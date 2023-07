Articol susținut de Lidl Vineri, 21 Iulie 2023, 17:38

Mii de participanți la ediția a 9-a a festivalului Electric Castle s-au familiarizat deja cu locațiile Lidl răspândite în perimetrul festivalului sub conceptul We Are Royal Together. Royal Food Court, Royal Feast, Royal Fresh Bar sau Royal Market sunt locuri unde, cu un buget rezonabil, petrecăreții pot mânca, se pot răcori cu fresh-uri din fructeproaspete, sau își pot face cumpărăturile obișnuite în timp ce muzica răsună la cele 12 scene.

Royal Market by Lidl, la Electric Castle 2023 Foto: Adi Iacob / HotNews

Lidl le oferă și anul acesta festivalierilor posibilitatea de a achiziționa simplu și rapid produse proaspete, la prețuri Lidl, chiar în interiorul festivalului, de la Royal Market. Magazinul Lidl din festival oferă o diversitate de produse pentru toate gusturile, de la fructe și legume proaspete, carne proaspătă, o varietate de snacks, produse merch, dar și produse de îngrijire.

Fie că este vorba despre micul dejun, prânz sau cină, magazinul Lidl îți oferă o varietate de produse la prețurile pe care le are în toate magazinele din țară. De asemenea, dacă te-ai bazat pe o vreme fără averse și nu ți-ai luat pelerina de ploaie ori ți-ai dat seama că noaptea e mai frig decât te așteptai și nu ai la tine un sac de dormit, Royal Market este aprovizionat constant cu tot ce are nevoie un festivalier de la Bonțida.

Ce poți să mănânci cu un buget de 30 de lei

O propunere de mic dejun cu produse de patiserie de la Brutăria Lidl, lactate și fructe proaspete de la Piața Lidl:

croissant cu șuncă și cașcaval - 3,69 lei

perniță cu ciocolată - 1,65 lei

sana Pilos 3,5% - 3,79 lei

banane - 6,99 lei / kg sau caise românești- 6,99 lei / kg

Total mic dejun (cu 2 banane): 11,13 lei

O propunere de prânz cu carne proaspătă pe care o poți prepara la Royal Grill, fie singur, fie cu ajutorul personalului

o caserola de mici de un kilogram - 11,99 (muștar - 1,99 lei)

piept de pui 650g - 14,99 lei

roșii cherry 250g - 3,99 lei

chifle - 2 x 0,45 lei

Dacă alegi micii, dintr-un kilogram de carne proaspătă pot ieși 2-3 porții, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 6 lei pe porție. Cum micii nu merg fără muștar, mai adăugam un cost de 1,99 lei pentru un borcan dar, dacă stai să te gândești bine, costul muștarului pentru o porție la prânz devine neglijabil. Adăugăm și jumătate din caserola de roșii proaspete pentru un cost de aproximativ 2 lei.

Încheiem lista cu 2 chifle de la Brutărila Lidl (1 leu) și asta înseamnă că bugetul total al unei porții de prânz ajunge la aproximativ 10 lei.

În cazul în care alegi varianta cu piept de pui, costul crește cu câțiva lei.

Cum unde-s mai mulți puterea crește, costurile pentru mâncare scad cu cât aduni mai mulți prieteni și vă distrați în jurul gratarelor de la Royal Grill, pentru că, nu-i așa, We Are Royal Together.

Lidl le pune la dispoziția participanților posibilitatea de a-și prepara gratuit carnea proaspătă cumpărată din Royal Market, prin amplasarea unei zone grill dotate cu grătare, ustensile și condimente.

De asemenea, dacă nu stăpânești secretele grătarului, un ajutor te poate asista în permanență la Royal Grill pentru ca tu să te bucuri de cea mai simplă și delicioasă experiență.

O propunere de cină cu ton și legume proaspete:

conservă de ton în suc propriu - 4,49 lei

castraveți Fabio - 2,99 lei/bucată

roșii cherry - 3,99 lei

chiflă - 0,45 lei

În cazul în care nu ai consumat toate roșiile de la prânz, mai ai nevoie de niște castraveți și o conservă de ton și te poți apuca de salată. Astfel, costul total pentru cină ajunge la aproximativ 7,93 lei, cu roșiile rămase de la prânz sau 9,93 lei dacă adăugăm încă o jumătate de caserola de roșii cherry.

Total mic dejun, prânz, cină: circa 31 de lei.

Ce poți să mănânci la Royal Feast

Și anul acesta, la Royal Feast găsești un meniu variat de feluri de mâncare realizate din ingrediente proaspete, la prețuri accesibile.

Pentru mic dejun, dacă stai în camping de exemplu, poți merge la zona Royal Breakfast unde poți încerca omletă cu legume (14 lei), omletă cu brânză și șuncă (18 lei), sandwich cu mozzarella, roșii, pesto și salată (9 lei) sau sandwich cu șuncă, mozzarella, pesto, roșii și mix de salată (9 lei).

Dacă ești fan paste, la prânz te poți delecta cu fusilli quattro formaggi (20 lei), fusilli bolognese (20 lei) sau fusilli pomodoro (18 lei) de la Royal Feast.

Tot la Royal Feast găsești și burgeri la 19 lei, lipie cu pui la 17 lei sau aripioare condimentate cu 21 de lei. Dacă vrei și o garnitură lângă, găsești mai multe feluri de cartofi între 8 - 10 lei.

Hidratează-te la Royal Fresh Bar

Revigorează-te și #trecipeproaspăt cu un smoothie de la Royal Fresh Bar, realizat doar din fructe proaspete din Piața Lidl. Aici poți găsi o varietate de smoothie-uri la 14 lei, limonade cu diverse arome la 10 lei sau salate de fructe proaspete între 10 și 15 lei.

Ce mai găsești în zonele Lidl

Da, și anul acesta plouă la Electric Castle. Dar poți sta liniștit chiar dacă ți-ai uitat pelerina de ploaie acasă pentru că Royal Market este aprovizionat constant cu produse pentru festivalierii de la Bonțida.

Printre acestea găsești obiecte în caz de urgență precum corturi, produse de igienă, șlapi sau rucsaci.

După ce ai mâncat, trebuie să te și distrezi, iar când spui Electric Castle, spui emblematica roată. Lidl aduce și anul acesta celebra roată, Royal Wheel, în mijlocul festivalului, oferindu-le participanților priveliști neașteptate și momente de neuitat.

Printre locurile surprinzătoare oferite de Lidl la Electric Castle este și Keys of Lights: un joc de lumini pe pereții castelului Bánffy, acompaniat de concerte live la pian. De asemenea, toți festivalierii care doresc să-și testeze talentul la muzică pot încerca pianul tot parcursul festivalului.