VIDEO Incredibila poveste a timișoreanului care a așteptat 5 zile acasă, cu febră 38, rezultatul testului COVID. Gafe în lanț ale DSP: i-a înregistrat numele greșit și i-a comunicat rezultatul testului abia după intervenția Ministerului Sănătății

"Atâta incompetență la oameni care au salariul minim 130 de milioane de lei vechi! Mi-a spus un prieten medic că atâta au (angajații DSP - n.red.)", își începe povestea Paul Gîrbovean, un tânăr de 33 de ani din Timișoara. Paul s-a simțit rău săptămâna trecută, făcea febră peste 38 de grade. Cum suferă de astm și a avut, în trecut, și pneumonie, ideea că ar putea fi infectat cu coronavirus îl sperie. Joia trecută a chemat ambulanța, dar nu a fost testat, doar i s-a recomandat un tratament cu Paracetamol. Cum simptomele nu au trecut, sâmbătă i s-au recoltat și probe pentru testul COVID.



DSP Timiș l-a înregistrat din greșeală cu nume de femeie, când a fost testat



Paul Gîrbovean a ținut și un jurnal video al acestor zile. Spune că vrea să își împărtășească experiența, pentru a trage un semnal de alarmă:









Când a văzut însă că rezultatul testului nu mai vine, tânărul a început să sune el la DSP Timiș. Într-o primă fază, nu i-a răspuns nimeni. Când în sfârșit i s-a răspuns la telefon, a aflat cu stupoare că DSP Timiș nu are în evidențe niciun test COVID pe numele Paul Gîrbovean. Figura un test pe numele Gîrbovean Elena, dar i s-a spus că nu îi poate fi comunicat, deoarece ar fi vorba despre o altă persoană, așa că nu i se poate comunica rezultatul testului.











Toți colegii lui și-au întrerupt activitatea, în așteptarea rezultatului testului



În cele din urmă, Paul Gîrbovean a început să își contacteze telefonic prietenii și să le povetească ce a pățit. S-a interesat și a contactat și câțiva jurnaliști, disperat că aștepta de zile întregi în casă, nimeni nu îi comunica rezultatul testului COVID și, în cazul în care cauza simptomelor lui era alta, nu era tratat nici pentru altă afecțiune.





Paul Gîrbovean



Paul Gîrbovean așteaptă acum să primească pe mail, de la DSP Timiș, hârtia care dovedește că testul său COVID este negativ. Apoi, se poate adresa medicului de familie sau ambulanței, pentru a face investigații medicale care să arate care este cauza simptomelor pe care le are de cel puțin 5 zile și să își trateze afecțiunea de care suferă.











Sporuri de 40% pentru directorii DSP-urilor și de 30% pentru funcționari, în timpul stării de alertă





Guvernul intenționează să aloce, pe perioada stării de alertă, sporuri în valoare de 40% din salariul de bază directorilor executivi și directorilor executivi adjuncți ai direcțiilor de sănătate publică, precum și sporuri de 30% din salariul de bază funcționarilor publici încadrați în serviciul de control în sănătate publică, prevede un proiect de Ordonanță de Urgență elaborat de Executiv, document obținut de HotNews.ro.





aici și aici) și despre un pacient cu COVID-19 pe care nu l-a căutat nimeni săptămâni întregi să îl interneze sau să se intereseze de starea lui, cu toate că DSP București știa că este pozitiv, iar el a sunat de nenumărate ori la Direcția de Sănătate Publică București.



Pe 31 iulie, Digi 24 a arătat în cadrul unui experiment live, cu Raed Arafat invitat în studio, cum la numerele de telefon de la DSP București nu răspune nimeni zeci de minute în șir, în plină pandemie.



De cealaltă parte, DSP-urile se plâng de faptul că anchetele epidemiologice ar presupune un "volum mare de muncă" și de faptul că personalul ar fi insuficient. De precizat că direcțiile de sănătate publică nu efectuează singure anchete epidemiologice, ci efectuează, în special telefonic, triajul pacienților care se încadrează în definiția de caz și trebuie testați. Mai departe, pentru testarea pacienților, DSP beneficiază de sprijinul Serviciului de ambulanță, iar prelucrarea testelor se face de către laboratoare specializate



HotNews.ro a scris recent despre anchete epidemiologice ratate de DSP București (și) și despresă îl interneze sau să se intereseze de starea lui, cu toate că DSP București știa că este pozitiv, iar el a sunat de nenumărate ori la Direcția de Sănătate Publică București.Pe 31 iulie,, cu Raed Arafat invitat în studio, cum la numerele de telefon de la DSP București nu răspune nimeni zeci de minute în șir, în plină pandemie.De cealaltă parte, DSP-urile se plâng de faptul că anchetele epidemiologice ar presupune un "volum mare de muncă" și de faptul că personalul ar fi insuficient. De precizat că direcțiile de sănătate publică nu efectuează singure anchete epidemiologice, ci efectuează, în special telefonic, triajul pacienților care se încadrează în definiția de caz și trebuie testați. Mai departe, pentru testarea pacienților, DSP beneficiază de sprijinul Serviciului de ambulanță, iar prelucrarea testelor se face de către laboratoare specializate

În mod inexplicabil, echipa care a venit acasă să îl testeze, trimisă de DSP Timiș, avea trecut numele lui în hârtii ca "Gîrbovean Elena", în loc de Gîrbovean Paul, povestește el, pentru HotNews.ro. Le-a explicat că locuiește singur și că nu are pe nimeni pe nume Gîrbovean Elena în familie, iar cei care i-au luat probe pentru test i-au promis că vor corecta numele în toate documentele. Lucru care nu s-a întâmplat, însă.Teoretic, din acest punct încolo, Paul Gîrbovean trebuia să stea izolat la domiciliu, să își ia tratamentul și să aștepte ca DSP Timiș să îl anunțe care este rezultatul testului, imediat ce acesta va fi gata.În tot acest timp, Paul Gîrbovean continua să aibă febră peste 38 de grade și să se simtă rău. Nici măcar medicul de familie nu îl primea. În plus, toți angajații firmei la care lucrează, firmă din domeniul construcțiilor, și-au întrerupt activitatea timp de câteva zile, în așteptarea rezultatului testului lui Paul.Marți după-amiază, HotNews.ro a încercat, fără succes, să contacteze DSP Timiș pentru precizări în acest caz. Cum nimeni nu a răspuns la telefon, ne-am adresat în cele din urmă Ministerului Sănătății.Contactați de reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții DSP Timiș l-au sunat, în cele din urmă, pe Paul Gîrbovean și i-au spus, într-o primă fază, că trebuie să vadă ce s-a întâmplat cu testul lui, pentru că nu știu exact. Ulterior, tânărul a fost anunțat că rezultatul testului său COVID este negativ.Guvernul își motivează decizia de a acorda aceste sporuri, în nota de fundamentare a proiectului de OUG, prin faptul că în perioada stării de alertă "se dispun noi activități pe care trebuie să le desfășoare direcțiile de sănătate publică în situații de risc epidemiologic și biologic, sens în care personalul direcțiilor de sănătate publică are instituite și alte obligații, printre care enumerăm asigurarea triajului epidemiologic din punctele de trecere a frontierei, monitorizarea persoanelor aflate în auto-izolare la domiciliu, a persoanelor aflate în carantină, recoltarea probelor în teren de la persoanele care corespund definiției de caz pentru testare COVID-19, activități în care sunt implicați inclusiv funcționari publici".Decizia Guvernului de a aloca sporuri de 40% conducerilor DSP-urilor și de 30% funcționarilor vine într-un moment în care scandalurile legate de ineficiența direcțiilor de sănătate publică în timpul epidemiei de COVID-19 se țin lanț.