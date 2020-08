​Dosarul 10 august. DIICOT redeschide ancheta în cazul șefilor Jandarmeriei. Soluția de clasare, infirmată

Astfel, potrivit unui comunicat al DIICOT, s-a decis infirmarea soluției de clasare sub aspectul săvârșirii de către Laurențiu Cazan, Chirică Mihai și Sebastian Cucoș a infracțiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.În cazul celor trei se redeschide urmărirea penală. La aproape 2 ani de la reprimarea violentă a mitingului diasporei din Piața Victoriei, procurorii DIICOT au clasat parțial, pe 15 iulie, dosarul 10 august. Procurorii DIICOT spun că nu există probe că a fost vorba despre o tentativă de lovitură de stat, așa cum a susținut Jandarmeria Română.DIICOT, care a preluat acest dosar în urmă cu mai bine de un an, susține și că nu ar fi fost pregătită din timp reprimarea protestului, așa cum au afirmat o parte dintre manifestanții care au făcut plângeri penale împotriva jandarmilor. Prin urmare, conducerea Jandarmeriei de la acea vreme a fost scoasă de sub urmărire penală.Au scăpat atunci de urmărirea penală colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim adjunct al Jandarmeriei Române, maiorul Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi Bucureşti, colonelul Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române și comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, fost secretar de stat în MAI pentru relaţia cu prefecţii.CITEȘTE ȘI: