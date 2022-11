FILM Luni, 28 Noiembrie 2022, 11:05

„Glass Onion: A Knives Out Mistery”, primul film original al Netflix lansat în cinematografe înaintea platformei de streaming, a dezamăgit în primul său weekend la box office, potrivit cifrelor publicate de boxofficemojo.com și de News.ro.

Daniel Craig in „Glass Onion: A Knives Out Mistery” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Black Panther: Wakanda Forever a continuat să domine box office-ul nord-american după lansarea sa în data de 11 noiembrie, generând venituri de 64 de milioane de dolari în weekendul prelungit de Ziua Recunoştinţei.

Wakanda Forever, continuarea filmului din 2018 , aduce un omagiu lui Chadwick Boseman, starul din Black Panther, care a murit în 2020 de cancer la colon la vârsta de 43 de ani. Actorul îşi face apariţia sub forma unor flashback-uri ca TChalla, suveranul regatului african fictiv Wakanda.

Spectatorii din Statele Unite şi din Canada au preferat filmul de animaţie Marvel de la Disney, Strange World, care a debutat pe locul doi în clasament, cu 18,6 milioane de dolari de-a lungul weekend-ului prelungit.

Dezamăgire pentru Netflix la box office

Abia pe locul trei pe podium, Glass Onion: A Knives Out Mistery, producţie Netflix cu Daniel Craig în rol principal, a avut venituri de 9,4 milioane de dolari în cele trei zile de weekend, cu un total de 13,2 milioane de dolari pentru cinci zile. Media spectatorilor pe cinematograf a fost de 19.000.

Datele reprezintă cu siguranță un rezultat sub așteptări pentru Netflix, ținând cont că A Knives Out Mistery era unul dintre cele mai așteptate filme ale sale anul acesta, compania americană de streaming anunțând la începutul lunii octombrie că filmul o să apară în cinematografe înaintea lansării online, o premieră pentru o producție originală a sa.

Filmul este difuzat timp de o săptămână în 600 de cinematografe din Statele Unite între 23 și 29 noiembrie înainte de a fi lansat pe Netflix la nivel global în data de 23 decembrie, urmând a fi marea lansare de Crăciun a companiei americane, la fel ca Don't Look Up anul trecut.

Primul film Knives Out lansat în urmă cu 3 ani s-a bucurat de un succes neașteptat de mare în rândul criticilor, fiind de asemenea un succes comercial major, cu încasări de peste 311 de milioane de dolari la un buget de doar 40 de milioane. Sigur, trebuie ținut cont că la acesta s-au adăugat și costurile cu promovarea filmului.

Netflix a considerat succesul Knives Out atât de mare încât în luna martie a anului trecut a plătit nu mai puțin de 450 de milioane de dolari pentru drepturile de autor ale sequel-ului.

Celelalte filme de la box office-ul nord-american

Pe locul 4 și un alt debuit debut în top se află Devotion, povestea a doi piloţi de vânătoare ai Marinei americane, a adunat 9 milioane de dolari în weekend-ul prelungit.

The Menu, un thriller cu accente de comedie și horror ce îi are în distribuție pe Ralph Fiennes și Anya Taylor-Joy, a adunat 5,2 milioane de dolari de-a lungul celor trei zile de weekend.

Black Adam, producţia Warner Bros. în care îl putem vedea pe Dwayne „The Rock” Johnson în primul său film cu supereroi, a coborât pe poziția 6, înregistrând încasări 3,3 milioane de dolari, totalul la nivel naţional fiind de 162,9 milioane de dolari de la lansare.

Clasamentul este completat de: The Fabelmans, filmul semibiografic al regizorului Steven Spielberg, Bones and All, Ticket to Paradise şi The Chosen Season 3: Episode 1&2.

