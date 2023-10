ESENTIAL Miercuri, 04 Octombrie 2023, 10:53

În Spania au fost peste 38 C, în Austria mai mult de 30 de grade, iar în Polonia, 29 de grade. În peste zece țări europene au fost cele mai calde zile de octombrie și au fost și stații meteo montane din sud unde noaptea minima a fost mai mare de 20 de grade.

Peisaj de octombrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

La mai mult de 2.000 de stații meteo europene s-a depășit recordul absolut de temperatură pentru luna octombrie, estimează climatologul Maximiliano Herrera, care monitorizează extremele climatice de peste tot din lume.

În Spania au fost +38,2 C la Montoro și 37 C la Cordoba, iar la stații montane de la peste 1.300 m alt au fost minime nocturne de peste 20 C (nopți tropicale). Marți, maxima a fost de +36,9 C la Roda de Andalucia.

În Franța s-a stabilit un nou record de octombrie, +35,8 C la Navarrenx. În Austria maximele au trecut de 30 C, iar la Praga, în Cehia, au fost +27,8 C.

În Polonia, la Legnica, au fost +29,3 C, iar la Sisak în Croația, au fost +29,6 C. Temperatura a ajuns la +29,8 C la Notzingen (Germania), iar în Elveția au fost o mulțime de recorduri absolute, inclusiv +22,2 C la Zermatt, la 1.600 m alt. La Novo Mesto, în Slovenia, au fost 29 C.

România nu a fost atinsă de acest val de căldură. Cele mai ridicate temperaturi au fost pe 1 octombrie: +31 C la București și +30 C la Videle. Acestea sunt temperaturi mari pentru octombrie, dar departe de recordurile lunii: 37 - 39 C.