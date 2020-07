Încă o anchetă epidemiologică ratată de DSP București, la un cămin unde 3 bătrâni au murit și cel puțin 30 sunt infectați: "În loc să testeze și să întrebe cine cu cine a stat în cameră, DSP a trimis două echipe să numere măștile și sticlele de clor"

Haos într-o anchetă epidemiologică făcută de Direcția de Sănătate Publică București la un cămin de bătrâni din sectorul 1 al Capitalei, unde 3 rezidenți infectați au murit, iar 30 sunt deja confirmați cu coronavirus și internați în spitale. Alți 70 se află încă în cămin, DSP a refuzat într-o primă fază să îi testeze, iar o parte dintre ei au acum simptome de COVID, a declarat directoarea căminului, Ionela Căpraru, pentru HotNews.ro. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a fost joi în vizită la cămin, declarând apoi că a cerut "o retestare" a tuturor rezidenților și o "reevaluare" a situației. Nelu Tătaru a anunțat, de asemenea, că va trimite o echipă de control și la DSP. De cealaltă parte, Ionela Căpraru spune că nu mai poate aștepta după DSP să vină să testeze rezidenții și personalul și că a decis să facă acest lucru pe cont propriu, la un laborator privat.





Șefa Direcției de Sănătate Publică București, Oana Nicolescu, nu a putut fi contactată pe tot parcursul acestei zile de Hotnews.ro, pentru precizări pe acest subiect.



Oana Nicolescu este medic de familie și a fost numită la conducerea DSP București în urmă cu două luni și jumătate. La momentul numirii sale la conducerea Direcției de Sănătate Publică, presa a scris că Oana Nicolescu este membră PNL Sector 2 și este fina ministrului Educației, Monica Anisie.







DSP nu a testat niciodată toți rezidenții căminului, cu toate că metodologia de testare în epidemie prevede că trebuie să îi testeze de două ori pe lună







Căminul de bătrâni din sectorul 1 este unul privat, însă metodologia de testare prevede că, în epidemie, Direcția de Sănătate Publică are atribuția de a face aici anchetă epidemiologică, la apariția unui caz, și de a testa contacții. Mai mult, conform metodologiei oficiale de testare elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică are obligația să testeze întreg personalul căminului și pe toți rezidenții, chiar și în lipsa apariției vreunui caz, la fiecare două săptămâni. Ionela Căpraru povestește însă că DSP nu a respectat niciodată această prevedere în cazul căminului pe care îl conduce: "La început, când s-a introdus testatea obligatorie a personalului o dată la două săptămâni, au făcut 3 testări ale personalului, deci corect, să zicem. Din 19 iunie s-a introdus și obligativitatea testării rezidenților din două în două săptămâni, împreună cu personalul. La noi, ultima dată au testat personalul pe 25 mai. De atunci nu au mai testat nici personalul, iar din 19 iunie, nu au testat niciodată rezidenții căminului, de când s-a dat această regulă. Noi am tot sunat, am insistat, se făceau că nu știu (DSP - n.red.). Mizau pe faptul că noi nu știm de acest drept, de a testa rezidenții. În final, ne-au spus: 'Nu avem fonduri, nu avem voie să testăm, că avem Curtea de Conturi pe cap.' Asta mi-au spus funcționarele din DSP."





Ionela Căpraru, directoarea căminului





În căminul de bătrâni din sectorul 1 al Capitalei se mai află, în acest moment, aproximativ 70 de bătrâni. O parte dintre ei au simptome de coronavirus. Alți 30 au fost confirmați cu infecția cu virusul și internați în spital. 3 dintre ei au murit, dar directoare declară că îi mulțumește lui Dumnezeu că nu au fost mai mulți.











Anchetă epidemiologică făcută haotic



Ancheta DSP în acest caz s-a făcut pe bucăți și haotic, povestește directoarea căminulu, carei acuză faptul că, în loc să testeze rezidenții și personalul și să îi îndrume pe angajații căminului cum să îi izoleze corect pe bolnavi și ce măsuri trebuie să ia, directoarea DSP ar fi ales să îi trimită două echipe de control, "6 oameni au stat 5 ore în cămin ca să ne numere sticlele de dezinfectant, măștile, mănușile, clorul. Nimeni nu a intrat la niciun pacient". Suspiciunea directoarei căminului este că șefa DSP ar fi vrut să se răzbune după ce Ionela Căpraru, directoarea căminului de bătrâni, a ales încă de acum câteva zile să vorbească cu presa pe această temă.



"Eu am decis să vorbesc nu de curajoasă ce sunt, ci de frică, pentru că nu știu ce să fac în această situație. Eu iau o taxă de la oamenii din cămin să îi hrănesc, să îi spăl. Nu să decid viața lor. Eu de frică vorbesc, de frică să nu moară acești oameni. Deja au murit 3 în spitale, îi mulțumesc lui Dumnezeu că doar atâția", motivează Ionela Căpraru.



Directoarea căminului povestește că ancheta epidemiologică a DSP în acest caz a decurs haotic: "Într-o primă fază, DSP a testat doar un etaj, iar săptămână trecută, cu chiu cu vai, au testat tot căminul, dar abia marți, acum, am avut primele rezultate. Au fost două etape de testări. Marți am avut ultimele rezultate și marți noaptea, după mari chinuri, au fost duși la spital ultimii găsiți pozitivi. Dar marți a fost nebunia de pe lume ca să îi ia pe cei infectați din cămin la spital, în mintea lor era ca acei rezidenți infectați să rămână în cămin."









Ionela Căpraru spune că "durând atât de mult până să vină rezultatele testelor, la momentul venirii rezultatelor, ele nu mai erau concludente. Între timp, s-au infectat și au apărut simptome și la alți pacienți, care au ieșit negativi la test. Practic, au trecut 9 zile între primul caz și ultimul rezultat venit. Este evident că în timpul ăsta, între testări și rezultate, ei s-au mai infectat, între testare și rezultat. Asta este problema, că și testarea s-a făcut târziu, și rezultatele au venit târziu, și nici nu s-a testat tot odată, ca să ai o imagine. În aceste intervale, ei se infectează în continuare și nu avem niciodată o imagine clară."



"La noi, acum, în cămin, toată lumea este negativă, dar în mod sigur nu este negativă, pentru că unii s-au infectat între timp, unora le-au apărut simptome între timp. La fel și personalul.Spre exemplu, ei au testat etajul 1 miercurea trecută, iar rezultatele au venit vineri. Dar ei au stat în continuare în cămin cu parterul și cu etajul 2, care erau netestați, până marți când au venit ultimele teste și de la celelalte etaje. Ei stau izolați, dar cineva trebuie să circule totuși între ei, adică mâncarea de la bucătărie, într-un fel sau altul trebuie să ajungă în camere. Rufe spălate... Nu ai cum să faci o izolare totală. Pe ei nu îi putem lăsa în cameră, asta nu se înțelege, ei trebuie hrăniți, spălați, nu e ca la izolare, la carantină, să le lăsăm mâncarea la ușă. La noi nu există așa ceva", adaugă directoarea căminului.



"Dacă ei ar fi testat la timp pe toată lumea, luau ce era pozitiv și internau, iar după câteva zile mai făceau o testare, la momentul ăsta puteam să fim curați în cămin", consideră Ionela Căpraru.



Directoarea căminului mai povestește că "Ieri a început să le fie rău la încă 4 bătrâni care sunt rezidenți în cămin. Am sunat la ambulanță și i-au dus la Elias. Spitalul Elias, care este în apropiere, ne acuză mereu că le trimitem bătrâni, dar nu noi hotărâm asta, ci dispeceratul de la ambulanța. O doctoriță de acolo mi-a spus că nu au locuri și îi țin în ambulanță, în curte. Până seara mi i-au adus înapoi, ei având simptome clare de COVID, chiar dacă au fost testați inițial negativ. La Elias nu știu unde i-au ținut ieri toată ziua, i-au testat dar nu au așteptat să vină rezultatul testului, i-au trimis înapoi la cămin. Dacă spitalele ni-i trimit înapoi, îi testează dar nu așteaptă rezultatul, virusul se împrăștie."









"Au stat 6 oameni 5 ore să ne numere sticlele cu dezinfectant, dar nimeni de la DSP nu a întrebat cine cu cine stă în cameră"





Ionela Căpraru acuză faptul că "Nimeni nu a făcut o anchetă la noi la cămin, DSP nu a întrebat cine cu cine a stat în cameră, nu ne-au spus mutați-i pe aceia dincolo. În schimb au venit la control, au stat 6 oameni 5 ore în cămin ca să ne numere sticlele de dezinfectant, măștile, mănușile, clorul. Nimeni nu a intrat la niciun pacient. Pe oamenii care sunt acum în cămin nu i-a văzut niciun medic infecționist, ei stând în focar, poate având contact. Noi nu avem acest profil, iar medicul nostru de familie este medic de familie. Și nici pe el nu l-am mai lăsat să intre în cămin, pentru că el lucrează la cabinetul lui de medic de familie și ne-am gândit să nu aducă ceva de acolo sau să nu ia de aici să ducă acolo."



Ionela Căpraru s-a decis, în cele din urmă, joi seară, să nu mai aștepte după DSP și să testeze personalul și rezidenții pe cont propriu, în privat. Și aici este o problemă, pentru că laboratoarele private nu vin să recolteze probe din cămin, iar ea nu îi poate duce pe bătrânii din focar la un laborator pentru a li se lua probe. Ionela Căpraru e nemulțumită de faptul că ministrul Sănătății a promis retestarea în cămin, dar pe de altă parte a spus că așteaptă să apară încă un prim caz pozitiv pentru a se întâmpla acest lucru. De cealaltă parte, angajații DSP au sunat-o abia astăzi, după vizita ministrului, să îi ceară tabele, schema căminului și a așezării în camere, dar nu au spus nimic despre testare. "Ne facem calcule, vom retesta pentru început întreg personalul și măcar o parte dintre rezidenți", afirmă Ionela Căpraru. "Primul caz nu are cum să fie unul, ci vor fi mai mulți, ei au stat împreună în camere. L-au 'îmbârligat' pe Nelu Tătaru. Nu putem aștepta primul pozitiv, pentru că nu va fi primul, ci primii, vreo 20, bănuiesc", mai spune directoarea căminului.



"Suntem pe cont propriu", este concluzia Ionelei Căpraru. Ea adaugă că ministrul Sănătății, care a anunțat că a vizitat astăzi căminul, nu a pășit, de fapt, în cămin, ci a stat la intrare. "Eu nu am nicio indicație de la DSP, nici că trebuie să stăm în carantină, nici că nu trebuie să stăm, nici nimic. Dacă nu era presa, noi eram acum în cămin și cu cei pozitivi", mai spune ea.



DSP a dat în cele din urmă o amendă căminului, pe motiv că dezinfecta cu spirt și clor, care nu sunt potrivite. Directoarea spune că echipele DSP i-au reproșat că nu are biocide de la o anumită firmă. A primit o amendă și i s-a spus să cheme o firmă care să facă nebulizare. "Am contactat firme care fac nebulizare și toți mi-au spus că nu vin la noi, că e focar. Plus că ar ar însemna să îi fâțâim iar pe bătrâni dintr-o cameră în alta."



În ceea ce privește personalul căminului, acesta a fost testat miercurea trecută, "dar ei între timp au stat cu cei care erau netestați la acel moment. Nu mai este relevant. Și două infirmiere, la momentul acela, au fost găsite pozitive și sunt în spital."









Două infirmiere din cămin, internate cu coronavirus. "Nu le-a întrebat nimeni de la DSP de familiile lor"





Pe cele două infirmiere confirmate cu infecția și internate nu le-a întrebat nimeni de la DSP nimic despre familiile lor, mai spune Ionela Căpraru: "Și mai este o problemă despre care eu nu am apucat să vorbesc: pe cele două infirmiere care sunt în spital nu le-a întrebat nimeni de unde sunt, unde este familia lor, să se ducă acolo să se facă anchetă epidemiologică. Ele puteau fi infectate și înainte de turele din cămin. Există și posibilitatea ca ele să fi fost infectate dinainte."





Sediul DSP București





O altă problemă, spune directoarea căminului, este că personalul a fost dat peste cap de această situație: jumătate lucrează fără pauză de 10 zile, iar oamenilor le este frică să mai meargă acasă la familii, iar cealaltă jumătate este acasă și se teme să mai vină la lucru. "Personalul este în cămin de când a început nebunia, din 12 iulie. Nimeni nu înțelege că personalul din cămin nu vine de la 8 la 4 după-amiază. Treaba în cămin este și ziua și noaptea. Și noaptea sunt schimbați, sunt supravegheați să nu cadă din pat. În curând nu vom mai avea personal. Chiar dacă nu pleacă acasă, le e frică să se ducă acasă, la familie, să nu își infecteze familiile, ele nu mai pot munci, cad din picioare. E posibil ca ele noaptea să adoarmă, pentru că nu poți să stai două săptămâni fără să dormi, și poate să se dea un pacient jos din pat, să cadă și așa mai departe. Instituțiile noastre, care se ocupă de căminele de bătrâni, habar nu au ce se întâmplă într-un cămin de bătrâni."



Acasă mai sunt cam 15 angajați, "dar eu nu pot să mă uit în ochii lor și să le spun: 'Veniți la lucru, pentru că e sigur! Nu pot să le spun așa ceva! Nu vin de frică, să nu se îmbolnăvească. Au familii, au acasă copii, rude în vârstă, poate stau toți într-o casă", mărturisește directoarea căminului.











"Suntem pe cont propriu din toate punctele de vedere"



Ionela Căpraru povestește și prima discuție pe care a reușit să o aibă cu șefa DSP București, abia după intervenția presei: "Directoarea DSP, când am reușit în sfârșit să vorbesc cu ea, după ce a intervenit presa, prima întrebare pe care mi-a pus-o a fost: 'Dumneavoastră, la cămin, câți epidemiologi aveți angajați?' Păi eu în cămin angajez epidemiologi? Îmi venea să îi răspund: cam câți sunt în județul nu știu care, adică zero. Legislația nu prevede așa ceva, singurul lucru pe care noi trebuie să îl facem este să asigurăm accesul rezidenților la medic de familie. Dacă un rezident de-al nostru spune că are nevoie de medic de familie, să îi putem indica unul atât. Noi nu angajăm medici, ci oferim servicii sociale - îi hrănim, îi spălăm. Noi le dăm o pastilă, ce tratament au ei de luat, dar nu angajăm medici."



"Și atunci doamna director DSP București mi-a spus: 'Haideți că vă trimit o echipă DSP, să vă sfătuiți.' Și mi-au trimis două echipe DSP - deci înțeleg că au oameni, dacă au putut să trimită 6 oameni să stea 5 ore la noi, să ne numere măștile, sticlele de clor, totul ca să ne dea amendă. Asta a făcut doamna marți, astfel că noi, în loc să ne ocupăm de pacienți și de cei infectați, să îi pregătim, pentru că noi le facem pachete când îi trimitem la spital - cu hrană, cu apă, cu medicamente, cu scutece, su șervețele umede, cu acte medicale - în loc să facem treaba asta, au stat și au zăpăcit personalul din cămin, care oricum lucra de 10 zile în continuu, și abia mai putea să mai reacționeze", continuă Ionela Căpraru.



"Suntem pe cont propriu din toate punctele de vedere. Dacă nu intervenea presa, nici nu reușeam să îi duc pe cei confirmați până acum la spital. Am cerut retestarea celor, am tot făcut solicitări, dar nu am primit niciun răspuns de la DSP. Dar au avut timp și oameni să ne trimită să ne numere sticlele de clor", este concluzia Ionelei Căpraru.









În urmă cu aproape 3 săptămâni, pe data de 5 iulie, HotNews.ro semnala cazul incredibil al unei familii din București cu un confirmat COVID. Într-un caz concret, al unei femei testate pozitiv cu coronavirus și internate la Spitalul Victor Babeș din București, niciun membru al familiei, nici măcar cei 3 care locuiesc în același apartament cu ea, nu au fost testaţi. Li s-a făcut rău la câteva zile după internarea femeii, dar la DSP București, instituţia responsabilă de efectuarea anchetei epidemiologice în acest caz, nu le-a răspuns nimeni la telefon timp de aproape două zile. Li s-a răspuns la telefon la 112, au fost plimbaţi cu ambulanţa de două ori între spitale, și în cele din urmă au fost trimiși înapoi acasă de fiecare dată, fără să fie testați.