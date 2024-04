NERD ALERT Duminică, 07 Aprilie 2024, 09:45

Unde putem vedea luni eclipsa totală de Soare ● Disney a anunțat când apare filmul „Star Wars” cu Grogu și alte lungmetraje așteptate ● Un nou film „The Matrix” e la orizont ● Eșec demn de o comedie pentru Amazon ● Un muzeu dedicat jocurilor video se va deschide în București ● CD Projekt Red nu va veni cu microtranzacții în jocurile sale video (oarecum) ● „Westworld” nu e lăsat să moară

Unde putem vedea luni eclipsa totală de soare

Pasionații de astronomie și nu numai din întreaga lume se vor putea bucura luni de un eveniment cu adevărat special, o eclipsă totală. Spun din „întreaga lume” chiar dacă eclipsa va fi vizibilă direct doar de pe continentul nord-american întrucât ea va fi transmisă livestream de numeroase organizații de știință și instituții astronomice, după cum arată Smitshonian Magazine.

Evenimentul e cu atât mai așteptat întrucât următoarea eclipsă totală de Soare va fi vizibilă în SUA abia în 2044 iar la noi în România pe 3 septembrie 2081, când probabil majoritatea dintre noi nu vom mai fi prin preajmă să o putem observa direct. În plus maximul eclipsei va fi de 4 minute și 28 de secunde, semnificativ peste cea din 2017 sau cea din 1999, care a putut fi văzută și din România.

Printre cei care vor transmite în direct evenimentul se numără, evident, NASA, care va oferi mai multe livestream-uri, dar cel principal - cu comentariu, discuții cu oameni de știință și alte lucruri asemănătoare va începe luni la ora 20:00, ora României. Cei care ar dori însă să vadă evenimentul neîntrerupt, fără comentarii și alte cele, îl vor putea urmări AICI, într-un live separat al agenției spațiale.

Time and Date, un site cunoscut pasionaților de astronomie dar și pentru calculatorul său al diferențelor de fus orar, va trasmite la rândul său eclipsa din localitatea Llano din Texas, urmând să publice actualizări în timp real și alte informați interesante pe blogul său. Stream-ul începe puțin mai devreme, la 19:30, ora României, în condițiile în care maximul eclipsei va fi după 21:00.

The Exploratorium, un muzeu de știință și arte din San Francisco, va veni cu o transmisiune din Junction, Texas, unde maximul eclipsei va dura aproape 3 minute și 10 secunde. Însă cei de la The Exploratorium vor oferi o experință de sunet inedită - o sonificare care va converti în timp real informații precum culoarea și intensitatea luminii solare în componente muzicale.

Fundația Națională de Științe din SUA a pregătit o transmisiune care va include un program educațional destinat copiilor de vârstă școlară. Programul va include invitați care vor explica, printre altele, știința din spatele unor instrumente științifice de ultimă generație, ca de exemplu Telescopul Solar Daniel K. Inouye din Hawaii, cel mai mare și puternic telescop solar din lume.

Disney a anunțat când apar filmul „Star Wars” cu Grogu și alte lungmetraje așteptate

Rămânând puțin în lumea stelelor, dar trecând la unele dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, Disney a anunțat vineri când intenționează să lanseze filmul săuThe Mandalorian & Grogu, confirmat oficial la începutul acestui an. Regizorul viitorului film Star Wars va fi Jon Favreau, deși deocamdată nu e întru totul clar dacă și Dave Filoni, celălalt creator al serialului The Mandalorian, va fi la bord.

Vestea proastă pentru fanii francizei e că Disney și Lucasfilm intenționează să lanseze filmul Star Wars cu Grogu abia pe 22 mai 2026, deci mai avem de așteptat. Însă anul viitor fanii sci-fi se vor putea bucura de un alt titlu dintr-o franciză deținută de Disney și anume Tron. Lungmetrajul se va numi Tron: Ares, după numele personajului principal care va fi interpretat de nimeni altul decât Jared Leto.

Dacă toate decurg bine, al treilea film Tron va avea premiera în cinematografe pe 10 octombrie 2025, în timp ce îndrăgita franciză Toy Story se va îmbogăți cu titlul nr. 5 pe 19 iunie 2026, potrivit The Verge. Până atunci însă fanii Star Wars se vor putea bucura de revenirea serialului animat Star Wars: Tales of the Jedi pe Disney+ în data de 4 a lunii viitoare, sub un nou titlu pentru sezonul 2:

Un nou film „The Matrix” e la orizont

Și apropo de francize celebre, Warner Bros. a anunțat săptămâna aceasta că a început să lucreze la un nou film Matrix, al cincilea, care ar urma să marcheze și o premieră. Mai exact, Matrix 5 ar fi primul film al seriei care nu îi va avea în scaunul regizoral pe niciunul dintre frații Wachowski, deveniți surorile Wachowski după ce ambii/ambele au trecut printr-o tranziție de schimbare a sexului.

Acum, după cum menționam și în știrea de vineri despre vestea că studioul Universal a început să lucreze cu Denis Villeneuve la un al treilea film Dune, faptul că un nou lungmetraj Matrix e în lucru la Warner Bros. nu e un garant că el va vedea până la urmă lumina zilei, însă e un semnal foarte puternic în acest sens. În plus, Warner Bros. au găsit deja un regizor pentru viitorul lungmetraj Matrix.

Este vorba de cineastul american Drew Goddard, mai degrabă cunoscut ca scenarist (Cloverfield, World War Z, Lost, printre altele), dar care are în portofoliu și un rol regizoral major: filmul The Cabin in the Woods, un film cult modern. Lana Wachowski ar urma să fie producător executiv și, dacă proiectul va trece linia de sosire, să sperăm că va fi mai reușit decât neinspiratul Resurrections de acu 3 ani.

Eșec demn de o comedie pentru Amazon

Amazon a anunțat zilele trecute că va renunța la sistemul „Just Walk Out” (Pur și simplu ieși) implementat în lanțul său de magazine alimentare Amazon Fresh, admițând în esență un eșec răsunător, chiar dacă unul parțial, pentru o tehnologie pe care o lansa cu mare aplomb în 2016. Videoclipul de prezentare pentru serviciul pe care gigantul tech american îl promitea atunci e cât se poate de edificator:

Intri în magazin, pui în sacoșă ce vrei să cumperi, ieși fără să stai la casă și plătești apoi din aplicație ce ai luat. Simplu ca bună ziua, nu? Proiectul a fost cât se poate de ambițios în momentul lansării, cu ani de zile înainte de evoluția spectaculoasă a tehnologiei A.I., Amazon imaginându-și încă de pe atunci magazine în care ești scanat la sânge, de dragul propriei tale comodități, desigur.

„Tehnologia Walk Out este posibilă datorită inteligenței artificiale precum urmărirea computerizată și tehnici de învățare automatizată, inclusiv A.I. generativ, folosite pentru a stabili cu precizie cine a luat ce din orice mediu de retail. Amazon a construit seturi de date sintetice pentru a imita milioane de scenarii de cumpărături realiste...”, șamd. sună descrierea oficială a companiei pentru sistem.

Bun, și unde intervine partea de comedie? O investigație publicată în mai anul trecut de site-ul tech The Information și citată acum de Ars Technica arată că Amazon încă avea în 2022 peste 1.000 de angajați în India pe care îi folosea pentru antrenarea modelului de învățare automată al „Just Walk Out” prin „revizuirea manuală a tranzacțiilor și etichetarea imaginilor din înregistrările video”.

Mai simplu spus, în timp ce clienții din America își făceau cumpărăturile în supermarketurile Amazon, angajați din India stăteau să se uite pe camere ce cumpără pentru a le trimite apoi bonul pe telefon prin aplicația sistemului A.I. Potrivit The Information, din 1.000 de vânzări făcute cu aplicația, în jur de 700 încă aveau nevoie în urmă cu doi ani de o revizuire a factorului uman.

Ținta Amazon era să ajungă la o medie de 20-50 de analize umane per 1.000 de vânzări. Amazon spune însă acum că nu va renunța chiar de tot la tehnologie, ea urmând să fie menținută în magazinele sale mai mici Amazon Go, precum și pentru parteneriatele pe care le-a încheiat cu comercianți precum retailerii din aeroporturi și campusurile universitare sau cafenele, potrivit USA Today.

Un muzeu dedicat jocurilor video se va deschide în București

La capitolul noutăți legate de video games săptămâna aceasta ne-a rezervat o veste de pe plaiurile mioritice, Asociația Arhivelor și Proiectelor de Conservare a Jocurilor Video (AAPCJV) anunțând că va crea în București un muzeu dedicat jocurilor video. Inițiativa, care are și un site web (în construcție) e susținută din donații private și de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).

Muzeul „își propune să păstreze și să evidențieze patrimoniul jocurilor video românești și universale ca fenomen cultural ce a influențat generații întregi de la începuturile sale”, afirmă un comunicat remis presei zilele trecute, acesta anunțând totodată că deschiderea e planificată pentru ultimul trimestru al acestui an și că adresa la care el urmează să fie găzduit va fi comunicată în curând.

La bord a fost cooptat și Andreas Lange, curatorul ComputerSpieleMuseum din Berlin, cel mai mare muzeu de jocuri video din Europa, care se va ocupa de aripa universală a muzeului din București. „Muzeul va sublinia contribuțiile semnificative ale dezvoltatorilor români la industria globală a jocurilor video, prin aripa dedicată jocurilor create în România”, ne mai spune același comunicat.

În mod normal asta ar fi fost o știre cu care să deschid rubrica Nerd Alert, dar aștept și eu să anunțe unde va fi muzeul mai exact și revin cu mai multe informații pe subiect. Până atunci, organizatorii ne mai promit, printre altele, că vizitatorii vor putea interacționa cu primul joc dezvoltat în România, Astro 64, în anul 1978, de către Viorel Darie pentru mașina de calcul Felix C-256.

CD Projekt Red nu va veni cu microtranzacții în jocurile sale video (oarecum)

Gamerii au mai avut un motiv de bucurie săptămâna aceasta, directorul financiar al CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) declarând într-un interviu acordat presei din Polonia că studioul de jocuri nu are nicio intenție de a introduce microtranzacții în jocurile sale single-player. Comentariul său a venit și cu un „dar...”, după cum îl citează PC Gamer și alții pe Piotr Nielubowicz:

„Nu vedem locul microtranzacțiilor în cazul jocurilor single-player. Dar nu excludem că vom folosi această soluție în cazul proiectelor viitoare legate de jocuri multiplayer”. Acum, fanii jocurilor create de studioul polonez vor ști cu siguranță că ele sunt destinate exclusiv unei experiențe single-player. Însă se zvonește că CD Projekt Red ar avea în sfârșit în lucru și un joc multiplayer.

Iar jocul la care polonezii lucrează sub numele de „Proiectul Sirius” ar fi tocmai unul din seria sa fanion The Witcher. Cert este că Nielubowicz a fost întrebat despre subiectul microtranzacțiilor în contextul în care acestea sunt contestate tot mai vocal de gameri și, cel mai recent, jocul Dragon's Dogma 2 al Capcom a declanșat un val de reacții negative (ca să nu zic furie) din această cauză.

„Westworld” nu e lăsat să moară

Săptămâna aceasta a venit cu o veste bună și pentru fanii serialului Westworld creat de HBO, deși e una cu un mare semn de întrebare. Jonathan Nolan, unul dintre cei doi creatori ai serialului, a declarat într-un interviu publicat miercuri de The Hollywood Reporter că e „100%” dedicat să ofere serialului un final potrivit pentru a le acorda fanilor șansa să își ia rămas bun cum se cuvine de la el.

„Mi-a luat 8 ani de zile și o schimbare de regizor să fac Interstellar. Am dori să terminăm povestea pe care am început-o. Sunt atât de mândru de ceea ce am făcut. A fost o experiență extraordinară. Cred că ar fi o greșeală să ne uităm în urmă și să simțim doar regret [despre cum s-a încheiat serialul]. Dar încă există foarte mult dorința de a-l termina”, a declarat cineastul britanico-american, printre altele.

Ultimul episod al Westworld a fost difuzat de HBO pe 22 august 2022 iar numele său, Que Será, Será, avea să se dovedească profetic în condițiile în care televiziunea americană a anunțat la scurt timp după încheierea sezonului 4 că nu îl va mai reînnoi pentru încă un sezon. Mutarea a venit în contextul în care audiența seriei a scăzut constant după sezonul 2.

Însă decizia i-a consternat pe fanii serialului futurist întrucât a însemnat că el s-a încheiat practic cu un mare semn de întrebare privind povestea sa. Finalul ambiguu i-a nedumerit inclusiv pe unii dintre actorii săi. De exemplu, Evan Rachel Wood (care a interpretat personajele lui Dolores și Christina) a declarat că a întrebat HBO cum urma să se încheie serialul și că nimeni nu a vrut să îi spună.

„Noi ducem lucrurile la capăt”, a spus acum în interviul pentru THR Nolan, care a creat Westworld alături de soția sa, Lisa Joy. Marele semn de întrebare e cine ar putea prelua serialul și în ce condiții, având în vedere complicațiile legate de drepturile de autor. Până se vor lămuri lucrurile fanii Westworld ar putea fi interesați de Fallout, noul serial creat de Nolan și Joy, care apare peste câteva zile:

Apare pe Amazon Prime pe 12 aprilie, nu 11, cum arată la finalul trailer-ului, că s-a schimbat ulterior data

Și apropo de trailere noi, ultimele 7 zile au fost slăbuțe la capitolul respectiv, însă Netflix a venit cu unul pentru Dead Boy Detectives, serialul său bazat pe seria de benzi desenate omonimă creată de Neil Gaiman și Matt Wagner pentru Vertigo Comics. Clipul mi se pare edificator, așa că aș aminti doar că și apreciatul serial The Sandman de pe Netflix e bazat tot pe o carte a lui Gaiman:

