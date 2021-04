Cum se văd pe TikTok protestele față de restricții din România? Șoșoacă invită la duet și împinge în față un video fals

Degeaba-i protest, dacă nu-i viral haios pe TikTok

Făcătura-i oxigen pentru un popor astmatic?

Am rămas cu ceva după experiența de pe TikTok?

S-a făcut primul an de pandemie și-am intrat în anul doi. Situația nu-i mai bună decât în urmă cu un an, doar că s-au întâmplat următoarele: a început vaccinarea (poate cel mai bun lucru), sunt mai multe informații ca niciodată despre virus și impactul lui și guvernele sunt la fel de incapabile ca în 2020 să ofere ceva care poate semăna cu o soluție.Peste toată confuzia și toți nervii acumulați într-un an, autoritățile din România au venit cu niște formule matematice imprecise pentru noul set de restricții. Fără să fiu expert pot spune doar atât: ce funcționează mereu e simplificarea și comunicarea ca pentru oameni, nu pentru roboți.În fine, asta-i o discuție extrem de amplă cu exemple pozitive și negative de-o parte și de alta a felului în care fiecare țară a abordat pandemia. Noul set de restricții a fost însă un catalizator pentru noile proteste.Am putea spune că, iată, suntem în lumea bună alături de Germania, Olanda, Austria și altele. De la sute la mii și zeci de mii de persoane au ieșit pe străzi în orașe din aceste țări și s-au plâns de restricții. Franța a transmis chiar la final de martie că trece la unele mai stricte.Ce a atras atenția asupra protestelor din România a fost momentul din noaptea de luni spre marți cu niște violențe între jandarmi și protestatari mai interesați de confruntare decât de transmiterea unui mesaj către autorități.Bilanțul de marți arăta așa: 188 de persoane audiate la Poliție, 12 jandarmi au fost răniți și amenzi de peste 200.000 de lei.Cât am stat în aceste zile pe TikTok să văd cum arată protestele acolo am tras concluzia că seara de 3 aprilie urma să fie aia mare, momentul zero anti-restricții. Îndemnurile existau deja, restricțiile sunt și mai severe în weekend și evenimentul ar fi venit la circa o săptămână de când se face “încălzirea”. Bilanțul pe București a fost de aproape 800 de persoane în Piața Victoriei , număr care s-a redus considerabil pe traseul Piața Universității - Piața Victoriei - Parcul Izvor (Palatul Parlamentului).Nu pot spune c-am fost vreodată fanul TikTok, mai ales că poate deveni (a devenit deja?) un loc excelent pentru personaje dubioase , prefăcătorii sau videouri benigne care nu fac decât să sugă atenția utilizatorilor ca o gaură neagră.Un laitmotiv al protestelor, așa cum se văd pe TikTok, e că fiecare are două motive să dea un video pe temă: chiar vrea să dispară restricțiilor (și, serios, cine n-ar vrea să dispară, dacă situația chiar ar fi roz?) și vrea un viral pentru prima pagină.Pe TikTok “dictează” câteva hashtaguri: #fyp #foryou #foryoupage. „For You Page” e prima pagină pe care o vede fiecare utilizator și miza e să-ți intre videoul acolo. E ca pagina Explore din Instagram sau ca un fel de trending de pe YouTube.Ai un oarecare succes garantat dacă ajungi acolo. Și nu prea ajută acele hashtaguri, că nici TikTok n-a zis exact cum ajung videourile acolo, doar că-s plasate pe gustul privitorului. Dar oamenii încearcă și cum protestele sunt hot topic nu strică un pic de conținut.Florin Baicu se caracterizează simplu: actorie, muzică, dans, Michael Jackson. Pe lângă multele videouri în care vorbește despre comunitatea romă și ce prejudecăți mai au alți oameni despre romi, a tras un pic pe popularitate și cu prezență la proteste.Se ia o manea, se bagă dans și un pic de actualitate și poate iese de viral.#romaniamafia, se știe, se sperie de protestatari ruși care boxează cu jandarmeria.O categorie aparte de conținut e cel făcut atât pentru mobilizare, cât și pentru dezinformare. Cel mai des l-am văzut în următoarea formă: slideshow cu fotografii de la proteste mai mari din istoria recentă a României, cum ar fi cele anti-corupție din 2017 sau cel din 10 august 2018, o melodie rap pe fundal și pus online întru viralizare.Un exemplu excelent în care vedem că autorul știe să folosească Google Images:Apoi a revenit cu mesajul pentru 3 aprilie cu aceleași poze de la proteste mai vechi.Un colaj din care să înțeleagă fiecare ce vrea.Din confortul casei și internetului ai putea crede că toate protestele sunt nașpa, că oamenii-s doar de-un fel și că nimic altceva nu mai e de înțeles despre ele. Apoi dai peste un clip în care oamenii fac o horă în stradă, că până la urmă e vorba și de-a trăi clipa și de-a da bine în video.Se poate spune că la Alba Iulia s-a dat mână cu mână?Omul care ar putea deveni simbolul dictonului: te urci și-i dai pedală.Și nu neapărat toată România în stradă, dar cât de cât să nu ne facem de râs în fața la oamenii ăia de la Europa.Apoi au fost și vor mai fi mesajele de mobilizare. Melodia din clipuri, când vine vorba de diaspora, e “Imnul diasporei” a lui Marian Hulpus.Într-unul dintre mesajele de mobilizare, cu chemare în Piața Universității pe 3 aprilie, am găsit și bucata asta: “Facem Manifestații mai rele ca în 2018!”.Momentul 2018 a fost destul de nașpa pentru protestatari, mai ales că dosarul a și fost clasat între timp și Jandarmeria nu știe nimic, n-a greșit nimic, doar și-a făcut datoria. Nu știu de ce ar vrea vreun protestatar, indiferent de ce ar cere, să fie mai rău decât în 2018.Închei seria asta cu alt mesaj de mobilizare: “la tv [...] au regizat doar pe cei violenți, beți, desi oamenii au protestat pașnic”. Ceea ce e cumva amuzant, că grosul clipurilor care pun într-o lumină proastă protestatarii sunt puse de alți protestatari, deci fără regie.În fine, ceva deosebit: în primul clip omul avertizează Jandarmeria să aibă grijă, că ies 16 milioane de români în stradă. O zi mai târziu revine: nu ies chiar 16 milioane, poate 10, poate 15 milioane. Mai vedem.E ceva un pic dereglat la TikTok, în sensul în care înlocuiește limbajul și asumarea responsabilității cu videouri aruncate înspre utilizatori ca să le capteze toată atenția. Afecțiunile mintale, de exemplu , ajung să nu mai fie luate în considerare sau să nu mai fie ascultați cei care chiar știu despre ce vorbesc și pot ajuta.Mediul întreținut de TikTok duce la o romanțare a realității și o diluare a faptelor. Nu zic că alte rețele sociale sau platforme video, ca YouTube, n-ar dicta ce vezi pe baza algoritmului, dar TikTok o face cu focus de 100% pe video și prin sentimentul că-i o groază de conținut de văzut, timpul e limitat și trebuie să vină totul la foc automat.În acest sens poți vedea video-ul de mai jos unde o utilizatoare pune pe niște cadre cu copaci câteva fraze care pornesc de niciunde și se duc nicăieri. Lasă să se înțeleagă că de când a pornit pandemia netul merge mai prost, te doare capul mai mult, te enervezi foarte repede, ești obosit și trist.O alba-neagra clasică: compari cifrele României cu ale altor țări și tragi concluzia că, iată, ne merge excelent, gata cu restricțiile. Țările comparate: SUA, India, Brazilia, Franța. Două dintre ele au gestionat teribil de prost toată treaba, de la început până la final, alta are o populație de peste 1 miliard, iar Franța tocmai a anunțat restricții mai dure.Șoșoacă invită la duet și împinge în față un video fals deja demontat de AFP . Povestea, pe scurt: a fost prezentat un “mort” de COVID care iese din sac și fumează. Videoul e, de fapt, dintr-un clip rusesc. Altfel spus, e fals încă de la început.Prinde însă adepți destul de repede, și ei dornici de un pic de popularitate.Videoul clasic cu avionul care “împrăștie” virusul peste popor.La început de martie a venit o dezvăluire de la Spitalul Județean Sibiu. Un cadru medical a spus că decesul unor pacienți de la ATI e un rezultat direct al ignoranței, lipsei de profesionalism și neștiinței. Acel caz e prezentat pe TikTok cum poate te-ai aștepta: “se omoară oameni prin sedare”.În Timișoara, protestele față de restricțiile au devenit, de fapt, anti-primar.În fine, TikTok e a doua casă a lui Dan Grăjdeanu, de la Frăția Ortodoxă și acum ocrotitorul paginii “Starea de Libertate”. Pentru el protestele au devenit catalizatorul de care avea nevoie mișcarea și credințele lui, toate adunate sub cuvântul, de altfel permisiv, “libertate”.Sunt fascinat de fiecare dată când sfârșesc pe rețeaua asta socială căreia nu-i pasă de ce crezi, ce reprezinți, ci doar ce conținut poți livra. E cam ca Facebook, doar că pe Facebook parcă oamenii se mai și străduiesc să nu fie chiar absurzi.Dar vorbeam de proteste, iar protestele, așa cum le-am văzut aici, par cel mult niște ieșiri de relaxare în stradă, pe de o parte, și doar începutul „unei mișcări fenomenale care va schimba complet destinul României”.Posibil ca unii fani TikTok să se supere pe mine când spun că produsul ăsta distorsionează realitatea, dar dacă pe Facebook am mai văzut argumente de-o parte și de-alta a protestelor, pe TikTok acestea lipsesc cu desăvârșire că nimănui nu-i pasă.Există însă credința că pe măsură ce Facebook și YouTube devin mai restrictive oamenii se vor muta pe alternative ca să se poată organiza. Posibil. Deocamdată, cu tot ce-am înșirat aici, îmi voi rezerva dreptul de-a nu crede asta.Mai repede îi scoate în stradă pe români lipsa banilor, locului de muncă, siguranței pentru mâine, singurătatea, absurditatea deciziilor autorităților decât niște mesaje de tipul “mâine toată România în stradă”.Poți aprofunda problematica protestelor și în acest articol despre diferențele dintre ce se întâmplă la noi, și de ce, și ce e pe la alții.