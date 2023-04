ESENTIAL Vineri, 28 Aprilie 2023, 09:58

Vlad Barza • HotNews.ro

​A fost foarte rece vineri dimineață în multe locuri din țară, mai ales în zona de vest și la munte. Chiar și la câmpie au fost temperaturi de sub 0 grade, iar la vârful Omu au fost -12 C și la Bâlea Lac, -9 C. Vremea se va încălzi în zilele următoare.

Minime de temperatura in dimineata zilei de 28 aprilie 2023 Foto: ANM

Au fost -2,4 C la Vărădia de Mureș, la câmpie, -1,7 C la Arad, -1,1 C la Satu Mare, -1 C la Jimbolia, -1,7 C la Târgu Lăpuș și -2,7 C la Curtea de Argeș. La Petroșani au fost -2,7 C, la Deva -1,4, la Caransebeș -1,3 C, iar la Lugoj, -0,7 C. Și la Câmpina a dat înghețul (-0,6 C).

La stațiile meteo înalte au fost sub -8 C

Valoarea de -12 C înregistrată la Omu este una dintre cele mai mici din Europa măsurate în dimineața zilei de 28 aprilie. Mai rece a fost la câteva stații meteo din Norvegia, dar și la vârful Musala din Bulgaria (-12,7 C la o stație meteo situată la 2.925 m alt).

Cel mai cald a fost la Sulina, Sfântu Gheorghe Deltă și Gura Portiței, cu maxime cu nu au coborât sub 8 grade. La București minima nopții a fost de +1,6 C, la stația meteo Băneasa.