grimes și Michonne, dar până atunci mai este (FOTO: AMC / Planet / Profimedia)

SUA elimină testarea obligatorie pe animale a medicamentelor

Un proiect de lege semnat la sfârșitul lui decembrie de președintele american Joe Biden a intrat în vigoare, acesta prevăzând că noile medicamente nu vor mai trebui testate obligatoriu pe animale pentru a putea fi aprobate de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite, o modificare majoră după decenii de reglementări în domeniu.

Evident, mutarea a fost salutată de către ONG-urile ce militează pentru drepturile animalelor, Tamara Drake, directorul pentru cercetări al Center for a Humane Economy catalogând vestea drept una „uriașă”. „Este o victorie pentru industrie. Este o victorie pentru pacienții care au nevoie de tratamente”, a declarat ea după intrarea în vigoare a legii.

Organizația lui Drake și alte ONG-uri au promovat proiectul legislativ, argumentând că FDA ar trebui să se bazeze mai mult pe modelări pe calculator și „cipuri organice”, o tehnologie dezvoltată în ultima jumătate de secol și care în 2000 a câștigat Premiul Nobel pentru Chimie.

Aceste cipuri pe bază de polimeri de silicon sunt alcătuite din canale în care sunt plasate celule vii din diferite organe și prin care sunt trecute fluide pentru a imita curgerea sângelui în corp. Jim Newman, director de comunicare la asociația Americans for Medical Progress, una care militează pentru continuarea testelor pe animale, argumentează însă că tehnologia este una încă aflată la începuturi.

Potrivit acestuia, cipurile organice vor putea înlocui testările pe animale abia peste „mulți, mulți ani”. FDA cere de regulă ca un medicament să fie testat pentru toxicitate pe o specie de rozătoare și una din altă categorie, ca de exemplu maimuțe sau câini. Însă după cum notează revista Science, peste 9 din 10 medicamente care ajung în faza testării clinice pe oameni eșuează.

Motivele țin în general fie de faptul că nu sunt eficace, fie că nu sunt sigure, oferind muniție celor care susțin că testările prealabile pe animale sunt o pierdere de timp, bani și vieți. „Modelele pe animale greșesc mai des decât sunt corecte”, afirmă Don Ingber, un bioinginer de la Harvard implicat în dezvoltarea unui cip organic care a fost deja scos pe piață.

Fiind vorba de SUA, decizia a fost imediat criticată ca fiind una politică (Food Collection / Alamy / Profimedia Images)

Keira Knightley va juca într-un film despre un criminal în serie

Rămânând puțin în zona știrilor legate de SUA, vom avea un nou film despre un criminal în serie, care pare să fie unul dintre cele mai populare subiecte la Hollywood în momentul de față după succesul înregistrat de Netflix cu serialul despre Jaffrey Dahmer și lungmetrajul The Good Nurse (e bunicel, dar mie mi s-a părut overrated, în caz că nu l-ai văzut).

Mă rog, noul film o va avea pe actrița britanică Keira Knightley în rolul principal și va urmări povestea „Strangulatorului din Boston” care a ucis 13 femei la începutul anilor '60. Knightley va interpreta rolul jurnalistei Loretta McLaughlin, prima care a legat seria de decese și a anunțat că orașul american ar avea un criminal în serie în rândurile sale.

Alături de Jean Cole, o altă jurnalistă, McLaughlin a descoperit și o rețea de corupție în sânul poliției din Boston care avea potențialul de a pune sub semnul îndoielii identitatea criminalului, deci filmul va avea și elemente de thriller. Ah, și lungmetrajul se laudă cu nimeni altul decât Ridley Scott și cu emblematica Margot Robbie printre producătorii săi, potrivit Empire Online.

În ceea ce privește data de lansare, filmul va avea premiera în SUA pe 17 martie, concomitent pe Hulu și Disney+. Ținând însă cont că Hulu are un parteneriat cu HBO Max pentru piețele pe care nu s-a lansat oficial, printre care și România, nu mi-e exact clar pe care dintre cele două platforme de streaming îl vom putea vedea la noi. Va trebui să verificăm la momentul respectiv.

Oricând e binevenit un film nou cu Keira Knightley (FOTO: Kevork Djansezian / Getty Images / Profimedia Images)

ChatGPT poate păcăli grav cercetătorii

Nu cred că chatbot-ul ChatGPT mai are nevoie de vreo introducere, devenind o senzație în mediul online la sfârșitul anului trecut, dar acum se pare că, chiar dacă nu prea e bun să răspundă la întrebări precum cu ce tăia Ștefan cel Mare mămăliga, el e mai abil în a-i păcăli pe cercetători în unele situații.

Un grup de oameni de știință conduși de Catherine Gao de la Northwestern University din Chicago a avut ideea să ceară ChatGPT să scrie 50 de introduceri pentru lucrări științifice medicale pe baza unei selecții publicate în mai multe reviste de specialitate precum The Lancet, Nature Medicine, JAMA, sau New England Journal of Medicine.

Ei au comparat apoi introducerile scrise de chatbot cu unele originale, trecându-le printr-un program de detectare a plagiatelor și unul creat anume pentru a depista conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Rezultatele urcate deocamdată pe două servere preprint, bioRxiv și arXiv, arată că softul de detectare a plagiatelor n-a avut nicio șansă în fața ChatGPT.

Scorul median de originalitate a fost de 100%, ceea ce arată că n-a fost depistat niciun plagiat. Programul de depistare a conținutului generat de AI a depistat în schimb 66% din introducerile scrise de ChatGPT. Evaluatorii umani s-au descurcat ceva mai bine, dar nu cu mult, identificând corect 68% din cele false.

Mai amuzant este că ei au identificat doar 86% din cele reale ca atare. Cu alte cuvinte, evaluatorii umani au marcat 14% din introducerile reale ca fiind generate de un chatbot. Mai grav ar fi că ei au crezut că 32% din introducerile generate de ChatGPT sunt unele autentice ale unor lucrări medicale.

„GhatGPT scrie introduceri [pentru lucrări] științifice credibile. Granițele etice și acceptabile ale folosirii unor modele de limbaj mari (n.r. o denumire simandicoasă pentru chatbot) pentru a ajuta la scrierea unor lucrări științifice rămân a fi stabilite”, afirmă Gao și colegii ei în studiul citat de Nature.

Pare tot mai greu să depistezi un NPC în ziua de azi (FOTO: Jonathan Raa / Zuma Press / Profimedia Images)

Simon Pegg s-a alăturat „Hogwarts Legacy”

Dacă ești printre cei care au impresia că jocul RPG dezvoltat de studioul american Avalanche Software pentru divizia de gaming a Warner Bros. nu mai apare odată s-ar putea ca așteptarea să fi devenit și mai frustrantă, actorul britanic Simon Pegg tocmai fiind anunțat drept actorul de voce din spatele lui Phineas Nigellus Black, directorul școlii de magicieni.

Cine s-ar fi gândit că actorul care a scris și jucat în filmul cult Shaun of the Dead și a fost unul dintre cei mai de încredere aliați ai lui Ethan Hunt în filmele Mission Impossible va fi bărbatul pentru acest rol? Păi, după cum glumește chiar el într-un nou trailer pentru joc publicat joi, a rămas „practic singurul actor britanic” care nu a fost invitat să joace în filmele din franciza Harry Potter.

Vestea și mai bună e că așteptarea pentru Hogwarts Legacy nu va mai dura mult, jocul urmând să fie lansat pe 10 februarie pentru PlayStation®5, Xbox Series X|S și PC și ulterior, pe 4 aprilie, pentru platformele PlayStation®4 și Xbox One. Cei cu Nintendo Switch au tras însă bețișorul mai scurt, urmând a se putea bucura de el abia începând cu data de 25 iulie.

La capitolul vești mai puțin bune, o știre pe scurt că e atât de dezamăgitoare încât nu merită comentată prea mult: Netflix a decis să anuleze Inside Job, serialul său animat despre o organizație guvernamentală subterană ce operează într-o lume în care teoriile conspirației sunt reale.

Serialul comedie a devenit unul dintre cele mai populare ale Netflix în rândul fanilor genului de animație după lansarea sa în octombrie 2021 iar vestea anulării sale e cu atât mai surprinzătoare întrucât compania americană de streaming anunțase în vara anului trecut că a dat unda verde pentru un al doilea sezon.

Dar haide să încheiem totuși săptămâna într-o notă pozitivă, mai ales că am avut parte de un prim trailer pentru Beau is Afraid, o dramă suprarealistă cu accente de umor negru și pe alocuri poate chiar unele elemente ce duc cu gândul la genul horror.

Marea atracție este însă că rolul principal este jucat de Joaquin Phoenix, pe care îl putem vedea în în 3 momente diferite ale vieții personajului pe care îl joacă:

De la Netflix avem un prim trailer pentru Lockwood & Co, serialul său despre o lume în care corporațiile uriașe folosesc adolescenți cu abilități parapsihologice pentru a lupta cu supranaturalul și doar o companie operează fără supraveghere din partea adulților, cea care dă și numele serialului.

Nu zic că nu sună interesant dar genul ăsta semi-detectiv cu echipe de adolescenți ce salvează lumea sau mai știu eu ce mi se pare puțin cam uzat în ultimul timp și nici trailerul nu pot zice că m-a dat pe spate. Sau poate că sunt doar supărat pe decizia de a anula Inside Job. Oricare ar fi situația, Lockwood & Co va avea premiera pe Netflix luna aceasta, pe 27 ianuarie:

Avem și un trailer nou pentru The Independent, un film în care îi putem vedea pe Brian Cox și John Cena în culisele luptei pentru putere în Statele Unite, alături de aceștia jucând Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) și Jodie Turner-Smith pe care fanii ar putea s-o recunoască din filmul White Noise lansat pe Netflix înspre finele anului trecut.

The Independent a avut și el premiera în noiembrie 2022 pe Peacock TV, care e disponibil doar în SUA, dar acum va fi lansat și pe Sky în 24 februarie, dată până la care s-ar putea să avem și noi un anunț oficial privind lansarea platformei de streaming SkyShowtime în România, dacă tot a cumpărat recent unele seriale românești șterse anul trecut de HBO Max de pe platforma sa.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o găsești aici: