Un colaborator al preşedintelui Braziliei prezent la o întâlnire cu Trump, depistat pozitiv cu noul coronavirus

View this post on Instagram

“Make Brazil Great Again” @realdonaldtrump @mikepence @alvarogarnero \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8