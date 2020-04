Coronavirus în lume Oficialii SUA avertizează asupra unui bilanț sumbru: Între 100.000 și 240.000 de americani ar putea muri

Coronavirus in SUA

Adopotând un ton neobișnuit de sobru pentru el, într-o conferință de presă maraton, președintele american și-a apărat strategia pe care a adoptat-o în criza coronaviruslui și a prezentat mai multe exemple care, spune el, justifică decizia de a menține, în mare parte, economia blocată.“Vreau ca fiecare american să fie pregătit pentru zilele grele care vor urma. Vom trece prin două săptămâni foarte dure. Vor fi două săptămâni foarte, foarte dureroase”, a spus Trump, în conferința de presă.Numărul morților în SUA a depășit 4.000, cu un record negru de 865 de decese în doar 24 de ore.Numărul total de îmbolnăviri este de 189.618 în SUA, în condițiile în care bilanțul mondial este de 859.796 de cazuri. La nivel mondial, până acum, și-au pierdut viața peste 42.000 de oameni.Bilanțul este mult peste cifrele raportate oficial de autoritățile de la Beijing.Experții americani de la Casa Albă au transmis marți că, potrivit prognozelor lor, între 100.000 și 240.000 de americani ar putea să moară din cauza pandemiei, chiar dacă măsurile restrictive vor fi aplicate în continuare.Doctor Deborah Birx, coordonatorul echipei speciale de la Casa Albă care se ocupă de gestionarea crizei, le-a spus reporterilor că în cel mai negru scenariu între 1,5 și 2, 2 milioane de americani ar fi putut să moară în SUA, în absența unei atenuare a pandemiei prin măsuri speciale. Dar, în condițiile în care sunt luate măsuri, vârful va putea fi redus iar bilanțul ar putea fi de 100.000-240.00 de morți. Ea a mai spus că acest bilanț negru ar putea fi mai mic dacă oamenii își modifică comportamentul.Deborah Birx a prezentat grafice care indică faptul că statul New York are cele mai multe cazuri, urmat de New Jersey, comentând că speră ca distanțarea socială să oprească răspândirea rapidă în celelalte 48 de state.