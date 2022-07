PRESSHUB Marți, 12 Iulie 2022, 15:12

HotNews.ro

​Un nou document strategic al NATO – denumit, pe scurt, Conceptul Strategic – a fost făcut public în urma summitului de la Madrid al alianței, care a avut loc la finalul lunii iunie. În acest context, PressHUB a invitat expertul în securitate Octavian Manea să explice, pentru publicul larg, care sunt principalele schimbări de paradigmă ale NATO și ce aduce nou acest document.

Mină marină în Marea Neagră Foto: Fortele Navale Romane

Octavian Manea face parte din echipa Centrului pentru Securitate, Diplomatie și Strategie (CSDS), găzduit de Universitatea Liberă din Bruxelles (VUB), și este specializat în probleme de securitate euroatlantică. Manea publică frecvent în Revista 22 și în Cronicile Curs de Guvernare.

„„The Euro-Atlantic area is not at peace” – este o descriere succintă a mindsetului în care operează NATO pentru următorul deceniu”, spune expertul.

