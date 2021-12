Testele de salivă în școli: 76 de cazuri pozitive COVID în urma testării de joi / Ce a răspuns DSU la solicitarea privind livrările de teste. Ministerul Educaţiei: Vom solicita clarificări suplimentare

„În urma administrării testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă joi, 9 decembrie, până la ora 19:00, au fost raportate 76 de cazuri detectate pozitiv. Dintre acestea, 4 au fost deja confirmate prin teste PCR, 3 au fost infirmate, iar 69 nu au încă rezultat de confirmare/infirmare”, se arată într-un comunicat difuzat joi seară de Ministerul Educaţiei.









„Nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste”



Pe de altă parte, Ministerul Educaţiei anunță că a primit răspuns din partea Departamentului pentru Situații de Urgență în legătură cu solicitarea de a i se transmite graficul de aprovizionare a testelor de salivă destinate elevilor, dar că va solicita clarificări suplimentare privind livrarea a 7 milioane de teste.

Amintim că, miercuri seară, Ministerul Educației a făcut publică o adresă transmisă secretarului de stat în MAI Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în care îi solicită acestuia să îi transmită „cu celeritate” graficul de aprovizionare eșalonată a testelor de salivă destinate elevilor, întrucât - spune ministerul - testele distribuite deja se vor epuiza în cursul acestei săptămâni, iar diferența rămasă e insuficientă pentru administrare chiar și pentru ziua de testare de luni.



Totodată, Ministerul Educației i-a cerut lui Arafat ca livrarea următoarelor teste să se facă în ambalaje individuale sau în seturi de câte două.

Ministerul Educației ține să reitereze în final că „nu are competențe/responsabilități în a se pronunța asupra unor date evaluate și stabilite de autoritatea ce are în atribuții desfășurarea procedurii de achiziție publică, respectiv contractarea și gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunța în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, prețurile de achiziție sau alte detalii ce țin de organizarea licitației și nici asupra unor chestiuni ce țin de încheierea/ executarea unor contracte în care Ministerul Educatiei nu are vreo calitate”.















„Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educației cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoștință faptul că „a fost recepționată cantitatea de 8.000.000 bucăți, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăți, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL si ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale”. În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educației va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect”, afirmă Ministerul Educației în comunicatul difuzat joi seară.