Fostul șef al Serviciului Piețe Timișoara, oprit pe aeroport când a vrut să plece din țară / Pe numele lui Nasleu este deschis un dosar de șantaj și amenințare

”Da. I-am făcut plângere penală lui Ioan Nasleu pentru șantaj și amenințare. După ce ani de zile a lansat tot felul de calomnii despre noi în spațiul public, ne-a dat în judecată și a pierdut, Nasleu a trecut la nivelul următor – șantajul. Când i-am cerut un punct de vedere, răspunsul a fost un mesaj de amenințare pentru amândoi. Ni s-a transmis că dacă publicațiile noastre, pressalert.ro și debanat.ro, vor continua să scrie despre ce face va face publică o pretinsă înregistrare compromiţătoare”, au transmis Iulia și Dragoș Boța.Fostul director de la Piețe SA Timișoara a ajuns sub escorta polițiştilor la sediul IPJ Timiş şi a fost audiat de către cei de la Investigații Criminale. În urma audierii sale, procurorul de caz a decis reținerea lui Ioan Nasleu pentru 24 de ore, acesta fiind acuzat de şantaj.Nasleu, directorul Serviciului Piețe al primăriei Timișoara cunoscut pentru postările controversate de pe Facebook în care a lansat atacuri antisemite împotriva președintelui Klaus Iohannis și a primarului Dominic Fritz, a fost demis marți de către Consiliul de Administrație al societății. „Fostul consilier personal al primarului precedent și baron peste piețele din Timișoara a dus, în doar doi ani, o societate profitabilă la pierderi financiare de 4,2 milioane de lei, cu dispariții misterioase din gestiune și resurse publice folosite în beneficiu personal”, a anunțat Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook „A preluat această companie pe profit şi în nici doi ani a dus-o în pragul unui dezastru financiar. Acesta nu a început doar cu pandemia, ci cu mult timp înainte, din 2019. Pe scurt, este un dezastru la Pieţe", a afirmat Dominic Fritz într-o conferinţă de presă.Dominic Fritz îi ceruse de două ori demisia lui Ionuț Nasleu de la societatea de piețe a primăriei. Nasleu a fost numit director interimar în 2019, iar în același an a promovat concursul pe post. Înainte de a ajunge șef la piețe a fost consilier personal al fostului primar Nicolae Robu.„De ce toți candidații și așa zis învingători au nume de evrei? Păcat că în SRI există Diviziunea A, apărarea Constituției… Unde sunteți colegii mei, să apărăm Constituția. Unde sunt Bănățenii demni? Au ajuns să ne conducă homosexualii? Va place? Ar trebui să se desființeze SRI! Au învins serviciile secrete externe…”, scria acesta la momentul respectiv.„Am obosit de Iohannis, urăsc trădătorii, importatorii de spioni. Îmi este dor de traci. Ne-am falsificat și manualele de istorie, în cărți i-am bătut pe toți! Real, i-am trădat pe toți și am plătit tribut”, adăuga fostul director al Serviciului Piețe. O săptămâna mai târziu acesta era exclus din PNL de organizația locală a liberalilor, care a invocat „limbajul și atitudinea total necorespunzătoare față de largi categorii de persoane” , potrivit lui Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș la momentul respectiv.