Cronica unui război de uzură între directoarea unui liceu de elită din București și primărie: Nu pui schele pentru că pică ţigle și din ianuarie nu se întâmplă nimic

Pentru că legea spune clar că întreţinerea clădirii trebuie făcută de către primărie, directorii au voie numai să administreze bunurile mobile. De aceea, spune directoarea, nu poate răspunde de niciuna din reparaţii şi atunci când apare o avarie trebuie să facă demersuri către primărie.

"Nu e vorba că noi avem nevoie de nişte bani, noi avem nevoie de nişte lucrări. Avem nevoie să zugrăvească şcoala anual pentru că aici intră 1.000 de copii în fiecare zi timp 9 luni de şcoală. O şcoală trebuie zugrăvită în fiecare an, asta din punctul meu de vedere înseamnă igienizare. Cabinetul medical care a şi făcut prin direcţia de sănătate, prin direcţia de medicină şcolară, o reclamaţie de la primărie, reclamă faptul că în şcoala noastră cabinetul medical nu a mai fost reparat sau zugrăvit de mai mult de cinci ani, ceea ce este adevărat. Pornind de la acest cabinet medical, care se află la etajul superior şi care necesită reparaţii, am cerut pentru că am în acest moment în şcoală o echipă care repară pe ici pe colo- nu face mare lucru, nu zugrăveşte în şcoală- repară bucăţele de pereţi, repară ceva găuri, repară ceva tencuială căzută, am solicitat să intre în cabinetul medical şi să repare şi acolo în baza acelei reclamaţii pe care direcţia de medicină şcolară a făcut-o către primărie. Ni s-a răspuns că ceea ce vrem noi acolo nu ţine de avarie, ţine de modernizare", a mai spus Silvia Muşătoiu.