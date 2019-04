Directoarea liceului Gheorghe Șincai, care s-a ridicat în fața „micilor Dumnezei” din primării, spune că a primit doar 8% din finanțarea prevăzută de lege

Secțiune susținută de MedLife

”Are dreptate Doamna Ministru, creativitatea devine esențială...dar nu la elevi. Îmi trebuie ceva creativitate să plătesc dintr-o singură linie bugetară (care nu e cea potrivită) și dintr-o sumă cât un purice: transportul elevilor la faza națională a olimpiadelor școlare (0 lei bugetat), furniturile de birou necesare examenului de bacalaureat (0 lei bugetat), materiale de curățenie (0 lei bugetat) sau pregătirea profesională (0 lei bugetat). Care cărți? Care obiecte de inventar, eventual material didactic? Care navetă a profesorilor (cea de anul trecut a rămas nefinanțată până în ziua de azi...)? Care arhivare? Care ”viziune”? Uite, acum înțeleg eu la ce se referă ”Educația ... unește”. A unit complicii îngropăciunii a ceea ce mai există în învățământ. Prin subfinanțare trebuie, pesemne, demonstrat că așa nu se mai poate, că nu merge, deci trebuie schimbată ”viziunea”", a mai scris directoarea.







MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!

”Dacă doar C.N. Gh. Șincai este atât de (ne/sub)bugetat/finanțat pentru că n-am semnat acel contract de management administrativ financiar, atunci maimarii noștri au mințit acum câteva luni când trâmbițau că așa ceva nu se va întâmpla”, scrie Silvia Muşătoiu.”Însă, dacă toate școlile din sectorul 4 sunt la fel (ne/sub)bugetate/finanțate, atunci devine și mai grav. Este complicitate la dosirea banilor stabiliți prin Hotărâre de Guvern. Ce instituții din țara asta or mai avea bugetul inițial cu sume doar pentru trimestrul al doilea?”, continuă aceasta.Directoarea arată că banii pe care i-a dat primăria ar înseamna un cost standard per elev de 100 lei pe an/elev pentru cheltuielile materiale.Contactată de HotNews, Silvia Mușătoiu a spus că în acest moment costul standard per elev pentru Colegiul Gheorghe Șincai 442 lei/ elev/ an.”Anul acesta bugetul de la primărie este de 35.900 de lei, bani pentru servicii. Suma aceasta reprezintă 8% din finanțarea de bază. Pentru Colegiul Gheorghe Șincai costul standard per elev este de 442 lei/ elev/ an. Avem 996 de copii în Șincai. Suma pentru cheltuielile materiale este de 420.000 de lei pentru anul acesta. Întrebarea este unde este restul bugetului pentru educație?”, a spus Silvia Mușătoiu.Directoarea arată că din bugetul de la primărie banii nu-i ajung decât pentru o parte din servicii.”Din cei 35.900 de lei probabil că mi-ar ajunge să fac un contact de dezinfecție/dezinfecție pe un an, să vină de 4 ori. Să angajez medic pentru medicina muncii, să cumpăr materiale reîncărcabile pentru xerox, imprimantă. Problema este că nu poți să faci nicio proiecție. Dacă eu vreau să pregătesc Bacalaureatul nu pot să cumpăr hârtie pentru copiatoare, etichete, plicuri, tot felul de consumabile, apă”, a mai spus Mușătoiu.Directoarea a mai spus că pentru toate școlile din Sectorul 4 primăria a alocat 32 de milioane de lei, sumă defalcate din TVA pentru tot anul, dar până acum din acest buget au fost împărțite școlilor din Sectorul 4 până acum 18 milioane de lei.HotNews a trimis o solicitare către Primăria Sectorului 4 pentru un punct de vedere cu privire la buget, însă până la ora publicării articolului nu am primit niciun răspuns.Reamintim că directoarea Colegiului Gheorghe Şincai din Capitală era anul trecut acuzată de primărie şi de inspectorat că nu voia să semneze contractul administrati- financiar pe care fiecare director de şcoală ar trebui să-l semneze cu primarul, aşa cum prevede legea. Directoarea nu a semnat contractul cu primarul Daniel Băluță pentru că acesta era modificat faţă de cel standard prevăzut în ordinul de ministru privind concursurile pentru posturile de directori. Primarul propunea ca fiecare cheltuială pe care o face unitatea de învăţământsă fie făcută cu aprobarea prealabilă a primarului şi prin operatorii economici agreaţi de primărie.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!