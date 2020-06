Coronavirus în lume: SUA au depășit pargul de 1,8 milioane de cazuri de infecții

LIVETEXT

Statele Unite au depăşit luni pragul de 1,8 milioane de cazuri confirmate de COVID-19 şi raportează peste 105.003 de decese, potrivit celui mai recent bilanţ anunţat de Universitatea Johns Hopkins, relatează EFE, citată de Agerpres.Concret, numărul contagierilor la ora locală 20:00 (24:00 GMT) era de 1.808.291, în timp ce numărul deceselor ajungea la 105.003. Statul New York a rămas epicentrul pandemiei în această ţară, cu 371.711 de cazuri confirmate, o cifră depăşită doar de Rusia şi Brazilia.Doar în oraşul New York au murit 29.917 de persoane. În clasamentul celor mai afectate state americane urmează New Jersey, cu 160.918 de cazuri confirmate şi 11.729 de morţi; Massachusetts, cu 100.805 de contagieri şi 7.035 de decese; şi Pennsylvania, care a raportat 76.646 de cazuri de coronavirus şi 5.567 de morţi. Alte state care au înregistrat un număr mare de decese sunt Michigan, cu 5.516 de decese; Illinois, cu 5.412 de victime; California cu 4.184 de decese; şi Connecticut, cu 3.970 de morţi.Bilanţul provizoriu al deceselor se apropie de estimările iniţiale ale Casei Albe, care a prognozat în cel mai bun dintre cazuri între 100.000 şi 240.000 de morţi la nivel naţional, dar a depăşit cu mult cele mai optimiste calcule făcute de preşedintele Donald Trump, care estima numărul deceselor la o cifră cuprinsă între 50.000 şi 60.000.De atunci însă, preşedintele Trump şi-a revizuit în creştere estimările, recunoscând în diferite ocazii că numărul deceselor ar putea fi mai mare şi că cifra finală va oscila probabil între 100.000 şi 110.000 de morţi.