​​VIDEO Premierul Viorica Dăncilă i-a uitat numele omologului din Estonia, Jüri Ratas, în timpul unei conferinţe de presă comune

"Am participat astăzi (sâmbătă - n.r.) la un eveniment deosebit de important, inaugurarea primului zbor direct, sezonier, între România şi Estonia. Am avut onoarea să am lângă mine prim-ministrul Estonian Jüri... Ratas si vreau să vă spun că zborul a durat doar două ore şi jumătate, serviciile au fost foarte bune, iar echipajul deosebit de amabil", a spus premierul Viorica Dăncilă la începutul conferinţei de presă comune cu prim-ministrul eston.În momentul în care a anunţat că a avut onoarea să îl aibă alături pe premierul Estoniei, Dăncilă a spus doar "Jüri", după care, timp de câteva secunde se vede cum se uită în stânga ei pentru ca cineva să îi şoptească şi celălalt nume al şefului Guvernului de la Tallinn. După această pauză, spune mai incet "Ratas" şi apoi reia numele întreg: Jüri Ratas.Momentul în care premierul Dăncilă a uitat numele lui Jüri Ratas este în jurul minutului 0:50 din înregistrarea conferinţei postată pe site-ul Guvernului.De asemenea, duminică, premierul Viorica Dăncilă şi prim-ministrul eston Jüri Ratas au inaugurat Consulatul Onorific al Estoniei la Constanţa, evenimentul având loc la Universitatea Ovidius. Evenimentul a început cu un incident, după ce organizatorii au aşezat invers steagul Estoniei, premierul acestei ţări intervenind pentru a aranja steagul corect . La final, în momentul în care a părăsit universitatea, Dăncilă a fost huiduită de aproximativ zece persoane, care i-au cerut demisia Premierul Jüri Ratas a sesizat că steagul ţării sale, pus între cel al României şi cel al Uniunii Europene, fusese aşezat invers şi a îndreptat eroarea, în aplauzele celor prezenţi.