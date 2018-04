Hartă: Românii, cei mai triști oameni din UE

Romanii, ultimii pe harta fericirii in UE

Sondajul realizat în decembrie 2017 arată că, dintre centățenii tuturor celor 28 de state ale Uniunii Europene, românii sunt în cel mai mic procent fericiți.Referitor la afirmația „în general, mă consider o persoană fericită” doar 13% dintre respondenții din România au spus că sunt „puternic de acord”, cel mai mic procent din UE. 46% dintre români au răspuns că sunt ”de acord”, 11% au spus că nu sunt de acord, 2% au afirmat că sunt într-un „puternic dezacord”, iar 28%, „nici de acord nici în dezacord”.La polul opus sunt irlandezii: 52% au spus că sunt „puternic de acord” cu afirmația că ei sunt fericiți, iar 45% au răspuns că sunt ”de acord” că sunt fericiți.Revenind la români, noi nu credem că suntem niște persoane sănătoase, dacă ar fi să ne luăm după rezultatul sondajului european. Doar 17% dintre românii chestionați au spus că sunt „puternic de acord” cu afirmația că starea lor de sănătate este bună, românii ocupând penultimul loc în UE la acest capitol, înaintea letonilor (14%). De asemenea, 40% dintre români sunt „de acord” că au o sănătate bună. În schimb, 15% dintre români nu sunt de acord că ar avea o sănătate bună, iar 3% sunt într-un „puternic dezacord” cu afirmația că ei ar fi într-o stare bună de sănătate.Altfel, românii nu se plâng prea mult de probleme personale. De exemplu, 13% dintre respondenții din România au spus că locuiesc într-un cartier în totalitate bogat, iar 69% și-au caracterizat cartierul drept ”mediu”. Astfel, percepția pozitivă a românilor pentru cartierele lor este imediat sub media UE, dar deasupra locuitorilor din țări bogate, ca Austria, Germania sau Spania.De asemenea, românii au o percepție a injustiției din societatea românească, însă aceasta nu este cea mai puternică din Uniunea Europeană. Referitor la afirmația „am încredere că justiția va răzbate mereu asupra injustiției la noi în țară”, respondenții români au spus așa: 4%, „în acord puternic”, 29% „de acord”, 28% „în dezacord”, iar 12% „în puternic dezacord”.Astfel, în privința sentimentului pozitiv al dreptății din țara lor, românii sunt sub media UE, ca valori, dar sunt 14 state care au o mai mare percepție negativă asupra dreptății în țările lor. Dintre acestea amintim: Grecia, Franța, Bulgaria, Ungaria.În schimb, românii nu prea cred că în prezent s-au egalizat șansele de reușită în viață, comparativ cu perioada comunistă. Întrebați ce cred despre afirmația că „în prezent șansele de a reuși în viață s-au mai egalizat comparativ cu situația din urmă cu 30 de ani”, doar 3% dintre respndenții din România au răspuns ”puternic de acord”, iar 29% au spus ”de acord”. În schimb, 28% s-au declarat în dezacord cu această afirmație, iar 13% au spus că sunt ”în puternic dezacord”. De asemenea, 25% dintre români nu cred că s-a schimbat ceva în privința șanselor de reușită în viață, în prezent, față de perioada comunistă.Doar cetățenii din 4 state UE sunt mai sceptici ca noi în privința evoluției echității șanselor de reușită în viață, în țările lor, în ultimii 30 de ani: Grecia, Franța, Croația și Slovacia. La polul opus sunt irlandezii, finlandezii, maltezii și polonezii.

