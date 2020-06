Epidemiologul-șef al Suediei admite că prea mulți oameni au murit

Anders Tegnell, care în trecut a criticat carantinele stricte impuse de alte țări ca nefiind sustenabile pe termen lung, a declarat miercuri pentru Swedish Radio că există „în mod evident un potențial pentru îmbunătățiri în ceea ce am făcut”, în Suedia.Întrebat dacă prea mulți suedezi au murit din cauza COVID-19, acesta a răspuns: „Da, absolut”, adăugând că țara va trebui să analizeze în viitor dacă ar fi fost vreun mod de a preveni un asemenea bilanț ridicat al deceselor.Rata deceselor pe cap de locuitor a Suediei a fost cea mai mare din lume timp de 7 zile la rând până în 2 iunie, potrivit cifrelor ourworldindata.com iar săptămâna aceasta guvernul a cedat presiunilor opoziției , promițând constituirea unei comisii care să ancheteze strategia antiCOVID-19 a țării.„Dacă ar fi să întâlnim aceeași boală din nou cunoscând exact ce știm astăzi despre ea, cred că am fi hotărât să facem ceva între ceea ce a făcut Suedia și ceea ce a făcut restul lumii”, a afirmat epidemiologul, adăugând că ar fi „bine de știut exact ce trebuie închis pentru a preveni mai bine răspândirea infecției”.Bazându-se pe simțul civic al cetățenilor săi, Suedia a închis școlile pentru elevii de peste 16 ani și a interzis adunările de mai mult de 50 de persoane dar a sfătuit doar - în loc să impună - evitarea călătoriilor neesențiale și rămasul în casă pentru persoanele bolnave și vârstnice. Magazinele, restaurantele și sălile de forță au rămas deschise.Tegnell a declarat la Swedish Radio că nu este încă clar exact ce ar fi trebuit să facă diferit țara sau dacă restricțiile ar fi trebuit introduse simultan sau pas cu pas.„Alte țări au început cu multe măsuri impuse toate deodată. Problema cu această abordare este că nu cunoști care din măsurile luate sunt cele mai eficiente”, a afirmat acesta, adăugând că trebuie trase concluzii despre „ce altceva, în afară de ce am făcut, ai putea face fără să impui o carantină totală”.În pofida obiectivului declarat de a proteja populația vârstnică, strategia suedeză a fost în mod deosebit de catastrofală pentru această categorie de vârstă, 94% din persoanele care și-au pierdut viața în Suedia din cauza COVID-19 având peste 70 de ani, jumătate din decese fiind înregistrate în azilurile de bătrâni.Predecesoarea lui Tegnell, Annika Linde, care a deținut funcția de epidemiolog-șef între 2005 și 2013, a declarat săptămâna trecută că, deși inițial a susținut strategia autorităților, a început să își reevalueze opinia pe măsură ce virusul făcea ravagii în rândul populației vârstnice.„Îmi dau acum seama că nu a existat deloc nicio strategie pentru vârstnici”, a declarat Linde, adăugând că „nu înțeleg cum pot unii susține că nivelul de pregătire a fost bun, când de fapt a fost jalnic”.