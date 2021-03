Dosarul 10 august: Mai multe grupuri civice anunță un protest în fața Tribunalului București - „Rușine, Justiția Română! Ne vedem la CEDO”

„Dosarele istorice ale Revoluției și Mineriadelor sunt încă plimbate între parchete și instanțe. Pe același model de mușamalizare, ancheta 10 august a fost clasată definitiv înainte să înceapă. Una dintre cele mai violente acțiuni împotriva cetățenilor, de după Revoluție, riscă să aibă aceeași soartă”, a declarat Marian Rădună, reprezentant Geeks for Democracy.





























Ulterior, conducerea DIICOT a cerut redeschiderea urmăririi penale.









Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide, Evoluție în Instituție, Geeks for Democracy, Inițiativa România, Rezistența, Reset Iași și Brașovul Civic contestă decizia judecătorului Daniela Isabela Miheț, de la Tribunalul București, de clasare definitivă a dosarului 10 august și anunță că va sprijini deschiderea unui proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), scrie Mediafax.De asemenea, reprezentanții grupurilor civice se vor strânge, miercuri, 3 martie, de la ora 18.00, în fața Tribunalului București, cu mesajul „Rușine, Justiția Română! Ne vedem la CEDO”.„Astăzi, justiția din România și-a arătat fața întunecată. Am ieșit în stradă pentru a apăra independența justiției, am fost gazați și loviți, ca un judecător să își bată joc de noi și să îi salveze pe vinovați. Niciun șef al Jandarmeriei, responsabil pentru gazarea și rănirea a sute de oameni, nu mai poate fi acum tras la răspundere. Doar CEDO mai poate face dreptate în acest caz, așa că ne vom adresa Curții Europene”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatorul campaniilor pe Justiție.Societatea civilă dezaprobă modul în care ancheta 10 august a fost ucisă din fașă. Dosarul 10 august a fost închis definitiv, deși DIICOT nu a făcut o anchetă corectă. Niciun martor și nicio persoană vătămată nu au fost audiate de procurori, iar o parte din probele tehnice nu au fost cerute. În aceste condiții, închiderea cercetărilor nu poate fi decât abuzivă.Tribunalul București a respins cererea DIICOT privind dosarul „10 august”.Dosarul „10 august” a fost clasat de DIICOT în iunie anul trecut. Printr-o ordonanță din data de 26 iunie, procurorii au dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii, în forma tentativei, a infracțiunii de acțiuni împotriva ordinii constituționale și declinarea competenței de efectuare a urmăririi penale pentru purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, constând în aceea că „în data de 10.08.2018, începând cu ora 18.00, cu ocazia mitingului organizat în zona Piaţa Victoriei din municipiul Bucureşti, au avut loc incidente violente în care au fost implicate forţele de ordine din cadrul Jandarmeriei Române, în urma cărora a rezultat rănirea mai multor persoane”, în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare.DIICOT a mai dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii de către suspecții maior Cazan Laurențiu Valentin, comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoș Gheorghe Sebastian și colonel Sindile Ionuț-Cătălin a infracțiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.