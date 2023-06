NERD ALERT Duminică, 25 Iunie 2023, 09:34

Efect macabru al dispariției Titanului în Atlantic ​● „Stranger Things” se va încheia în stil mare ● IBM face un nou salt cuantic ● „Secret Invasion” aduce un Nick Fury schimbat ● Locul în care a fost asasinat Iulius Cezar poate fi vizitat acum ● Hugh Laurie și Mark Ruffalo joacă în „All The Light We Cannot See” ● Trailere noi de la Netflix

Nerd Alert Foto: Hotnews

Efect macabru al dispariției Titanului în Atlantic

David Szymanski, un programator american de jocuri video, a relatat săptămâna aceasta despre un efect neașteptat și macabru al dispariției submersibilului Titan, el distribuind un grafic care arată cum vânzările pentru Iron Lung, un joc horror cu tematică submarină, au crescut vertiginos începând din 19 iunie, când presa a început să scrie despre incidentul din Oceanul Atlantic.

„E atât de greșit”, a scris el pe Twitter cu privire la popularitatea nou găsită a jocului indie pe care l-a dezvoltat. „Am făcut Iron Lung pe cât de înfiorător mi-am putut imagina, și știind că oameni reali sunt în acea situație chiar acum este destul de îngrozitor, chiar dacă a fost [rezultatul] propriilor decizii proaste”, a scris el într-o postare ulterioară făcută pe 21 iunie și citată de IGN.

Adică după ce au început să apară tot mai multe informații despre modul în care compania OceanGate a ignorat cu bună-știință condițiile de siguranță pentru submersibilul său, ceea ce foarte probabil a dus la moartea celor 5 pasageri în urma unei implozii catastrofale, după cum a anunțat Paza de Coastă americană joi noaptea (ora României).

În ceea ce privește Iron Lung, acesta este descris ca un „joc horror scurt în care pilotezi un submarin minuscul printr-un ocean de sânge pe o lună extraterestră”. Dacă ți se pare că sună ca descrierea unui film horror din categoria B, nu ești singurul, vlogger-ul și regizorul amator american Mark Fischbach (Markiplier pe Youtube) anunțând în luna aprilie că vrea să facă un film pe baza jocului.

„Stranger Things” se va încheia în stil mare

Trecând de la producții horror indie la unele cu buget cât se poate de mare, Netflix a anunțat la evenimentul Tudum organizat pentru fanii din întreaga lume că a luat-o la bord pe actrița americană Linda Hamilton pentru al cincilea și ultimul sezon al Stranger Things, serialul său fantasy-horror care a devenit un fenomen global după lansarea sa în urmă cu 7 ani, după cum amintește Screen Rant.

Vestea cooptării lui Hamilton, care a devenit un nume recunoscut la nivel internațional în anii '90 după ce a jucat rolul lui Sarah Connor în filmele Terminator, nu e doar o lovitură uriașă pentru Netflix, ci una cât se poate de potrivită pentru serialul care a reunit o grămadă de actori apreciați ai anilor 1980, Winona Ryder fiind cel mai elocvent exemplu.

Iar cum povestea din serial trebuie să se apropie acum de anii '90 odată cu maturizarea copiilor în jurul cărora se învârte, aducerea lui Hamilton la bord reprezintă o lovitură de maestru al celor de la Netflix. O veste mai puțin bună e că filmările pentru ultimul sezon al serialului, care trebuiau să înceapă luna aceasta, au fost amânate din cauza grevei scenariștilor de la Hollywood.

Netflix nu a anunțat deocamdată ce rol va interpreta Hamilton, dar aici o putem vedea în serialul Resident Alien difuzat de Sci Fi Channel (FOTO: Syfy / Everett / Profimedia Images)

IBM face un nou salt cuantic

Iar apropo de Terminator oarecum, cei de la Google au atras atenția întregii lumi în urmă cu 4 ani, când au anunțat că procesorul lor Sycamore a atins „supremația cuantică”, punctul din care un calculator cuantic ajunge la o putere de procesare care îi permite să efectueze calcule ce ar dura o eternitate pentru un computer clasic.

Deși la momentul respectiv Google a anunțat că Sycamore poate face acest lucru doar într-un caz specific fără aplicații practice, faptul că el ar fi ajuns cu adevărat la supremația cuantică este contestat de unii până în ziua de azi. Iar rivalii de la IBM au anunțat acum că au dovezi potrivit cărora calculatoarele cuantice vor putea în curând să le învingă pe cele cele clasice și la sarcini utile.

Două exemple în acest sens ar fi calcularea proprietăților materialelor sau a interacțiunilor dintre particulele elementare, cercetătorii de la IBM simulând într-un experiment de principiu făcut pe procesorul cuantic „Eagle” al companiei comportamentul unui material magnetic. Experimentul a fost descris într-o lucrare publicată de revista Nature pe 14 iunie.

În mod crucial, ei au reușit să evite „zgomotul de cuantizare”, principalul obstacol în această tehnologie din cauza faptului că introduce erori în calcule, pentru a obține rezultate de încredere. Deși problema pe care ei au atacat-o este una simplificată, folosind un model nerealist de simplu al unui material, rezultatul „te face optimist că aceasta va funcționa în alte sisteme și algoritmi mai complicați”.

Afirmația de mai sus e făcută chiar de John Martinis, tocmai fizicianul de la Universitatea California din Santa Barbara care a condus rivalii de la Google spre rezultatul lor din 2019. Sabrina Maniscalco, CEO-ul unui start-up finlandez din domeniul calcului cuantic, afirmă că noul experiment oferă un „etalon” în domeniul calculatoarelor cuantice de ultimă generație.

„Mașinăriile vin”, afirmă ea destul de prăpăstios în comentarii făcute pentru revista Nature. Alți experți au vorbit la rândul lor în ultima perioadă despre faptul că potențialul adevărat al inteligenței artificiale ar putea fi descătușat de calculatoarele cuantice, însă alții sunt circumspecți față de rezultatul celor de la IBM și faptul că problema zgomotului de cuantizare ar putea fi depășită vreodată.

Unul dintre calculatoarele cuantice ale celor de la IBM (FOTO: Ross D. Franklin / Associated Press / Profimedia Images)

„Secret Invasion” aduce un Nick Fury schimbat

Și ce te faci dacă în loc să vină „mașinăriile” de fapt vine o rasă de extratereștri care își pot schimba forma? Evident, e un scenariu ceva mai puțin plauzibil dar e tocmai premisa explorată de Secret Invasion, noul serial al celor de la Disney+ care îl aduce în sfârșit pe Nick Fury în centrul unei serii proprii, spre deliciul fanilor Universului Cinematografic Marvel.

„Cred că este grozav să pășești în spatele cortinei vieții lui Nick Fury și să vezi unele lucruri sau să faci unele descoperiri pe care nimeni nu le știa despre el, sau ce se întâmplă în viața sa”, a declarat Samuel L. Jackon într-o conferință de presă virtuală la care a participat și HotNews.ro despre personaj, adăugând că acesta va fi văzut dintr-o altă latură, mai vulnerabilă.

„E mereu bine să ai un personaj cu defecte, care este obișnuit să știe ce se întâmplă și brusc își dă seama ce îi spun oamenii, că ai putea fi prea bătrân pentru acest joc acum. Dar fiind într-o lume a umbrelor este pe viață și moarte când nu mai ai instinctele și reflexele pe care le-ai avut în trecut, și tu crezi că încă ești acea persoană, dar nu ești”, a explicat el.

„Așadar este distractiv să ai un tip care trebuie să se schimbe și adapteze. Nu este în firea lui Nick Fury și asta ajută spectatorii să empatizeze cu el într-un mod diferit decât în cel în care ar face-o de obicei”, a mai spus el. Trailerul pentru serialul lansat pe Disney+ miercuri mi se pare că surprinde destul de bine ceea ce zice Jackson:

Locul în care a fost asasinat Iulius Cezar poate fi vizitat în premieră

În cazul în care ești mai pasionat de trecut și istorie în loc de chestii futuriste și sci-fi, Smithsonian Magazine a venit cu o știre pentru tine săptămâna aceasta, anunțând că locul în care a fost asasinat Cezar a fost deschis în premieră pentru vizite ale publicului. Mă rog, anunțul propriu-zis a fost făcut evident de autoritățile din Roma, dar cei de la revista Smithsonian au explicat mai pe larg povestea.

După moartea lui Iulius Cezar, primul împărat al Romei, succesorul său Augustus a declarat scena crimei drept „locus sceleratus”, un loc blestemat. În secolele care au urmat locul a fost dat uitării și inclusiv istoricii n-au mai știut unde se află, el fiind redescoperit abia în anii 1920 în timpul unor demolări ordonate de Mussolini pentru a aduce la suprafață din nou gloria Imperiului Roman.

Din varii motive, printre care și lipsa de interes a autorităților și asocierea cu dictatorul fascist, locul a rămas în paragină până recent, fiind deschis publicului abia miercurea aceasta, la aproximativ 100 de ani de la redescoperirea sa. „Suntem în al nouălea cer”, a declarat Sandro Lubattelli, un localnic ieșit la pensie care mai afirmă că „mereu ne-am întrebat de ce a fost închis”.

Arheologa Monica Ceci avertizează însă că vizitatorii care ajung pentru prima dată la Roma s-ar putea să fie puțin dezamăgiți. Întrucât imaginea asasinării lui Iulis Cezar a fost influențată timp de secole de piesa de teatru cu același nume scrisă de Shakespeare în jurul anului 1599, majoritatea oamenilor își imaginează că ea a avut loc în forumul roman.

Însă Shakespeare și-a luat mai multe libertăți cu piesa, inclusiv în ceea ce privește locul în care a avut loc asasinatul. Cezar a fost ucis de fapt de senatorii romani în Curia lui Pompei, o structură ridicată tocmai de generalul rival învins în timpul războiului civil roman și care azi se numește „Largo di Torre Argentina” (fără nicio legătură cu țara sud-americană, ci cu denumirea latină pentru „argint”).

Reconstituire a asasinatului tocmai în locul în care a avut loc (FOTO: Roma-IPA / Sipa Press / Profimedia Images)

Hugh Laurie și Mark Ruffalo joacă în „All The Light We Cannot See”

Iar dacă ești pasionat de lucruri legate de istorie, m-aș gândi că ai văzut Blackadder, serialul care a lansat practic cariera a numeroși actori britanici de referință din ultimele decenii, printre care Rowan Atkinson și Hugh Laurie, înainte ca aceștia să devină cunoscuți în întreaga lume drept Mr. Bean, respectiv dr. House (apropo, House M.D. e acum disponibil și în streaming pe SkyShowtime).

Laurie, care mai recent și-a încercat norocul în comedia sci-fi Avenue 5 difuzată de HBO, va putea fi văzut în curând într-un nou proiect interesant al celor de la Netflix: All The Light We Cannot See, o miniserie în 4 episoade bazată pe romanul de război cu același nume care i-a adus scriitorului american Anthony Doerr un Premiu Pulitzer pentru Ficțiune în 2015.

Romanul se învârte în jurul unei adolescente francze oarbe, Marie-Laure, care se împrietenește prin radio cu Werner, un orfan german, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Drumurile celor doi străini se vor intersecta după ce Marie-Laurie fuge din Paris alături de tatăl ei (jucat în miniserie de Mark Ruffalo) înspre casa din provincie a unchiului său (Laurie).

Dacă la capitolul trailere noi săptămâna trecută a aparținut gamerilor întrucât tocmai fusese evenimentul în care Xbox și-a anunțat noutățile pentru perioada următoare, aceasta a fost adjudecată de Netflix cu evenimentul său Tudum pentru fanii din întreaga lume. Uite câteva dintre cele mai interesante:

avem în sfârșit un prim trailer pentru Berlin, noua serie spin-off bazată pe La Casa de Papel care va urmări personajul jucat de Pedro Alonso, unul dintre favoriții fanilor, într-o perioadă mai timpurie a vieții sale la care se face referință și în seria principală prin „flashaback”-uri. Noul serial spin-off va fi lansat de Netflix la sfârșitul anului, în luna decembrie;

tot din categoria trailere în premieră avem unul pentru 3 Body Problem, un serial sci-fi care se va învârti în jurul unei tinere care a luat o decizie fatidică în timpul Revoluției Culturale chineze, decizie ale cărei repercusiuni reverberează prin timp și spațiu până la un grup de tineri cercetători străluciți din prezent. Serialul bazat pe o trilogie bestseller a scriitorului chinez Cixin Liu va avea premiera în ianuarie 2024;

Netflix a profitat de Tudum pentru a lansa un trailer și pentru Heart of Stone, un film de acțiune cu Gal Gadot în rolul principal al unei agente de la o organizație clandestină numită „The Charter”, care intervine în situații ce se dovedesc prea dificile de gestionat de către unele guverne. Pentru acesta nu vom mai avea de așteptat atât de mult, urmând să aibă premiera pe 11 august.

