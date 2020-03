Viceprimarul Capitalei, despre poluarea din Bucureşti: Nu ştim de unde să o luăm, de unde să ştim?

Autoritățile își pasează responsabilitatea pentru poluarea record înregistrată luni dimineață în Capitală. În timp ce ministrul Mediului, Costel Alexe, susține că este responsabilitatea autorităţilor locale, viceprimarul Aurelian Bădulescu spune că nu știe care este sursa: "Nu ştim de unde să o luăm, de unde să ştim?".

"Sistemul Ro Alert nu a lansat nicio astfel de avertizare – este evident că e o sursă de poluare care trebuie identificată, dar să înţeleagă dumnealui (ministrul Mediului – n.r.) că doar el, cu instrumentele pe care le are, poate identifica. Garda de Mediu nu e la noi. Noi am vizionat pe camere intrările, axa celor trei aparate de măsurat, sectoarele 6, 5, 2... Ce ar putea să polueze în aşa hal? Nu am reuşit să identificăm. L-am rugat pe ministru să se asigure. Nu ştim de unde să o luăm, ce s-a întâmplat între 22 şi 2 dimineaţa", a declarat la Digi 24 viceprimarul Aurelian Bădulescu.





"De unde să ştim? Noi am investigat şi nu am găsit sursa", a adăugat Bădulescu.





Rețeaua națională și rețelele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării cu PM 2,5 și PM10 duminică noapte și luni dimineață. Pentru poluarea cu PM2,5, un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe, s-au înregistrat depășiri cu 900-1000% peste limitele maxim admise, datele fiind colectate și de senzorii oficiali din rețeaua națională, integrați în platforma airly.eu, iar pentru PM10, particule mai mari de praf, s-au înregistrat depășiri de aproape 800%. Și platforma aerlive.ro a înregistrat depășiri spectaculoase.





Ministrul Mediului, Costel Alexe, a susținut că poluarea record ar fi fost cauzată de un incendiu de vegetație pe o suprafață de 5.000 de metri la Crevedia, de un incendiu la Gara de nord, dar și de faptul că oamenii au ars cauciucuri în gospodăriile din jurul Capitalei. "E primăvară, lumea face curățenie prin curte și dau foc la tot ce găsesc”, a comentat el.





De asemenea, Alexe a susținut luni seară, la Digi 24, că monitorizarea calităţii aerului din Bucureşti nu cade în sarcina Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, și a recomandat bucureştenilor ca, în fiecare dimineaţă, să verifice datele din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. Potrivit ministrului, Garda Naţională de Mediu va trebui să prezinte, până la sfârşitul acestei săptămâni, rezultatele verificărilor efectuate la operatorii economici care se ocupă de arderile de deşeuri.