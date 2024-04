Parteneriat media Miercuri, 17 Aprilie 2024, 18:22

Irina Schrotter, inițiatoarea și organizatoarea Romanian Creative Week, a primit miercuri, 17 aprilie 2024, titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, în semn de recunoaștere pentru contribuția esențială a acesteia la susținerea scenei culturale și a industriilor creative din România, la promovarea cercetării vizuale, a inovației, a creației vestimentare și a sectorului modei în perimetrul național și internațional.

Irina Schrotter, conferința RCW Foto: Romanian Creative Week

Evenimentul, organizat la inițiativa Departamentului Modă-Design vestimentar, s-a desfășurat în cadrul unei reuniuni festive a Senatului universitar, în prezența conducerii instituției de artă clujene, cu participarea unor invitați din domeniul creației vestimentare și a presei de specialitate din România, din rândurile instituțiilor de cultură din Cluj-Napoca, precum și cadre didactice și studenți ai universității.

„Așa cum spuneam și acum câteva minute, este extrem de emoționant ca, după o carieră de peste 30 de ani în industria modei, să constați ca munca ta este observată și apreciată. E o mare bucurie și onoare să primesc această distincție din partea Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Sper ca acest moment să inspire mulți antreprenori din breslele creative să se implice și să investească în educația tinerilor din industriile creative. Să fie alături de universitățile de profil și să pună umărul alături de ele la accelerarea parcursului profesional al tinerilor din domeniul lor de activitate. Cred că am reușit împreună, cadre didactice și antreprenori, să demonstrăm că această alăturare de forțe este un puternic accelerator de cariere și una dintre rețetele ca tinerii din România să ia în serios în considerare un parcurs profesional aici, în țară”, a declarat Irina Schrotter, după primirea primirea titlului.

„Viziune, performanță, antreprenoriat, dedicare, organizare, empatie, responsabilizare, susținere, cercetare vizuală, cercetare artistică, inovație, viitor – sunt cuvinte care se pot regăsi în oricare din capitolele traseului profesional și personal al Dnei Irina Schrotter.

Această ceremonie este încărcată de semnificație și emoție, iar conferirea titlului de Doctor Honoris Causa reprezintă un gest de recunoștință față de o carieră dedicată sprijinirii creativității, sub toate formele pe care ea o poate „îmbrăca”. Totodată acest titlu marchează o nouă etapă a colaborărilor noastre, prin care se vor putea pune bazele unor proiecte naționale și/sau internaționale, consolidând relaționarea cu mediile de business și cu cele antreprenoriale. Inovația în cercetarea artistică și proiecțiile spre viitor sunt intrinsec legate de astfel de momente oficiale”, a precizat, în Laudatio, conf. univ. dr. Lucian Broscățean, director al Departamentului Modă-design vestimentar UAD, Cluj-Napoca.

De-a lungul timpului, Departamentul Modă-Design vestimentar din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca a manifestat o preocupare constantă pentru consolidarea parteneriatelor cu industria modei și industriile creative, pentru a asigura formarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor conform exigențelor profesionale din domeniu. În acest context, Irina Schrotter a devenit un partener esențial al universității, atât prin experiența dobândită în activitatea de business, cât și prin implicarea sa în cercetarea generatoare de inovație în domeniul modei și designului vestimentar, transmite UAD Cluj-Napoca.

Cariera de peste treizeci de ani în modă a Irina Schrotter a generat o serie de proiecte care au scris pagini din istoria domeniului, cu extensii constante spre industriile creative.

După lansarea cu succes a unor colecții concepute pentru fabrici de confecții din Iași, începând cu 1990, Irina Schrotter a devenit asociat în mai multe companii – cele mai importante fiind Exclusiv Comp și Confecții Integrate Moldova. În același an a deschis și primul magazin sub brandul eponim, iar în 1991 a prezentat o primă colecție de autor. Patru ani mai târziu a început să prezinte bianual colecții în București, unde și-a deschis și un magazin propriu, urmat de alte locații similare în Timișoara, Lugano și New York.

Împreună cu criticul de modă și stilistul internațional Ovidiu Buta, și alături de echipe artistice și tehnice remarcabile, Irina Schrotter a organizat, începând cu anul 1999 – Romanian Fashion Week – devenit un reper în ceea ce înseamnă industria modei din țara noastră, reluat, după o întrerupere de zece ani, sub titulatura mai amplă de Romanian Creative Week – festival internațional dedicat industriilor creative. Noul festival, care anul acesta a ajuns la cea de-a patra ediție, promovează și creații ce aparțin unor studenți, masteranzi, doctoranzi și absolvenți UAD, de la aproape toate departamentele.

În paralel cu acest tip de activitate, sub brandul propriu, Irina Schrotter a participat la târgurile de specialitate din străinătate, ceea ce a condus la generarea unui network în industria modei internaționale. În cartea sa „Victima Modei”, Ovidiu Buta, subliniază că: „Irina Schrotter a fost, la rândul ei, primul designer român prezent în cadrul celui mai mare și mai important târg de modă din lume, „Prêt-à-Porter Paris” (…) punând astfel bazele unei rețele internaționale prin care își vinde, cu succes, creațiile”.

În timp, ca o extensie creativă a brandului personal – Irina Schrotter s-a implicat și în realizarea unor costume pentru teatru, operă, film. Colaborările cu teatre și opere naționale au avut ca rezultate spectacole remarcabile, care au conferit și mai multă consistență demersurilor sale.

Mai mult, o dată cu înființarea la Iași, în 2006, a Asociației Future in Textiles – FIT și, ulterior, în 2011, a Federației Patronatelor din Industriile Creative – FEPIC s-au conturat și piloni de dezvoltare pentru industria modei și industriile creative, inovația și cercetarea fiind doi dintre ei. Asociația și Federația au generat o serie de proiecte de anvergură internațională, unde au fost promovați artiști și designeri din România, prin acțiuni de diplomație culturală, realizate în parteneriate strategice cu institute culturale, ambasade, centre de excelență etc.

Participările delegațiilor României, coordonate de Irina Schrotter în calitate de Președinte al FEPIC, la expozițiile din cadrul Pavilionului României – Shanghai, Who’s Next și Tranoï – Paris, The Train – New York etc. au avut rezultate remarcabile pentru ceea ce înseamnă vizibilitatea creativității românești, prezentată sub marca: Romanian Designers.

Anul acesta, Romanian Creative Week, cel mai mare eveniment din UE dedicat industriilor creative, va avea loc la Iași, în perioada 14-26 mai, fiind organizat de Federația Patronatelor Industriilor Creative, organizație prezidată de Irina Scrhrotter.

