Cât costă carnea de miel în șapte județe din țară / Prețurile rămân ridicate pentru că ciobanii au vândut en-gros firmelor arabe

Prețul cărnii de miel din piețele și magazinele din țară este similar cu cel practicat de producători anul trecut: 20-27 de lei/kilogram. Oferte mai bune se găsesc, însă, pe Facebook, de unde doritorii pot cumpăra cu până la 10 lei mai ieftin kilogramul de carne de miel, notează Mediafax.





Galați





Carnea de miel a apărut în magazinele și piețele din Galați. Chiar dacă în județ există un singur abator autorizat pentru sacrificarea animalelor, carnea de miel nu lipsește din galantare.





Totuși, prețurile sunt mai mari decât anii trecuți, deoarece producătorii au foarte puțini miei. Majoritatea animalelor au fost vândute deja la export, iar cele rămase sunt sacrificate înainte de Paște.





La marile magazine, carcasa de miel se vinde cu 27 lei kilogramul, în timp ce crescătorii de la sate cer 16 lei pe kilogramul de miel tăiat și 10 lei pe kilogram pentru animalul viu.





„Sunt miei puțini pe piață, asta înseamnă prețuri mai mari. Acum mielul în viu se vinde cu 10-12 lei kilogramul, iar carcasa costă până la 20 de lei, la producător. La magazin este mai scump. Multe tranzacții s-au făcut cu firme arabe, în ultima perioadă au cumpărat mii de miei. Sunt fermieri care nu mai au deloc animale, au vândut tot, au venit tiruri, au încărcat toate animalele”, a declarat fermierul Daniel Lupașcu.





Vrancea





O situație asemănătoare este și în județul Vrancea. Numeroși fermieri au vândut mieii unor firme arabe la prețuri convenabile.





Familia Ţuţu, de exemplu, are 1.000 de oi din rasa Țigaie ruginie, iar la începutul lunii aprilie a trimis la export jumătate dintre animale. Cei mai căutaţi au fost mieii cu greutatea de 20-22 de kilograme.





„A venit în urmă cu două săptamâni un tir din judeţul Constanţa şi am vândut 500 de miei. Animalele ajung la export, în ţările arabe. Am vândut cu 12,5 lei kilogramul în viu, nu am stat pe gânduri şi i-am dat. Preţul a fost bun. Suntem mulţumiţi", a spus Adriana Ţuţu.





În județul Vrancea, sunt fermieri care își vând animalele pe Facebook. Ei au postat pe rețeaua de socializare anunțuri care conțin prețul și numerele de contact. Unul dintre fermieri anunță că are 400 de miei crescuți ecologic pe care îi vinde la prețul de anul trecut.





„Dăm start comenzilor de miei! Preţul va ramâne același de anul trecut, 20 lei /kg carcasa și 12 lei/kg viu. Avem miei de reproducție sau pentru sacrificare! Pentru detalii sau comenzi vă așteptăm în privat sau la telefon”, scrie pe contul de Facebook al fermierului Stelian Crancu, din satul Ciolăneşti, judeţul Vrancea.





Brăila





Importatorii din țările arabe au ajuns și în județul Brăila. Fermierii de acolo preferă exportul, deoarece prețurile sunt mai bune decât cele de pe piața autohtonă.





„Faţă de anul trecut au fost mai bine plătiţi. S-au vândut către ţările arabe, pe majoritatea îi vindem către dânșii. Avem o relaţie cu dânșii pe care ne-o păstram în fiecare an. Anul acesta, noi am vândut mielul în viu cu 12,5 lei pe kilogram. Acum preţul a scăzut la 10 lei kilogramul în viu", a explicat Ion Serafim, crescător de ovine din localitatea Salcia Tudor, judeţul Brăila.





Alba





În judeţul Alba, mieii vii se vând cu 10-12 lei kilogramul, în timp ce un kilogram de carne costă între 20 şi 25 de lei.





„Chiar înainte de Paște, carnea de miel se va vinde cu 20 - 25 de lei kilogramul, deci se păstrează prețurile de anul trecut. Avem foarte mulți miei, dar prețul este dictat de puterea de cumpărare a oamenilor, care nu a crescut”, spune Horia Moruţan, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Alba.





Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de ovine și a consumatorilor de carne de miel, Primăria Alba Iulia a autorizat temporar un centru de sacrificare, pentru perioada 15-28 aprilie, unde este asigurat examenul sanitar-veterinar înainte și după tăierea animalelor. De asemenea, în Alba Iulia sunt puse la dispoziție 20 de boxe pentru vânzarea cărnii de miel în Hala agroalimentară Centru, 35 mese cu vitrină și șase vitrine frigorifice, pentru vânzarea laptelui și a produselor lactate.





Brașov





În Brașov, potrivit crescătorilor de oi din județ, mieii se vând cu 11 lei kilogramul „în viu” și 24 de lei kilogramul de carne.





În municipiul Brașov au fost amenajate zone în toate piețele alimentare, unde vânzarea mieilor se va face până sâmbătă, 27 aprilie.





Purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Tarcea, susține că în cele cinci piețe ale orașului sunt puse la dispoziție 113 locuri pentru vânzarea mieilor de pentru Paștele ortodox.





Constanța





Carnea de miel se vinde în Constanța la prețuri cuprinse între 22 și 25 de lei pentru un kilogram, la fel ca anul trecut, însă prețul poate fi chiar mai mic, dacă achiziția este făcută urmărind ofertele de pe Facebook.





Astfel, cei care doresc să cumpere carne de miel din una dintre piețele din Constanța, direct de la producători, plătesc pentru un kilogram de miel între 23 și 25 de lei. De asemenea, mieii pot fi cumpărați și „în viu”, în această situație prețul fiind, în medie, cu 10 lei mai mic.





Constănțenii mai pot cumpăra miel și urmărind rețeaua de socializare Facebook, unde ofertele sunt generoase și doritorii pot primi mielul acasă, iar prețurile pot fi chiar mai mici decât cele de la piață, plecând de la 20 de lei pentru un kilogram de carne.





La supermarket, kilogramul de carne de miel este vândut la prețuri ceva mai mari, putând ajunge, în aceste zile, și la 30 de lei. Oamenii se așteaptă însă, cu cât se apropie Paștele, ca prețurile să scadă, pentru că oferta este destul de generoasă.





Cluj





În județul Cluj, funcționează în această săptămână cinci puncte temporare de sacrificare a mieilor, autorizate de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).





„Punctele sunt deschise în perioada premergătoare Paștelor, în Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla și Centrul AgroTransilvania Cluj-Napoca, acestea urmând să funcționeze până sâmbătă, în 27 aprilie. În aceste puncte se asigură permanență sanitar-veterinară, expertiza cărnii rezultată în urma sacrificării”, a declarat corespondentului Mediafax directorul DSVSA Cluj, Ioan Oleleu.





Potrivit acestuia, în această săptămână va crește frecvența controalelor la unitățile care valorifică și procesează produse alimentare de origine animală pentru a preveni apariția toxiinfecțiilor alimentare și comercializarea clandestină de produse de sezon, cum ar fi carne și ouă.





În Centrul AgroTransilvania din Cluj-Napoca se sacrifică și se vând miei începând de marți, la prețul de 25 de lei kg în carcasă.





De asemenea, tot începând de marți, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară vinde și preia comenzi pentru vânzarea de carcase de miel din producția proprie, de la ferma Cojocna.





„Carcasele de miel, inclusiv cap și organe, cântăresc între 8-14 kilograme, iar prețul per kilogram este de 25 de lei”, au declarat reprezentanții universității.