Google: ​Atacuri cibernetice străine asupra echipelor de campanie ale candidaților Donald Trump și Joe Biden

"Am asistat recent la +ameninţări avansate persistente+ din partea unui grup din China împotriva personalului de campanie al lui Biden şi din Iran împotriva personalului lui Trump, cu tentative de phishing", a declarat joi pe Twitter, directorul de analiză a ameninţărilor al corporaţiei Google, Shane Huntley."Nu a fost nicio breşă. Am trimis avertismente utilizatorilor vizaţi şi am sesizat autorităţile competente", a adăugat el. Shane Huntley le-a reamintit echipelor de campanie să trateze cu seriozitate ameninţările de securitate şi să utilizeze metode de autentificare mai complexe."Aceasta este o dezvăluire majoră a potenţialelor operaţiuni de manipulare digitală, cum am văzut şi în 2016", a reacţionat directorul unui laborator de cercetare privind securitatea cibernetică din cadrul Atlantic Council, Graham Brookie. În 2016, o campanie de influenţare masivă - dirijată din Rusia, potrivit unor autorităţi, - a dezvăluit date confidenţiale despre campania lui Hillary Clinton.