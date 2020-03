Firma din Giurgiu care vinde statului 1,7 milioane de măști de protecție aparține unui afacerist controversat din sănătate

Libertatea scria despre Sanimed anul trecut că importa importa roboți de eliminare a infecțiilor nosocomiale cu lumină pulsată UV-C cu XENON, la preț de 65.000 euro, pe care îi vindea apoi spitalelor românești la preț de 150.000 euro. Libertatea mai arăta că patronul Sanimed este puternic conectat la masonerie, precum și la persoane precum Florin Secureanu sau din sistemul academic al SRI, precum generalul Onișor, Hideg a controlat o parte a acțiunilor de la Sanimed, până în 2017, printr-un off-shore din Cipru și a făcut afaceri și cu nepotul lui Fidel Castro. scria despre Sanimed anul trecut că importa importa roboți de eliminare a infecțiilor nosocomiale cu lumină pulsată UV-C cu XENON, la preț de 65.000 euro, pe care îi vindea apoi spitalelor românești la preț de 150.000 euro. Libertatea mai arăta că patronul Sanimed este puternic conectat la masonerie, precum și la persoane precum Florin Secureanu sau din sistemul academic al SRI, precum generalul Onișor, Hideg a controlat o parte a acțiunilor de la Sanimed, până în 2017, printr-un off-shore din Cipru și a făcut afaceri și cu nepotul lui Fidel Castro.





Dar cum explică Sanimed afacerea cu măști de protecție?









Spune că în data de 11 martie 2020 Firma Romwine & Cofee SRL a participat la Procedura initiata de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) pentru achiziția echipamente de protectie cu nr.anunt 1689/CN/10.03.2020.

Susține că prețurile ofertate de către firma care vinde băuturi și cafea erau sub prețul mediu estimat de catre ONAC respectiv 21,9 lei pentru FFP2 și 31,9 lei pentru FFP3 fata de prețul estimat de către ONAC de 24,59 lei pentru FFP2 și 32,99 lei pentru FFP3.În data de 20.03.2020 a încheiat cu IGSU contractul subsecvent pentru o cantitate de 795.000 măști FFP2 la o valoare fără TVA de 17.410.500 lei și 875.000 măști FFP3 la o valoare de 27.912.500 lei fără TVA, produsele urmând a fi livrate etapizat în max.35 zile.În data de 23.03.2020, au fost livrate primele 100.000 măsti (50.000 FFP2 si 50000 FFP3) către IGSU. A fost emisa factura de avans de 30% din valoarea contractelor fără TVA. Sanimed susține că primele măști au fost livrate "cu eforturi foarte mari"."Consideram ca articolele aparute in presa sunt nu numai defăimatoare la adresa grupului Sanimed International Impex SRL dar pot si pune in pericol buna derulare a Contractelor de Furnizare, acest fapt ducand la stoparea importului de Masti FFP2 si FFP3 in Romania. In momentul de fata grupul Sanimed este singura companie care a obtinut Autorizatia de Import de Masti FFP2 si FFP3. (...)In situatia in care informatiile eronate aparute in presa ajung in posesia partenerilor din Republica Turcia acest fapt ar putea pune in pericol relatia contractuala existenta intre grupul Sanimed si firma producatoare MFA anulandu-se in acelasi timp acordul existent pentru exportul de masti FFP2 si FFP3 catre Romania", susține Sanimed.