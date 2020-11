Bethleem, în vremuri de pandemie: Crăciunul nu poate fi anulat

În urmă cu doar un an, orașul palestinian celebra ce mai mare sărbătoare a sezonului festiv printr-o scădere a violențelor, ceea ce a atras și un număr mai mare de pelerini și turiști.Însă hotelurile care prindeau aripi în 2019 sunt acum afectate puternic de pandemia de coronavirus.Cu toate acestea, liderii orașului au dat asigurări că tradiționalele ceremonii vor continua, conștienți fiind că în această perioadă a anului ochii întregii lumi se îndreaptă către locul nașterii lui Isus.“Bethleem va sărbători Crăciunul. Crăciunul nu va fi anulat”, a declarat primarul Anton Salman, în timp ce muncitorii montau în spatele său un pom de Crăciun imens, chiar în Piața Manger.“Anul acesta de Crăciun, Bethleemul va transmite un mesaj de speranță pentru întreaga lume, speranța că umanitatea își va reveni după această pandemie”, a mai spus el.Părintele Francesco Patton, custodele Pământului Sfânt, a deschis sâmbătă seria ceremoniilor, printr-o slujbă care s-a desfășurat lângă Biserica Nașterii.“Poate că legea laică ne interzice să sărbătorim așa cum am dori, având în vedere restricțiile impuse din cauza pandemiei, dar nimeni nu ne va opri să dăm expresie adevăratei semnificații a Crăciunului: aceea de a face un gest de iubire”, a declarat și patriarhul Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, potrivit The Guardian.