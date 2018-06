Rezultate Evaluarea Națională 2018 Lista școlilor gimnaziale din București cu medii de 10 la examenul de la finalul clasei a VIII-a

Rezultatele elevilor de clasa a VIII-a la evaluarea națională plasează Bucureștiul în topul județelor cu cele mai multe medii de 10 la examen. Concret, 53 de absolvenți de gimnaziu din Capitală au luat nota maximă atât la examenul de Limba română, cât și la Matematică. HotNews.ro a verificat care sunt școlile din care provin “premianții”. Conduce în clasament Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, cu 4 elevi care au medii de 10 la examen.

Lista celor 36 de școli și colegii din București care au elevi cu media 10 la Evaluarea Națională 2018:

Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucuresti: are 4 elevi cu medii de 10

Școala Gimnazială nr. 79: are 3 elevi cu medii de 10

Şcoala Gimnazială nr. 197: are 3 elevi cu medii de 10

Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu": are 3 elevi cu medii de 10

Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu": are 2 elevi cu medii de 10

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi": are 2 elevi cu medii de 10

Şcoala Gimnazială "Herăstrău": are 2 elevi cu medii de 10

Școala Gimnazială Metropolitană "Arc": are 2 elevi cu medii de 10

Școala Gimnazială nr. 97 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "I. G. Duca" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 49 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială nr. 309 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Liceul Teoretic "Jean Monnet" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială nr. 188 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială "Nicolae Labiș" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 195: are 5 medii de 10 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018LICEUL TEORETIC "SCOALA MEA" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "Elena Văcărescu" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială nr. 280 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială „Orizont" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Liceul Teoretic "Ion Barbu" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 46 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "Regele Mihai I" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Colegiul Național ”Spiru Haret” - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Colegiul Naţional "Grigore Moisil" - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 81 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 55 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 27 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018Școala Gimnazială nr. 24 - are un elev cu media 10 la Evaluarea Națională 2018