ESENTIAL Joi, 15 Septembrie 2022, 06:31

Dan Popa • HotNews.ro

​Vicepreședintele UDMR, bani de la UE și de la guvernul ungar pentru o pensiune în Ardeal ●Chisăliță: Pentru a putea să controlezi mai departe România, ai nevoie să controlezi energia ●Renate Weber: “A fost o mare presiune anul acesta să atac la CCR Tratatul nostru de aderare la UE” ● Armata vrea să ridice un proiect imobiliar în București ● Salariul minim în UE – cum se va calcula ●Cât de rentabil e metroul din Cluj ●Misterele penale din Primăria Iași: au dispărut subit documente-cheie din trei proiecte imobiliare ilegale ● Elevii din Iași trec prin testări inițiale- un liceu și un sindicat se opun ●O lume fără cash? Director BCR: Nu prea există țări pregătite de acest lucru ●O zi din viața Florentinei, vatman pe tramvaiul 55 din Capitală ●Cum am uitat de 700 milioane de euro? Licitația 5G pe ultima sută de metri

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

​Vicepreședintele UDMR, bani europeni și de la guvernul ungar, pentru o pensiune în Ardeal

O firmă înființată de vicepreședintele executiv UDMR, Levente Novák, și fratele acestuia au obținut fonduri europene în valoare de 70.000 euro și 35 milioane de forinți din Programul Kisfaludy din Ungaria, pentru construirea și amenajarea unei pensiuni. Potrivit datelor publice despre programul din Ungaria, firma nici nu ar fi eligibilă, deoarece la data accesării fondurilor pensiunea nu era funcțională și nici nu se află pe teritoriul Ungariei.

Deși sunt bani publici, și am cerut pentru ce s-a făcut cu banii accesați pe fiecare program, informațiile sunt ținute la secret așa că nu putem ști că este vorba despre dublă finanțare pentru aceleași lucrări.

În curând, se va deschide o nouă pensiune în hotarul localității Miercurea Nirajului pe drumul ce duce spre Tâmpa. Terenul din câmp nu are nimic deosebit și nici drumul nu este foarte circulat, deci, primul lucru care ne vine-n minte e că acesta nu este cel mai potrivit amplasament pentru o pensiune, scrie PressHub

Chisăliță: Pentru a putea să controlezi mai departe România, ai nevoie să controlezi energia.

Rusia poate închide exploatarea gazului până la un anumit nivel, dar nu până la zero și acest element putea fi jucat de UE. După ce Comisia Europeană (CE) a început să vorbească de plafonarea prețului gazului rusesc, acesta a scăzut cu 44% pe bursa din Amsterdam. Când primele surse au spus că nu se va mai face plafonarea, prețul a crescut cu 12%, afirma Dumitru Chisăliţă, preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

În funcție de cum va fi aplicată concret supraimpozitarea producătorilor de energie ieftină, să nu ne trezim peste câteva luni de zile că avem o capacitate de producție și mai mică decât acum, adică să nu cădem din lac în puț. Un alt pericol este să îndepărtăm investițiile, atrage atenția Dumitru Chisăliță, într-un interviu pentru SpotMedia.ro.

“Ne axăm pe cauzele care au determinat apariția unui fenomen, nu pe efectele lui și credem că dacă tratăm efectele, rezolvăm și cauzele. Principala soluție este să creștem producția de energie, producția de gaze, să ajungem în situația că ele să fie mai mari decât cererea sau cel puțîn egale”, scrie Spotmedia

Renate Weber, Avocatul Poporului: “A fost o mare presiune anul acesta să atac la Curtea Constituțională Tratatul nostru de aderare la Uniunea Europeană”

Avocatul Poporului, Renate Weber, afirmă într-un interviu acordat Justnews că, în ultimii doi ani, foarte mulți oameni, care nu cunosc atribuțiile instituției, cer să fie sesizată Curtea Constituțională pe nemulțumirile lor privind o hotărâre judecătorească sau să fie trimis un Recurs în Interesul Legii la ÎCCJ. Avocatul Poporului ne-a oferit detalii despre acțiunea de revocare a sa din funcție, susținută de parlamentari ai fostei coaliții PNL-USR-UDMR și le răspunde celor care încă mai cred că instituția Avocatul Poporului ar fi o unealtă în mâinile politicienilor.

Renate Weber ne-a spus că cele mai dramatice cazuri cu care se confruntă angajații instituției sunt cele care vizează abuzuri asupra copiilor. Renate Weber a mai dezvăluit cine și mai ales de ce a pus presiune pe instituția Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, scrie justnews.ro

Armata vrea să ridice un proiect imobiliar în București. Reacția dură a primarului Sectorului 6

Un teren pustiu, ocupat sezonier de un patinoar, acum dezafectat, stă ca un ghimpe în coasta locuitorilor din cartierul bucureșten Drumul Taberei care de ani de zile se întreabă ce are de gând primarul cu el.

Închis între garduri, terenul nu are nicio utilizare în prezent, „se află în stare de conservare”, potrivit unui răspuns al MApN, pentru B365, întrucât spațiul la care locuitorii nu au acces se află în proprietatea privată a Armatei, iar primarul Sectorului 6 sau primarul general nu au nicio putere administrativă asupra lui.

Terenul se află într-un loc central al cartierului, pe str. Brașov nr. 21 A, sector 6, mai exact vizavi de Parcul Drumul Taberei, cel mai mare parc din Sectorul 6.

Investigația asupra terenului suspect de pustiu a pornit de la sesizarea unui cititor al B365, publicație de București, potrivit căruia: ”în Drumul Taberei pe locul fostului patinoar, gunoaie au apărut pe terenul UM02547.” La momentul comentariului său, se strângeau echipamentele fostului chiriaș, proprietarul afacerii patinoarului, însă între timp terenul a fost curățat, dar tot împrejmuit cu garduri a rămas, scrie B365.ro

Salariul minim în UE – cum se va calcula. Statele vor avea la dispoziție doi ani pentru conformare

Salariul mediu brut în România este de 6.443 de lei, în timp ce salariul minim brut este 2.550 de lei. Aşadar, prin directiva europeană, salariul minim brut în România ar ajunge la 3.200 de lei brut, circa 2.000 de lei net.

Principalele caracteristici

Salariul minim ar trebui să asigure un standard de viață decent;

Normele UE vor respecta practicile de stabilire a salariilor de la nivel național;

În țările în care negocierea colectivă acoperă mai puțin de 80% din lucrători, aceasta va fi consolidată;

Dacă normele sunt încălcate, lucrătorii, reprezentanții lor și membrii de sindicat au dreptul la reparații.

Legislația UE, convenită cu Consiliul în iunie, urmărește să amelioreze condițiile de viață și de muncă ale tuturor lucrătorilor din UE, precum și să promoveze progresul economic și social, scrie Curs de Guvernare

Cât de rentabil e metroul din Cluj. De unde vor veni 2 miliarde de euro

Prețurile au crescut atât de mult, încât nimeni nu se angajează să construiască metroul clujean la prețul de anul trecut. Primăria Cluj-Napoca a anunțat că actualizează indicatorii tehnico-economici, apoi va reporni licitația.

Rămâne însă întrebarea de unde va scoate instituția peste două miliarde de euro pentru ca proiectul să devină realitate și dacă nu cumva Primăria vrea să renunțe la proiect. Pentru răspuns am discutat cu Béla Gergely Rácz, economist și consilier local.

Firma care elaborează studiul de fezabilitate a metroului clujean a calculat anul trecut, în august, costul construirii metroului din Florești până în capătul nord-estic, respectiv sud-estic al Clujului. Cei 21 km de metrou s-ar construi în 8 ani, cu peste zece miliarde de lei, adică peste două miliarde de euro.

În toamna anului 2021 s-a decis că proiectul metroului poate fi făcut cu bani din fondul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) acordat de Uniunea Europeană statelor membre, scrie PressHub

Misterele penale din Primăria Iași: au dispărut subit documente-cheie din trei proiecte imobiliare ilegale

Blaturile din administrație în mari cazuri de corupție: dosare de autorizare dispărute, procese-verbale măsluite, cereri tardive, scrise „la mișto”

Haos, neglijență sau corupție? Din Primăria Municipiului Iași au dispărut acte esențiale, care pot descifra modul în care au fost autorizate trei proiecte imobiliare controversate.

Două dintre acestea au ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție, iar pentru al treilea municipalitatea însăși a cerut la instanță anularea unui certificat de atestare.

Alte mistere de nepătruns sunt la Poliția Locală, instituție subordonată municipalității: apel depus în afara termenului legal în încercarea de a recupera daune de la fostul edil Gheorghe Nichita care și-a urmărit amanta cu mașinile polițiștilor.

Tristul circ nu se oprește aici: doi polițiști locali au întocmit intenționat în mod greșit procesele-verbale de sancționare a doi dezvoltatori imobiliari de top, scrie ReporterIS.

Toți elevii din Iași trec prin testări inițiale, impuse de inspectorat. Un liceu și un sindicat se opun: „Nu pui un întreg județ să fie cobai”

Inspectorii școlari ieșeni au decis, pentru al doilea an, să introducă teste inițiale la toate clasele și școlile din județ. Mai mulți profesori și sindicaliști reclamă că vor avea de scanat și încărcat sute de documente. „Ce relevanță au notele dacă nu le treci în catalog?”, se întreabă Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași (USLIP). Potrivit noii legi a educației, din 2027, toate evaluările și examenele naționale trebuie să fie standardizate și administrate digital.

Anul trecut când elevii au revenit în bănci după o perioadă lungă de educație online, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași a decis să susțină o testare inițială standardizată în toate școlile. Aceasta a arătat decalaje uriașe între elevii din oraș și cei de la țară: aproape jumătate dintre copiii din școlile gimnaziale din urban luau nota de trecere, față de doar 11% din rural.

Inspectorii ieșeni au anunțat că vor să repete evaluarea și la începutul acestui an școlar. De data aceasta nu vor fi subiecte unice, ci o serie de itemi pe care profesorii trebuie să îi poată introduce în propriile lor subiecte din evaluările de la școală. În majoritatea școlilor testările au început, termenul limită de raportare la ISJ Iași fiind vineri, 23 septembrie, scrie Școala9

Bogdan Drăgoi: “Firme din grupul SIF Banat Crişana au sesizat ANRE cu privire la denunţarea unilaterală a contractelor de către furnizori, dar ANRE nu a făcut nimic”

Criza actuală energetică a afectat întreaga economie, inclusiv firme din grupul SIF Banat Crişana, iar noi am sesizat ANRE cu privire la denunţarea unilaterală a contractelor de către furnizori, însă ANRE nu a făcut nimic, a declarat

Bogdan Drăgoi, preşedintele ŞIF Banat Crişana, La Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intelligence.

Acesta a explicat: “Orice companie, exceptându-le, poate, pe cele din zona de servicii, are facturi de utilități, are costuri generate de consumul de energie, care se pot situa între 20% și 60% din cheltuielile de funcționare sau producție. Atâta timp cât aceste facturi de utilități au crescut de 12 ori, impactul se va regăsi în prețul final. Automat, acest lucru va determina o creștere de preț pentru produs, plus majorările pe lanț, iar costul final al produsului ajunge la un nivel extrem de ridicat, iar trendul nu este unul fericit”.

Potrivit lui Bogdan Drăgoi, Ordonanţa de la 1 aprilie, privind plafonarea preţurilor energiei, a fost iniţial foarte bine văzută, dar realitatea a fost alta: “Atunci, autorităţile au plafonat doar preţul pentru consumatorii casnici, ignorând complet agenţii economici, pentru care nu s-au luat măsuri limitative, de protecţie faţă de furnizorii de energie, scrie Financial Intelligence

O lume fără cash? Director BCR: Nu prea există țări pregătite de acest lucru

Magazinele de cartier vor fi obligate de anul viitor să aibă POS-uri instalate, însă, chiar și așa, trecerea la plățile digitale nu se va realiza peste noapte. Bogdan Speteanu, director executiv produse corporate în cadrul BCR, consideră că plata cu cardul va fi accelerată de consumatorii care nu vor mai avea bani cash la ei, nu neapărat de o lege.

De anul viitor, magazinele mici, care au cifra de afaceri de peste pragul de 10.000 euro pe an, vor fi obligate să introducă POS-uri pentru plata cu cardul, conform modificărilor Codului Fiscal. Schimbarea o reprezintă scăderea pragului la care micii comercianți erau obligați să aibă instalat un POS înainte, acela fiind de 50.000 euro pe an.

Este România pregătită să aducă POS-uri în toate magazinele din scările blocurilor? Bogdan Speteanu consideră că va dura destul de mult să se întâmple acest lucru și că sunt foarte puține țări pregătite să renunțe cu totul la cash, scrie Wall-Street.ro

O zi din viața Florentinei, vatman pe tramvaiul 55 din Capitală. „Duc în spate 50 de tone și n-aș renunța pentru nimic în lume la asta”

Florentina Gheorghe are 29 de ani și este una dintre cele 103 femei vatman de la STB, alături de 796 de bărbați. Doar de trei luni este la manșă, recunoaște că nu-i ușor cu tramvaiul prin București, dar se vede deja ieșind la pensie de aici.

La depoul Titan o întâlnim pe Florentina Gheorghe, pregătită să urce pe scaunul de vatman. Are 29 de ani și de trei luni este angajata societății, după ce a absolvit Școala STB, acolo unde a făcut cursuri dedicate pentru a ajunge vatman. „Cine iubește meseria asta se poate înscrie la școală și după cinci luni de studiat serios poate să iasă pe traseu”, ne spune. Foaia de parcurs e completată, ziua poate începe. E una dintre cele 103 femei care conduc tramvaie pe străzile din București, alături de cei 796 de bărbați care fac această meserie. „Tramvaiul e fier pe fier! Nu se oprește ca o mașină” spune ea în Libertatea.

Cum am uitat de 700 milioane de euro? Licitația 5G pe ultima sută de metri

Aproape în anonimat, autoritatea națională din domeniul comunicațiilor a ajuns în faza finală cu documentația necesară licitației 5G. Pe undeva, este firesc ca evenimentele și crizele care au venit peste lume și peste Europa să „ecraneze” o mult-așteptată licitație pentru atribuirea licențelor radio pentru construcția rețelei de comunicații 5G.

De altfel, dosarul 5G este deja destul de vechi, respectiv de aproape patru ani, timp în care licitația a trecut prin mai multe faze.

În această perioadă, licitația 5G a fost privită, în primul rând, ca o bună sursă de venituri bugetare. Valoarea licențelor era prognozată la aproximativ 600-700 milioane de euro. În unii ani, valoarea estimată a licitației 5G era luată în calcul în contul veniturilor bugetare.

Niciodată încasați banii, dar totdeauna avuți în vedere pentru scăderea deficitului bugetar, scrie RFI.

Reluarea zborurilor de către Blue Air, sub semnul întrebării: „Negocierile devin extrem de grele cu cei doi investitori“

Reluarea zborurilor de către Blue Air din 10 octombrie este sub semnul întrebării, în contextul în care reînceperea activităţii depinde de banii pe care îi vor aduce cei doi investitori cu care era în discuţii compania aeriană înainte de anu­larea curselor.

„Reluarea activităţii Blue Air depinde în mod esenţial de aportul în numerar adus de unul dintre cei doi investitori cu care ne aflăm în discuţii. Investitorul care va hotărî să investească în Blue Air va avea pu­teri depline în decizie cu privire la modalitatea şi rutele pe care se vor relua activităţile de zbor ale compa­niei. (...) Negocierile pe care le pur­tăm cu aceşti doi investitori devin extrem de grele“, spun reprezentanţii companiei. Banii care ar trebui să vină de la investitori ar trebui să acopere o parte din pierderile înre­gistrate de companie, dar şi costurile necesare reluării operaţiunilor.

Compania nu a vrut să dea detalii cu privire la identitatea celor doi investitori, invocând respectarea confidenţialităţii acestora până la o eventuală colaborare, scrie ZF

Va pierde Euro războiul cu criza energetică? Va urma o toamnă defensivă și pentru Leul românesc? Cum arată scenariile posibile

Cu siguranță turbulențele geopolitice nu îi priesc monedei unice: euro a pierdut în fața dolarului aproximativ 11% anul acesta. În România, leul se află de o săptămână în alunecare rapidă în raport cu Euro. O tendință de durată de apreciere a leului edificil de întrevăzut și nu se aliniază cu deficitul de cont curent sau cu provocările induse de creșterea dobânzilor. Creșterea de 63% față de primele 7 luni ale anului trecut a deficitului de cont curent în România, la 14,9 mld. Euro, înseamnă o accelerare îngrijorătoare, după un ritm de 40% în primele 5 luni, 44% în primele 6 luni și 54% în trimestrul al doilea, scrie FinEco24News

Ce modificări a adoptat și ce amendamente a respins Comisia parlamentară pentru legile justiţiei

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de preşedintele României, care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepţia situaţiei în care a intervenit radierea sancţiunii, prevede un amendament adoptat, miercuri, de Comisia comună parlamentară pentru legile justiţiei, informează Agerpres.ro.

„Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecătorilor şi procurorilor numiţi de preşedintele României, cu o vechime de cel puţin 7 ani în funcţia de judecător sau procuror definitiv şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepţia situaţiei în care a intervenit radierea sancţiunii”, prevede amendamentul adoptat de comisie, care a fost iniţiat de parlamentarii USR şi asumat de membrii comisiei speciale.

Comisia a amendat proiectul de lege privind CSM, care în varianta Guvernului nu prevedea situaţia în care intervine radierea sancţiunii, scrie PressHub

Expirat nu înseamnă stricat. Care e diferența dintre data expirării și data limită de consum?

Românii aruncă la gunoi 1,3 milioane de tone de mâncare în fiecare an. Dacă înțelegi corect termenul de valabilitate al produselor alimentare, poți ameliora situația.

Unul dintre primele gesturi pe care le faci atunci când mergi la cumpărături este să verifici când expiră produsul pe care vrei să-l cumperi. Pentru asta, cauți pe etichetă indicații. Le vei găsi în diferite formulări: „A se consuma până la data de…”, „Expiră la data de…”, „A se consuma, de preferinţă, înainte de…” sau „A se consuma, de preferinţă, până la sfârşitul…”. Consumatorul obișnuit ar putea crede că toate aceste specificații se referă la același lucru, dar nu este deloc așa.

Ce înseamnă mai exact aceste etichete? Legal vorbind, un aliment „expirat” nu este sinonim cu unul care a depășit data de „consum”. Consultă aici legea despre etichetarea alimentelor în România: anpc.ro Iar tehnologiile moderne și standardele de calitate aduc pe piață produse mai curate și mai sigure, adesea, cu termen real mult mai mare decât cel indicat pe etichetă – care respectă de multe ori niște reguli de stabilire a valabilității mai vechi, scrie Mindcraftstories.ro

Importurile care dau dependențe toxice Europei, dincolo de petrol și gaze din Rusia

Dependența de importuri de la un furnizor majoritar al mărfurilor de care un stat are nevoie poate da naștere la crize, șantaje sau blocaje comerciale. Mai ales când în ecuație apare o ciocnire care ține de politici și priorități externe, nu de comerț. Nimic nu a demonstrat mai bine acest adevăr lejer de intuit decât dependența Europei de gazele și petrolul din Rusia, atunci când Kremlinul a decis să invadeze Ucraina. Era o dependență toxică.

Nu este însă singura de care suferă Europa, arată datele Eurostat pe 2021, obținute și analizate de Panorama pentru fiecare stat UE. Tabloul celor mai importate 5 categorii de mărfuri din afara UE, după valoare, ilustrează foarte clar cum preferințele sau dependențele comerciale se aliniază uneori cu cele geopolitice și cu afinitățile de politică externă.

Europenii au cheltuit pe telefoanele importate din China de două ori mai mult decât pe gazele luate din Rusia și aproape la fel de mult ca pe petrolul venit de la Moscova: peste 45 de miliarde de euro, în 2021. Aparatura de telefonie este a doua cea mai importată marfă din afara UE, iar 65% din ea e achiziționată din China, scrie Panorama.

Concurs cu zeci de candidați, anulat la Târgu Jiu. Probleme cu subiectele și tentativă de fraudă

Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Jiu reia concursul pentru ocuparea a șapte posturi de asistent medical debutant. Aproape o sută de candidați și-au depus dosarele de înscriere, însă doar 51 s-au prezentat la proba scrisă. Anularea concursului s-a făcut după ce una dintre candidate s-a arătat nemulțumită de modul cum au fost formulate subiectele. În plus, unul dintre candidați a fost menținut în examen, deși a fost prins de două ori având asupra sa un telefon mobil.

Notele au fost extrem de mici, abia 12 candidați reușind să ia peste 50 de puncte. Cel mai mare punctaj a fost 83 de puncte, iar cel mai slab candidat a fost notat cu 0 puncte.

Una dintre candidate, nemulțumită de rezultat, a cerut, în scris, managerului SJU Târgu-Jiu, anularea probei scrise. Comisia de anchetă a verificat cele sesizate, iar managerul Dumitru Vienescu a dispus reluarea concursului, scrie Gorjeanul

Chirie la Sibiu – Studenții vor plăti cu peste 30 la sută mai mult în toamna aceasta

În luna septembrie, chiriile din oraşele universitare, inclusiv din Sibiu, intră de obicei într-o ușoară ”febră de creștere” legată de apropierea începutului de an universitar. Anul acesta creșterea pare să fie mai mare decât în anii trecuți, pentru că piața chiriilor este influențată de mai mulți factori, nu doar de cererea sporită din partea studenților.

„Preţurile chiriilor au crescut foarte mult în ultimele trei-patru luni, este o majorare cu aproximativ 30%. Dacă în vară apartamentele cu două camere costau undeva la 250 de euro, în prezent preţul este pe la 300-350 de euro. Cele din zona centrală a Sibiului depăşesc chiar 400 de euro. O garsonieră se inchiriază undeva la 200 de euro,” declară un agent imobiliar din Sibiu. ”Este necesar să se scumpească, deoarece există cerere mai mare” spune și Sergiu Dordea, Administrator al agenţiei imobiliare ”Intermed Casa”, conform Orei de Sibiu

De ce unele companii aeriene nu-și compensează pasagerii păgubiți, deși legea e clară în acest sens

După o vară în care milioane de oameni s-au trezit cu zborurile anulate din cauza crizei de personal din industria aviatică, pasagerii români s-au ales cu o nouă bătaie de cap: prăbușirea operatorului low-cost Blue Air.

Colapsul companiei românești a adus la suprafață o problemă mai veche a industriei: disfuncționalitatea sistemului de flight claim.

Cu toate că regulamentul UE este foarte clar în privința drepturilor pe care le ai ca pasager și acoperă o plajă largă de scenarii posibile, aceste drepturi sunt respectate de prea puține ori de unele companii, arată specialiștii .

Uneori, acest lucru se întâmplă pentru că pasagerii înșiși nu-și cunosc foarte bine drepturile, scrie PressOne