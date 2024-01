FILM Miercuri, 10 Ianuarie 2024, 11:24

Personajul Baby Yoda din serialul „The Mandalorian” al francizei „Star Wars” va avea în curând un film dedicat în cadrul universului cinematografic creat de George Lucas și deținut acum de Disney, au anunţat marţi reprezentanţii Lucasfilm, potrivit AFP și Agerpres.

Baby Yoda in serialul The Mandalorian al francizei Star Wars Foto: LMK / IPA / Profimedia Images

Viitorul lungmetraj va fi regizat de Jon Favreau, creatorul, scenaristul principal şi unul dintre directorii executivi ai serialului The Mandalorian care urmărește aventurile unui misterios vânător de recompense, Din Djarin, ce primeşte misiunea de a-i livra unui client sinistru o mică creatură verde, numită Grogu, cu care se împrieteneşte.

Cu urechile sale ascuţite supradimensionate şi adorabilii lui ochi mari şi negri, acel mic extraterestru, care aparţine aceleiaşi specii ca şi Marele Maestru Yoda din filmele originale Star Wars, i-a cucerit foarte repede pe fanii din lumea întreagă ai celebrei francize, care s-au grăbit să-l redenumească şi să îi spună „Baby Yoda”.

„Perspectiva de a-i aduce pe Mandalorian şi pe ucenicul său Grogu pe marele ecran este extrem de incitantă”, a declarat Jon Favreau într-un comunicat. Nu se ştie deocamdată dacă actorul Pedro Pascal, care a interpretat personajul Mandalorian în serialul omonim, va relua rolul acestui vânător de recompense şi în viitorul film.

Val de filme „Star Wars” pregătite de Lucasfilm și Disney

Disney anunțase în aprilie anul trecut că și Dave Filoni, celălalt creator al serialului The Mandalorian, va regiza un nou film Star Wars, alături de alte două lungmetraje confirmate la momentul respectiv, plus o serie de seriale noi.

De asemenea, lungmetrajul anunţat marţi nu are încă stabilită o dată oficială de lansare. Cea mai recentă aventură cinematografică lansată în cadrul francizei Star Wars datează din 2019: este vorba despre filmul Star Wars: The Rise of Skywalker, care a avut încasări de peste 1 miliard de dolari în box-office-ul mondial, în pofida unor recenzii nefavorabile.

De atunci, mai multe filme au fost anunţate, însă doar 3 au fost confirmate în mod oficial până acum: cel ce urmează să fie regizat de Dave Filoni, unul acordat lui James Mangold, regizorul ultimului film Indiana Jones, și unul care o va avea drept protagonistă pe Rey, actrița Daisy Ridley urmând să revină în rol.

În schimb, producţiile încredinţate iniţial lui Kevin Feige - care provine din universul Marvel - şi Patty Jenkins (regizoarea filmului Wonder Woman) au fost puse discret în aşteptare, în timp ce despre lungmetrajul încredințat regizorului neozeelandez Taika Waititi nu se știe aproape nimic nou de ceva timp.

În calendarul oficial al grupului Disney, următorul film din seria cinematografică Star Wars, intitulat provizoriu New Jedi Order, ar trebui să fie lansat pe 22 mai 2026.

Anunțarea unui nou film Star Wars la doar un an după confirmarea oficială a altor 3 sugerează că Disney mizează puternic pe franciza Star Wars în condițiile în care Marvel, celălalt brand major care îl deține, suferă pe fondul unei scăderi a interesului publicului față de producțiile cu supereroi.

Franciza DC deținută de rivalii de la Warner Bros. Discovery întâmpină aceeași problemă.

