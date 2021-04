USR vrea să rezolve ca-n Vest o problemă cu care România se confruntă de 30 de ani. Ce sunt asistenții în educație timpurie și cum ar putea apărea centre de zi pentru copii în clădirile de birouri

Potrivit proiectului, asistent în educație timpurie va putea fi persoana cu domiciliul ori reședința legală în România, care îndeplinește anumite condiții, care este calificată să desfășoare servicii de îngrijire și educație și este înscrisă într-un Registru național gestionat de Ministerul Educației. Asistentul în educație timpurie va putea oferi servicii de îngrijire și educație pentru un maximum de 5 copii antepreșcolari sau preșcolari simultan, inclusiv propriii copii.

Apostol a precizat pentru HotNews.ro că, de exemplu, „în Franța 31% din educația timpurie este asigurată de asistenți maternali, cum se numesc acolo. Studiile arată ca îngrijirea, în multe țări, în regim redus, prin asistenți este mult mai apreciată.





„Dacă la capitolul grădinițe, statisticile sunt în parametri normali, la capitolul creșe România este unul dintre cele mai slabe state din UE. La momentul actual, în România sunt doar 350 de creșe în orașele mari din țară. Ele deservesc 22.000 de copii, dintr-o populație totală de 550.000 de copii 0-3 ani. Restul de peste 90% (10% din copiii între 2 și 3 ani merg la grădiniță) dintre copii își țin părinții sau bunicii acasă, fără să beneficieze de educație timpurie. Asta în condițiile în care Consiliul European a stabilit în 2002 ca până în 2010, minim 33% din copiii sub 3 ani din statele membre să facă parte din programe de educație timpurie.







În fiecare oraș unde există creșe, pentru fiecare copil din creșă, există un al doilea copil pe lista de așteptare, care nu a mai găsit loc. Un județ de 250.000 de locuitori are în 2021 o singură creșă. Din 74 de orașe sub 10.000 de locuitori, doar 9 au creșe. Galațiul are doar 2 creșe la o populație de 306.000 locuitori”, precizează deputatul în expunerea de motive.





„Chiar dacă construim creșe și dublăm numărul lor, de la 350 la 700, tot rămânem pe ultimul loc din UE. Legea asistenților în educație timpurie trebuie implementată, a precizat deputatul USR-PLUS, pentru HotNews.ro.

Potrivit acestuia, cererea de locuri în creșe din România este dublă față de locurile disponbilie, pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani.



Ce prevede proiectul de lege (citește aici în întregime):





Asistentul în educație timpurie oferă servicii la adresa sa de domiciliu/reședință sau într-un spațiu, altul decât domiciliul sau reședința proprie , care corespunde normelor minime de dotări.

, care corespunde normelor minime de dotări. Asistentul în educație timpurie poate oferi servicii de îngrijire și educație pentru un maximum de 5 copii antepreșcolari sau preșcolari simultan, inclusiv propriii copii minori.

Un asistent în educație timpurie poate oferii servicii de îngrijire și educație împreună cu alți asistenți într-un spațiu comun, în vederea reducerii cheltuielilor cu spațiul.

Părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligația de a asigura mesele zilnice ale copilului, fie prin asigurarea unui pachet zilnic de hrană, fie printr-un serviciu de catering, al cărui cost se acoperă integral de către acesta.

Număr minim de metri pătrați pe copil: 10

Ferestre cu protecție pentru copii: minim 1 în camera de zi

Pat jos cu barieră: Pat jos cu barieră

Mobilă cu protecție pentru copii: în camera de zi.

"Pentru un copil între 0-2 ani, dacă familia decide că vrea să apeleze la un asistent în educaţie timpurie, practic angajatorul decontează 1.500 de lei, statul e văduvit la buget de 1.500 de lei, dar autoritatea publică primeşte în schimb aproximativ 600 de lei ca impozite pe salarii. De asemenea, creşte şi partea de HoReCa, evident, dacă părintele face un contract de prestări servicii pentru furnizarea de masă", a declarat reprezentantul USR PLUS.





Ministerul Educației susține ideea, dar dorește mai multe clarificări privind reglementarea profesiei



„Ideea unor asistenți de educație timpurie care să contrbuie la diversificarea ofertei pe această zonă este foarte bine venită. Noi discutam și la nivel de minister pentru o clarificare a ariei ocupaționale, ca să avem eventual trei, patru tipuri de calificări din aceasta arie: profesori de educație timpurie, puericultori, asistenți de educație timpurie și îngrijitor de educație timpurie - mama de zi cum se numește în unele țări nordice. Doar că trebuie clarificat foarte bine modul de obținere a acestor clarificări.







În momentul de față este neclar cum i-am încadra, dacă prin ministerul Educației sau ministerul Muncii, luând în calcul acel registru propus în proiect, nu este suficient pentru a reglementa profesia și de a urmări modul de lucru. Dar da, ministerul susține orice propunere care poate îmbunătăți educația timpurie”, a afirmat Radu Szekely, secretar de stat în ministerul Educației Radu Szekely, pentru HotNews.ro.



Întrebat dacă ministerul educației va veni cu amendamente când proiectul va ajunge în parlament, oficialul a răspuns: „Ministerul nu a primit încă spre avizare proiectul, eu personal am lucrat cu colegii din USR-PLUS pe îmbunătățirea lui, unele dintre sugestii au fost luate deja în considerare am înțeles. Da, sigur, ministerul va face în așa fel incat legea să fie aplicabilă cat mai repede.”





Datele prezentate de deputatul USR-PLUS:



"S-a încercat de-a lungul timpului să se facă creşe în clădiri de birouri, în zone de business. Nu prea s-a reuşit. Prin această lege, un angajator poate să decidă că o zonă importantă din acea clădire de birouri să se transforme în centru de zi sau ludotecă şi părintele să poate să îl lase pe copil dimineaţa, să îl viziteze la prânz şi să îl ia seara", a precizat el, în cadrul dezbaterii "Educaţia timpurie în România. Oportunităţi şi provocări", organizată de USR PLUS la Parlament, potrivit Agerpres.Deputatul a mai afirmat că proiectul ar avea un impact pozitiv inclusiv în zonele rurale, unde multe locuinţe se află la distanţă mare de creşă, dar ar putea fi util pentru toţi părinţii ai căror copii au vârsta sub cea de şcolarizare obligatorie.Potrivit datelor prezentate de Apostol,. În România funcționează doar 346 de creșe și centre de zi pentru copiii 0-3 ani, iar 19 grădinițe oferă și servicii de creșă.State membre UE care au asistenți în educație timpurie și denumirea acestora: Austria - Tagesmütter/Tagesväter, Belgia, comunitatea francofonă: Accueillantes d’enfants , Belgia, comunitatea germană: Tagesmutter/Tagesvater , Belgia, comunitatea flamandă: Onthaalouders, Cipru - Kat’oikon paidokomoi, Danemarca - Dagpleje , Finlanda - Perhepaivahoito/familjedagvard, Franța - Assistantes maternelles, Germania - Tagespflegpersonen , Irlanda - Childmining , Italia - Asilo familiare , Portugalia - Amas, Slovenia - Varstvo predsolskih otrok , Suedia - Pedagogiskomsorg, Ungaria - Csaladi napkozi / Csaladi gyermekfelugyelet.„Dacă în 2023 vom avea 10000 de asistenți în educație timpurie care vor avea în grijă in medie câte 3 copii, vom avea deja 30.000 de copii în plus care beneficiază de educație timpurie pe lângă cei 22.000 de copii din creșe și peste 10.000 de părinți care se pot întoarce la serviciu. Printr-o formare simplă și cu costuri incomparabil mai mici decât deschiderea unei creșe (care costă circa 1 milion de euro), putem crește numărul de copiii care beneficiază de educație timpurie la 4,5% în doar 1 an și la 9% în 2 ani. Și cu ajutorul asistenților în educație timpurie, putem recupera din decalajul față de țările vestice la capitolul “educație 0-3 ani” în decursul câtorva ani”, mai spune autorul."Ca o măsură de siguranţă, vom cere cazier pentru toţi membrii familiei asistentului în educaţie timpurie, precum şi evaluare psihologică", a precizat deputatul, potrivit Agerpres.a) este cetățean român sau străin cu drept de muncă în România și posedă un act de identitate valabil;b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat anual în condițiile legii;c) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii, care are o valabilitate de 1 an;d) nu are antecedente penale dovedite prin certificat de cazier judiciar.e) este înregistrată în Registrul național al asistenților în educație timpurie;f) prezintă un certificat de desfășurare a activității profesionale la domiciliu sau reședință, eliberat de către Direcția de Sănătate Publică, cu o valabilitate de 3 ani, în cazul în care asistentul în educație timpurie intenționează să desfășoare activitate profesională la domiciliu sau reședință;g) prezintă o autorizație de funcționare valabilă eliberată de către Direcția de Sănătate Publică, în cazul asistentul în educație timpurie intenționează să desfășoare activitate profesională într-un spațiu, altul decât domiciliul sau reședința proprie, care corespunde normelor de siguranță conform legii.a) să se înscrie pe site-ul Registrului național al asistenților în educație timpurie pentru cursuri de formare profesională;b) să parcurgă și să promoveze o formare profesională de minimum 240 de ore, dintre care minimum 80 de ore de practică într-o unitate de învățământ antepreșcolară sau preșcolară, în decursul a 6 luni, în condițiile normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației;c) să promoveze examenul de asistent în educație timpurie organizat de Ministerul Educației.a) contract de prestări servicii de educație timpurie între asistentul - persoană fizică autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare - și părintele sau reprezentantul legal al copilului;b) furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între asistentul în educație timpurie și o persoană juridică care oferă servicii de educație timpurie.pentru primirea de copii antepreșcolari sau preșcolari la adresa de domiciliu sau reședință a asistenților timpurii:în urma contractului de prestări servicii ar urmaApostol a arătat însă că este luată în calcul şi varianta diminuării acestui plafon la 1.000 de lei.Proiectul de lege se află în dezbatere publică, urmând să fie depus la parlament în procedură legislativă