Cum riscă să-și piardă Colegiul „Gheorghe Șincai” directoarea care s-a ridicat în fața „micilor Dumnezei” din primării: profesoara nu semnează cum vrea primarul, inspectoratul trece în tabăra primăriei / Profesori: „Vom face grevă”

Sectiune susținută de MedLife

Războiul de uzură dintre directoarea unui liceu de elită din București, Colegiul Gheorghe Şincai din Capitală, şi Primăria Sectorului 4 continuă şi în 2019 cu o nouă fază, în care directoarea este acuzată de primărie şi de inspectorat că nu vrea să semneze contractul cu primăria.Totul a pornit de la faptul că, recent, primarul Daniel Băluţă a semnat contractul pe care fiecare şcoală din sector ar trebui să-l aibă cu primăria. Este vorba de contractul administrati- financiar pe care fiecare director de şcoală ar trebui să-l semneze cu primarul, aşa cum prevede legea. Însă, contractul propus de primarul Daniel Băluţă este modificat faţă de cel standard prevăzut în ordinul de ministru privind concursurile pentru posturile de directori. Astfel, Băluţă propune ca fiecare cheltuială pe care o face unitatea de învăţământ ar trebui făcută cu aprobarea prealabilă a primarului şi prin operatorii economici agreaţi de primărie. Silvia Mușătoiu, directoarea de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai, spune că nu e de acord cu semnarea contractului care are această prevedere şi cere semnarea contractului prevăzut în ordinul de ministru din 2016, ordin prin care se arată că directorii vor semna un contract standard la nivel naţional.În 2017, primarul Daniel Băluţă a încheiat un protocol cu mai mulţi directori de şcoală din Sectorul 4, protocol prin care directorii se angajau să-l informeze pe director cu privire la cheltuieli şi să încheie contracte cu firmele agreate de primărie. În acel, an Silvia Muşătoiu a refuzat să semneze acel protocol şi de atunci au început sesizările."Eu ca ordonator terţiar de credite nu sunt de acord cu forma acelui contract, care are în spate un protocol prin care se arată că toate cheltuielile pentru şcoală trebuie făcute cu aprobarea prealabilă a primarului. Prin acest contract primăria vrea să aducă operatorii economici agreaţi, a declarat, pentru HotNews.ro, Silvia Mușătoiu, directoarea de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai.De atunci au început şi întârzierile la aprobarea cheltuielor. După cum HotNews.ro a scris în decembrie, primăria a întârziat repararea acoperişului.Directoarea spune că în 2018 primăria nu a aprobat decontul pentru abonamentul de metrou al unui profesor şi nici decontul navetei pentru un alt profesor care venea din afara Bucureştiului."Primăria nu a aprobat aceste cheltuieli cu toate că ele erau cuprinse în buget. Eu nu ţin cu dinţii de un scaun de director şi nici nu vreau să semnez contractul modificat de primar. Există un punct din acel contract cu care nu sunt de acord, cu cel în care se spune că orice achiziţie se face doar cu aprobarea primarului", a spus Silvia Muşătoiu."Astăzi le-am spus colegilor mei din consiliul de administraţie al şcolii că nu sunt de acord cu acel contract şi am completat contractul standard din ordinul de ministru din 2016, cel standard, cu datele şcolii şi cu datele primarului, şi le-am trimis spre semnare la primărie şi l-am rugat pe domnul primar să-mi trimită şi mie un exemplar semnat de dumnealui. Nu este problema că eu nu sunt de acord să semnez contractul cu primăria, dar să fie o formă agreată", a mai spus directoarea.

Aceasta spune că aşteaptă răspunsurile de la primărie şi de la inspectorat şi apoi va lua o decizie. "Primăria se ocupă de cheltuielile cu clădirea, dar banii elevilor trebuie să vină, pentru că altfel înseamnă deturnare de fonduri. Nu e războiul meu personal şi nu o să pun şcoala în pericol să nu mai primească finanţare aşa cum prevede legea. Am trimis acest contract la primărie, am trimis şi răspunsurile la sesizările primite de la inspectorat şi aştept răspunsurile. Nu ţin de scaun. Dar nici nu vreau să semnez alt contract, aşa cum am spus din 2017", a mai spus Muşătoiu.

Profesorii: ne pregătim de grevă

Directoarea este susţinută de către profesorii din şcoală, care au declarat pentru HotNews că se pregătesc de grevă şi spun că primăria intervine nepermis în modul în care este finanţată şcoala

"Facem o petiţie de susţinere pentru doamna directoare şi că nu suntem de acord cu modificarea contractului în forma dată de către primar şi vrem să se semneze contractul standard care este în lege. Nu suntem de acord cu situaţia din prezent şi, dacă doamna directoare se gândeşte să-şi dea demisia, noi vom face grevă", a declarat, pentru HotNews.ro, Alexandra Chirea, lider de sindicat de la Federaţia Spiru Haret.În replică inspectoratul şcolar recunoaşte că a făcut sesizări către directoarea liceului, dar că nu a văzut forma modificată a contractului propus de primărie."Când au dat concursul pe post, directorii au semnat două contracte, un contract de management educaţional cu inspectoratul şcolar şi alt contract administrativ financiar împreună cu primarul. Primăria Sectorului 4 a făcut către ISMB două solicitări prin care ne cerea să luăm măsurile necesare din cauza faptului că doamna directoare refuză să semneze contractul. ISMB a trimis către şcoală două notificări în care îi cere doamnei directoare să respecte legea. Am făcut aceste sesizări în baza legii educaţiei. Acum, pe mai departe, dacă doamna directoare spune că primarul a schimbat contractul acest lucru îl va gestiona departamentul juridic de la inspectorat", a spus Maria Manea, inspector de imagine al Inspectoratul Municipiului Bucureşti.Situaţia de la Colegiul Gheorghe Şincai a ajuns până la ministrul Educaţiei care promite că va rezolva problema."Nu e un conflict. Ştiu problema şi o vom rezolva", a declarat, pentru HotNews.ro, Ecaterina Andronescu. HotNews a solicitat purtătorului de cuvânt al Primăriei Sectorului 4 o reacţie din partea primarului Daniel Băluţă privind situaţia de la liceu însă până la ora publicării acestui articol acesta nu a răspuns.MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!