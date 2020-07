Te preocupă cariera ta în marcom sau management? Înscrie-te vara asta la un masterat cu dublă diplomă

Articol susţinut de Universitatea Sheffield – biroul de reprezentare Bucureşti şi SNSPA

​Când vremurile sunt schimbătoare, cea mai bună investiție pe care o putem face este în educația noastră. Dacă vrei să avansezi pe drumul profesional pe care l-ai ales și simți că ai nevoie de mai multe cunoștințe, dacă vrei să descoperi mai multe despre domeniul care te pasionează și să-ți dezvolți rețeaua profesională, dacă vrei să îți schimbi ruta în carieră, dacă vrei să îți crești șansele de angajare, dacă vrei să te specializezi într-un domeniu și ți-ar plăcea să urmezi mai târziu un doctorat, atunci una dintre cele mai bune decizii pe care le poți lua este să te înscrii vara aceasta la un program de masterat cu dublă diplomă, cu durata de patru semestre.





SNSPA, prin Facultatea de Management şi Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, şi Universitatea Sheffield – CITY College International Faculty organizează în Bucureşti două programe cu dublă diplomă:





MSc in Management of Business, Innovation and Technology (University of Sheffield) & MA in Management and Digital Innovation (SNSPA)





Este un program de top destinat managerilor şi specialiştilor implicaţi în proiecte de transformare digitală, indiferent că este vorba despre absolvenţi de IT&C care nu au cunoştinţe de management sau angajaţi din orice fel de companii care au proiecte de digitalizare în curs de dezvoltare. Sunt abordate teme actuale precum: AI, IoT, chatbots, redesign organizaţional, echipe virtuale, blockchain, digital marketing.







Este un program cu tradiţie, care formează în mod aplicat specialişti în marcom cu expunere internaţională, abordând subiecte precum branding, strategie de marketing şi de relații publice, dezvoltare de produse noi, digital marketing.





Ambele programe sunt centrate pe student și pun accent pe dezvoltarea abilităților de cercetare și pe capacitatea de a rezolva probleme. Cursanții au posibilitatea să lucreze în timpul studiilor. Cursurile se derulează în regim modular, adică fiecare materie este predată condensat, pe parcursul unui week-end sau a două week-end-uri. Cursurile au loc vineri seara, sâmbătă și duminică.







Indiferent de domeniul studiilor de licență absolvite, poți alege să te specializezi în marcom sau management și inovare digitală. Cursanții și absolvenții acestor programe vin din arii diverse, de la științe economice, științe sociale sau drept până la inginerie și sunt în etape diferite ale carierei, de la poziții entry-level la manageri cu experiență vastă de lucru și antreprenori. Acest lucru facilitează învățarea, dezvoltarea unor perspective multiple asupra tematicilor abordate și conduce la extinderea rețelei personale și a posibilităților de colaborare trans-sectoriale.





Iată ce spun doi dintre absolvenții noștri:







„Iniţial, am ales programul de masterat în Marketing, Advertising and PR deoarece posibilitatea de a avea acces la studii britanice chiar la mine în ţară mi s-a părut de nerefuzat. Ulterior, am început încet, încet să descopăr ce înseamnă educaţia de calitate, la standarde ridicate și satisfacţia ce vine după ce realizezi cât de mult progresezi cu fiecare modul terminat. Printre lucrurile care m-au impresionat și mă determină să recomand cu încredere acest program de masterat se numără: profesorii dinamici, bine pregătiţi, care au lucrat sau încă lucrează în domeniul materiei predate (vei primi informaţii din situaţii reale și de actualitate, precum și sfaturi utile dacă deja lucrezi în acel domeniu), faptul că la fiecare modul sunt invitaţi speakeri români specialiști, ce ajută ca lucrurile studiate să devină și mai practice, relevante pentru piaţa locală, oferindu-ţi și posibilitatea de a face networking, și nu în ultimul rând, suportul pe parcursul întregului proces de învăţare, atât din partea profesorilor, cât și din partea staff-ului SNSPA.” (Cristiana, Digital Marketing Consultant)







„The Sheffield - SNSPA MBIT programme is a unique blend of business knowledge and technology innovation processes that opens up a whole new window of opportunity for any developing manager or entrepreneur." (Radu, Business Development Partner)





Înscrierile pentru anul universitar 2020-2021 sunt deschise.