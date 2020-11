Liberalul cu postări antisemite și homofobe, exclus din PNL Timiș: „Mi se pare un abuz” / Bărbatul nu vrea să plece de la conducerea societății de piețe a Primăriei Timișoara

Nasleu s-a întrebat „De ce toți candidații și așa zis învingători au nume de evrei? Păcat că în SRI există Diviziunea A, apărarea Constituției… Unde sunteți colegii mei, să apărăm Constituția. Unde sunt Bănățenii demni? Au ajuns să ne conducă homosexualii? Va place? Ar trebui să se desființeze SRI! Au învins serviciile secrete externe…”.



Joi, Nasleu a fost exclus din PNL, organizația locală invocând „limbajul și atitudinea total necorespunzătoare față de largi categorii de persoane”, potrivit lui Alin Nica, președintele interimar al PNL Timiș.



Ionuț Nasleu a primit și el invitația să participe la ședință, dar a refuzat și a anunțat că nu vrea să plece de la conducerea societății de piețe din cadrul Primăriei Timișoara deși noul primar Dominic Fritz i-a cerut „demisia de onoare”.



„Nu-mi dau demisia, pentru că eu am dat un concurs, mai am aproape trei ani de mandat și am început munca și trebuie să continui la piețe. Am intabulat toate piețele, trebuie să ținem piețele în lupta cu Covid”, a spus Nasleu pentru TION.



În ceea ce privește excluderea din PNL, directorul Piețe S.A. consideră că hotărârea este abuzivă, însă nu e decis să atace decizia Biroului Politic Local.



„Mi se pare abuzivă excluderea din PNL. Oare de ce când îl înjurau toți pe domnul Robu nimeni nu s-a autosesizat. Istoria va demonstra că au greșit și greșesc în continuare. Am cale de atac, dar mă mai gândesc, nu am luat o decizie, mă concentrez la bunul mers și funcționarea piețelor”, a declarat Nasleu pentru TION.



Fost senator PRM pentru o scurtă perioadă, Ionuț Nasleu a primit mai multe funcții via PNL. A fost consilier personal al fostului primar al Timișoarei, după care a fost numit șef peste piețe.



Nasleu a fost pus întâi ca director interimar, în aprilie 2019, iar din luna iunie a aceluiași an a ajuns să fie director „plin” după un concurs organizat pe repede-înainte și la care a fost unicul candidat, potrivit TION



Reacțiile virulente ale lui Nasleu pe Facebook au venit după ce Nicolae Robu nu a reușit să câștige un nou mandat de primar, fiind învins de candidatul USR-PLUS, Dominic Fritz.



REFERINȚĂ:

Atac antisemit al unui liberal din Timișoara la Iohannis și Fritz: De ce toți învingătorii au nume de evrei? Îmi e dor de traci / Comunitatea evreiască cere PNL să se autosesizeze: O gândire fascistă / Reacția PNL Fost senator PRM pentru o scurtă perioadă, Ionuț Nasleu a primit mai multe funcții via PNL. A fost consilier personal al fostului primar al Timișoarei, după care a fost numit șef peste piețe.Nasleu a fost pus întâi ca director interimar, în aprilie 2019, iar din luna iunie a aceluiași an a ajuns să fie director „plin” după un concurs organizat pe repede-înainte și la care a fost unicul candidat, potrivit TIONReacțiile virulente ale lui Nasleu pe Facebook au venit după ce Nicolae Robu nu a reușit să câștige un nou mandat de primar, fiind învins de candidatul USR-PLUS, Dominic Fritz.

„Am obosit de Iohannis, urăsc trădătorii, importatorii de spioni. Îmi este dor de traci. Ne-am falsificat și manualele de istorie, în cărți i-am bătut pe toți! Real, i-am trădat pe toți și am plătit tribut”, scria liberalul pe pagina sa de Facebook, joia trecută, adăugând că ”am cedat Timișoara unor personaje virulente, pe care obișnuiam să îi batem în școală și cărora le furam mâncarea, lucru normal înainte de 89… ”.