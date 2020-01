Hunor: Ceea ce a făcut Parlamentul cu pensiile speciale - praf în ochi! A anulat doar 12%

„Din păcate, ceea ce a făcut ieri Parlamentul este praf în ochi. Nu rezolvă absolut deloc nimic. Din toate pensiile aşa numite speciale a anulat 12%, 88% au rămas. Din 9,7 miliarde de lei cât ar fi trebuit să pună Guvernul de la bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale şi de pensii, noi am economisit 1,1 miliarde de lei. Atât. În continuare, pentru tot ce a rămas, Guvernul trebuie să plătească 8,6 miliarde de lei. Deci, este o minciună, este praf în ochi că s-a rezolvat ceva. Nu s-a rezolvat nimic. Şi oricum legea se va întoarce în Parlament de la Curtea Constituţională, fiindcă Curtea a mai dat odată un verdict de care Parlamentul nu a ţinut cont. Noi nu a votat legea, ne-am abţinut, fiindcă am considerat că nu este o soluţie bună, nu rezolvă nimic şi, de fapt, este o demagogie ieftină, foarte, foarte discutabilă şi sunt convins că în câteva săptămâni, în câteva luni legea va fi iarăşi în Parlament, se întoarce de la Curte”, a declarat Kelemen Hunor.În opinia liderului UDMR, cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei pensiilor speciale este aplicarea unui impozit ridicat.„Sunt două posibilităţi pentru a rezolva această chestie legată de pensiile de serviciu sau pensiile speciale, nu contează cum le numim, fiindcă oricum nu sunt plătite în totalitate pe principiul contributivităţii. Deci, din acest punct de vedere trebuie să găsim o soluţie. Una este să anulăm toate pensiile şi rămâne principiul de contribuţie şi, bineînţeles, că este una dintre variantele pe care noi le-am fi susţinut. Am înţeles că nu se poate, că există deja decizii ale Curţii Constituţionale, există foarte multe argumente pentru a nu merge în această direcţie. Atunci există o altă posibilitate: impozitarea pensiilor. Suma care depăşeşte, asta era propunerea noastră, indemnizaţia preşedintelui, presupunând că preşedintele republicii este demnitarul suprem, în vârful ierarhiei şi are indemnizaţia cea mai mare, deci, nicio pensie să nu fie mai mare decât indemnizaţia preşedintelui. Tot ce este mai mare se impozitează cu 99%. Impozitarea nu este o chestiune de constituţionalitate şi atunci se poate ajunge la o soluţie echitabilă şi o soluţie corectă pentru toate categoriile sociale care au anumite restricţii în timpul carierei. Dar, în acelaşi timp trebuie să discutăm şi despre pensionarea anticipată. Deci, nu cred că e bine să iasă la pensie la 50 de ani, la 46 de ani unele categorii, trebuie să mergem atunci spre o vârstă de pensionare cum e pentru toată lumea, se poate găsi o soluţie”, a mai declarat Kelemen Hunor, care a participat la manifestările organizare la Sfântu Gheorghe cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înfiinţarea Uniunii Democrate Maghiare din România.